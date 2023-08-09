Дефицит сырого молока усугубляет зависимость производителей молочной продукции от импортного сырья

Рассказать друзьям

Караганда. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на рост всех показателей, изготовители молочной продукции испытывают большой дефицит хорошего молока. Ситуация ставит производство в зависимость от сухого молока и от поставок сырья из Российской Федерации. Об этом было Несмотря на рост всех показателей, изготовители молочной продукции испытывают большой дефицит хорошего молока. Ситуация ставит производство в зависимость от сухого молока и от поставок сырья из Российской Федерации. Об этом было сказано в ходе заседания совета АПК в нацпалате "Атамекен" в Карагандинской области.





Если ситуация в регионе не изменится, то существует большая вероятность того, что производители молочной продукции будут вынуждены снизить обороты производства. Возможно, что некоторые компании даже остановят работу и закроются. Причем такая картина острого дефицита сырого молока наблюдается не только в нашем регионе, а по всему Казахстану", - отметил председатель совета, председатель РОО "Союз фермеров Казахстана" Игорь Жабяк.





Руководитель ТОО "NBK-A" Сауле Жанкина отметила, что компания испытывает трудности по количеству и качеству сырья.





Я бы разделила на три проблемы, это количество молока, качество молока и цена на сырое молоко. Если говорить о количестве, то на протяжении последних пяти лет идет динамическое снижение поставки молока от крестьянских хозяйств. При этом общее количество молока упало, не смотря на то, что в регионе наблюдается рост сельхозтоваропроизводителей. Получается падение количества молока быстрее, чем рост производителей. На сегодняшний день у нашего завода загрузка не превышает 70 процентов, хотя мы можем больше принимать молока. Принимает 42-45 тонн вместо возможных 80", - рассказала Сауле Жанкина.





По словам предпринимателей, недостаток сырого молока приходится компенсировать сухим, использование которого разрешается по техническому регламенту. Причем компенсируется нехватка натурального сырья сухим даже в летнее время. Ситуация осложняется тем, что сухое молоко закупается за границей и производители становятся зависимыми от цен, которые диктует соседняя страна.





Сейчас ситуация благоприятная, так как в России профицит молока, поэтому цена упала. Но это в короткой перспективе хорошо, потому что в долгой перспективе получается, что мы своих фермеров не выращиваем. Количество молока не растет. Завтра ситуация может измениться. Как только Россия найдет более выгодные контракты, а это Индия, Алжир, их очень интересует Африка, то цена тут же вырастет. А мы как были зависимы от сухого молока, так и остались зависимы. Плюс Россия предлагает очень много сырого молока. Они уже активно поставляют его на север страны. А наши фермеры пока не готовы к конкуренции по цене молока. В условиях рынка наши фермеры не конкурентные", - добавила Жанкина.





В управлении сельского хозяйства Карагандинской области отметили, с 2025 года в стране будут ужесточаться требования к качеству сырья, поэтому большое значение имеет кормовая база животных и их состояние.





По информации НПП "Атамекен", в области работает 4 предприятия, перерабатывающих молоко. Мощность 74 000 тонн сырья. Загруженность составляет порядка 63 процентов. Причем в зимние месяцы загруженность снижается и составляет всего 15-20 %.





На заседании АПК был озвучен ряд мер, которые благоприятно могут повлиять на ситуацию и увеличить производство сырого молока в регионе. К примеру, для решения проблемы с сырьем за последние три года в регионе было приобретено около 600 голов племенного молочного скота. А с 2024 года по 2025 в области планируется реализовать ряд инвестиционных проектов по созданию пяти молочных товарных ферм на 3700 голов. Большое внимание планируется уделить и кормопроизводству, от которого напрямую зависит качество произведенного молока в регионе.





Ранее в Минсельхозе РК заявили, что из-за нехватки молока загруженность молокоперерабатывающих предприятий в Казахстане не превышает 77%.





В мае глава МСХ Карашукеев сообщил, что в стране сократилось производство молочной продукции. Сокращение, по словам министра, связано с неразвитостью сырьевой базы.





Для расширения сырьевой базы для для производства молочных продуктов реализуется проект по тиражированию положительного опыта СКО в льготном финансировании строительства крупных товарно-молочных ферм через региональные СПК. В результате реализации проекта отечественные молзаводы будут обеспечены качественным сырьем и значительно снизится импортозависимость по молоку.





На эти цели на 2023 год планируется выделить 100 млрд тенге на создание 65 МТФ производственной мощностью 373 тысячи тонн молока в год. В планах на последующие годы строительство дополнительных 50 МТФ, на что необходимо 113 млрд тенге", - добавил Карашукеев.