В Казахстане кредитный портфель банковского сектора вырос на 4,1%
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане кредитный портфель банковского сектора вырос на 4,1% по сравнению с началом года и составил 37,4 трлн тенге, сообщает Евразийский банк развития.
Кредитование населения выросло на 5% с начала года, при этом займы на потребительские и прочие цели выросли на 6,6% и 4,3% соответственно. Корпоративные кредиты, после снижения на 0,3% по состоянию на 1 апреля 2025 года, перешли в положительную динамику, увеличившись с начала года на 2,8%. Кредитный портфель среднего и крупного предпринимательства вырос на 10,4% и 13,3% соответственно. Вместе с тем, объем задолженности субъектов малого предпринимательства перед банками продолжил сокращаться и уменьшился на 8,3%", - говорится в еженедельном макрообзоре.
Между тем экономическая активность в Армении увеличилась на 4,4% г/г в январе-апреле 2025 года.
Рост был обеспечен секторами услуг, торговли и строительства. В то же время, в январе - апреле 2025 года в промышленном секторе сохранился спад, что обусловлено исчерпанием положительного эффекта от наращивания внешней торговли драгоценными металлами и их переработки в начале прошлого года. По этой же причине в январе-апреле сохранилась отрицательная динамика экспорта и импорта. Несмотря на это, отрицательное влияние на экономическую активность было компенсировано ростом в сфере услуг. Показатели экономической активности ускорят рост во втором полугодии по мере восстановления положительной динамики в промышленности", - заявили аналитики.
Также, по данным банка, в Беларуси сохраняется высокий темп роста заработных плат.
Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 10,4% г/г в апреле 2025 года. после роста на 11,8% г/г в марте. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 11,3% г/г. Ожидается, что опережающие темпы роста заработной платы в этом секторе сохранятся на фоне решений правительства о дальнейшем увеличении надбавок различным категориям работников бюджетной сферы. Во внебюджетном секторе зарплаты продолжают расти в условиях жесткого рынка труда. Несмотря на увеличение численности занятых на 0,2% г/г в апреле, количество вакансий также демонстрирует рост. В таких условиях ожидаем сохранениевысокого роста заработных плат в реальном выражении в 2025 года", - сообщает в макрообзоре.
Национальный банк Кыргызской Республики принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9,0%.
По оценке регулятора, инфляция повысилась до 7,7% г/г по состоянию на 16 мая 2025 года, что обусловлено ростом административных цен и стоимости плодоовощной продукции. Текущая динамика инфляции соответствует ожиданиям НБ КР. Полагаем, что данные факторы носят временный характер и к концу 2025 года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира 5-7%", - проинформировали в ЕАБР.
По информации аналитиков, объем промышленного производства в России вырос на 1,5% г/г в апреле 2025 года, что превысило показатель марта.
Ускорение обусловлено частичным улучшением ситуации в добывающем секторе, где темпы снижения производства замедлились до 1% г/г в апреле по сравнению с сокращением на 4,1% г/г в марте. Ключевым фактором стало увеличение добычи угля и металлических руд. Выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 3% г/г после 4% г/г в марте. Машиностроение продолжает оставаться локомотивом обрабатывающей промышленности, обеспечивая более половины общего прироста производства с ростом на 8,2% г/г. Положительная динамика также сохраняется в химической промышленности и нефтепереработке", - сообщили в банке.
При этом отмечается, что снижение производства наблюдается в пищевой промышленности, деревообработке и легкой промышленности. Аналитики банка ожидают замедления роста объемов выпуска на фоне сохранения высоких процентных ставок и постепенного охлаждения внутреннего спроса.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.