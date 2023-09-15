В Казахстане на 12% подорожало мясо

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам января-июля текущего года на 12% подорожало мясо.





По информации аналитиков energyprom.kz , в региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители столицы: плюс 16,3%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская (плюс 15,5%) и Северо-Казахстанская (плюс 15,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Туркестанской области: на 5,7%.





В разрезе видов мяса говядина подорожала на 11,5%, баранина - на 7,1%, свинина - на 11,9%, конина - на 9,1%, вареная колбаса - на 14,5%, полукопченая колбаса - на 12,7%.





Стоимость говядины в магазинах и на рынках страны в среднем по РК составила 2,6 тысячи тенге за килограмм, баранины - 2,8 тысячи тенге, свинины - 2,2 тысячи тенге, конины - 3 тысячи тенге, вареной колбасы - 2,8 тысячи тенге, полукопченой колбасы - 3,3 тысячи тенге.





Также аналитики проинформировали, что по итогам января-июля текущего года в стране было произведено 43,5 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 6,5% больше, чем годом ранее.





При этом наибольший объем пришелся на Костанайскую область: 7,5 тысячи тонн, годовой рост - на 25%. В тройку лидеров также вошли Актюбинская (6,3 тысячи тонн, плюс 1,7%) и Северо-Казахстанская (6,2 тысячи тонн, плюс 28,5%) области.





За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса - на 11,4% больше, чем годом ранее.





На 1 августа текущего года в стране числилось 9,7 млн голов КРС - на 2,7% больше, чем годом ранее; в том числе коров насчитывалось 4,8 млн голов, плюс 4,7%.





Выросло также поголовье лошадей (на 7,7%, до 4,2 млн голов), верблюдов (на 4,4%, до 280,7 тысячи голов) и овец (на 3,6%, до 23 млн голов).





Поголовье коз сократилось на 3,9%, до 2,6 млн голов, свиней - на 2,7%, до 818,3 тысячи голов, птицы - на 0,3%, до 49,6 млн голов.





Скота и птицы было забито в хозяйствах или реализовано на убой в живом весе 1,1 тысячи тонн (плюс 4,1% за год), в убойном весе - 666,7 тонны (плюс 4,6%).





По итогам июля текущего года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 0,3% за месяц и на 11,2% за год.



