26.06.2024, 10:49 55921
В Казахстане на 6% подорожали билеты на поезд
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на перевозки железнодорожным транспортом в РК выросли на 6% за год, так же, как и численность пассажиров поездов, сообщает Finprom.
По итогам мая текущего года, цены на перевозки железнодорожным транспортом в РК выросли на 5,9% по сравнению с маем прошлого года. В том числе проезд в пригородном поезде вырос на 10,1% за год, проезд в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 6,5%, проезд в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 2,7%", - приводит статистику сайт.
Больше всего (на 30%) цены выросли в Восточно-Казахстанской области. В антилидерах по росту цен также Западно-Казахстанская (на 11,9%) и Акмолинская (на 11,1%) области.
Наименьший годовой рост цен (всего на 1,2%) отмечен в Жамбылской области, а в четырех регионах страны - Кызылординской, Мангистауской, Жетысуской областях, а также Шымкенте - цены на билеты снизились.
За январь-май текущего года железнодорожным транспортом перевезли 8,3 млн пассажиров, это на 6,4% больше, чем годом ранее. Больше всего поездом путешествовали столичные жители: 2,5 тыс. человек, плюс 15,5% за год. Следом идут Актюбинская и Карагандинская области. Наименьшие показатели зафиксировали в Туркестанской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.
Груза и багажа по итогам пяти месяцев текущего года перевезли 162,5 млн тонн, на 3,7% меньше, чем годом ранее.
Грузооборот железнодорожного транспорта составил 127,1 млрд ткм, на 7,2% меньше, чем в январе-мае прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане услуги воздушного транспорта подорожали на 9% за год.
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27.06.2024, 14:45 1741
В Казахстане стоит очень серьезный вопрос по развитию транспортной инфраструктуры - глава ЕАБР
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стоит очень серьезный вопрос по транспортной связанности, развитию транспортной инфраструктуры, заявил на брифинге для журналистов в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы, глава банка Николай Подгузов.
Через Казахстан проходит множество маршрутов "Север - Юг" и "Запад - Восток". Здесь мы участвуем в проектах, например, в проекте Аягоз - Бахты (железнодорожная линия протяженностью 272 км. - Прим.ред.), который позволяет нам в рамках Евразийского транспортного каркаса развивать инфраструктуру. Мы поучаствовали в разработке ТЭО (технико-экономическое обоснование. - Прим.ред.), сейчас будем переходить к стадии реализации проекта", - рассказал глава ЕАБР.
По его словам, банк также участвует в большом количестве проектов, связанных с восстановлением и повышением качества региональных дорог. В качестве примера он привел транспортный проект БАКАД, который финансировал в том числе международный синдикат банков.
И, конечно, проект Казахстан - Азербайджан. Здесь тоже все транскаспийские маршруты, развитие портовой инфраструктуры, дорог железных дорог - это все очень актуально и требует реализации", - подчеркнул Подгузов.
Он добавил, что президент Токаев ставит более амбициозные задачи перед правительством.
На мой взгляд, эти цифры вполне достижимы, в первую очередь, за счет увеличения темпа инвестиций, это именно то, чем занимается сейчас ЕАБР. По объемам инвестирования как в Евразийский регион, так и в Казахстан, в частности, ЕАБР является лидером предоставления не суверенного финансирования, т.е. даже самые крупные банки инвестируют в Казахстан в существенно меньших объемах", - рассказал спикер.
Подгузов напомнил, что в 2023 году банк профинансировал в республике индустриальные и инфраструктурные проекты примерно на миллиард долларов.
Мы активно работаем с группой компаний "Кармет", например, но инфраструктура не менее важна, или, например, реконструкция алматинской ТЭЦ, которую мы начали в этом году. Инфраструктура важна, потому что она позволяет снижать издержки при дальнейших индустриальных проектах. Даже наша работа с Министерством транспорта РК по развитию дорого регионального значения в конечном итоге сказывается на возможности реализации промышленных проектов", - уточнил спикер.
Подгузов.
Одним из самых интересных промышленных проектов он назвал Kazakhstan Petrochemical Industries, который ЕАБР тоже финансирует.
Глава ЕАБР также затронул тему диверсификации акционерной структуры банка, в частности, вхождения в его структуру Узбекистана с 10% долей участия.
Мы надеемся, что уже в этом году все юридические вопросы вступления будут завершены. Эта диверсификация, безусловно, повлияет пропорционально на изменение долей участников-акционеров в нашем банке", - пояснил Подгузов.
27.06.2024, 12:30 5606
Центрально-Азиатскому региону ежегодно не хватает $2 млрд на финансирование сектора водоснабжения Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Участники бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы обсудили высокоприоритеный вопрос водной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Как сообщил в ходе своего выступления заместитель председателя правления Евразийского банка развития Евгений Винокуров, 10 млн человек или 14% населения Центральной Азии не имеют доступа к безопасной питьевой воде.
За 1994-2020 годы объем забора воды на коммунально-бытовые нужны вырос в 2 раза, до 8,6 кубических км, а инвестиции в соответствующую инфраструктуру были в разы ниже потребностей. Как результат, износ инфраструктуры водоснабжения и очистного оборудования ЦА предельно высок и составляет до 80%. При этом технологические и коммерческие потери воды в распределительных сетях оцениваются до 55%", - рассказал он.
Спикер подчеркнул, что перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование в сектор водоснабжения и водоотведения.
На период до 2030 года региону не хватает более 12 млрд долларов финансирования, или порядка 2 млрд долларов ежегодно.
Винокуров выделил три решения, которые могли бы содействовать обеспечению необходимых инвестиций.
Во-первых, сократить разрыв можно за счет более активного привлечения финансовых ресурсов международных финансовых организаций, многосторонних банков развития, агентств развития и др.
Потенциал этих организаций для финансирования сектора в ЦА значителен. На сектор водоснабжения и водоотведения отводится всего 6% из всего одобренного этими организациями суверенного финансирования стран ЦА: из 67,5 млрд долларов за 2008-2023 гг. было реализовано 147 соответствующих проектов на 4 млрд долл. Кроме того, с появлением благоприятных институциональных условий и появлением частных игроков в секторе есть потенциал и в сегменте корпоративного финансирования", - пояснил спикер.
Во-вторых, сектор водоснабжения и водоотведения в ЦА нуждается в частных инвестициях и крупных игроках. Для этого, подчеркнул докладчик, придется не только изменить структуру собственности и управления, но и создать основы для эффективного функционирования рыночных отношений в этой области. Необходимым становится укрепление институтов государственно-частного партнерства. Рынок услуг в водном секторе повысит конкуренцию и эффективность деятельности компаний. При наличии сильных институтов ГЧП частные компании-операторы с большей вероятностью согласятся поучаствовать в водном секторе. При их вовлечении страны привлекут инвестиции, инновации, технологии и опыт, необходимые для современного развития отрасли.
В-третьих, растет необходимость совершенствовать тарифную систему. С учетом крайне низкого уровня тарифов на воду в регионе страны могут частично повысить тарифы для обеспечения финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения. Это поможет стимулировать инвестиции в развитие инфраструктуры и повысить качество услуг. Однако, согласно международному опыту, в секторе важно будет разработать эффективные механизмы государственной поддержки в форме субсидий и льготного кредитования, а также механизмы целевых субсидий малообеспеченных и социально незащищенных групп населения.
Предлагаемые финансовые решения должны обязательно сопровождаться реализацией других мер институционального и технического характера. В совокупности они являются частью единого комплексного подхода, который и формулируется в докладе ЕАБР", - добавил зампред ЕАБР.
В рамках сессии участники также обсудили связанные с проблемой водообеспечения вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Было отмечено, что система взаимосвязей "вода - продовольствие - энергия" требует оптимизации ресурсопользования, повышения эффективности и обеспечения большой политической согласованности и совместного управления трансграничными водными ресурсами всеми центральноазиатскими странами.
Проблема особенно затрагивает сельское хозяйство. Этот сектор экономики потребляет до 90% воды и характеризуется низкой эффективностью водопользования. Несмотря на довольно высокий уровень развития ирригационной инфраструктуры, ее износ и устаревшие технические принципы функционирования обуславливают значительные потери водных ресурсов. Возраст ирригационной инфраструктуры превышает 50 лет, в оросительных каналах теряется 40% воды.
Также причиной нехватки воды выступает изношенная энергосистема стран, что вызывает дополнительную потребность в накоплении воды в водохранилищах весной и летом для эффективной генерации электроэнергии зимой. Однако этот процесс конфликтует с летней потребностью в воде для полива сельскохозяйственных угодий.
По мнению экспертов, решение проблем региона требует настолько значительных финансовых и организационных ресурсов и координационных усилий, что обеспечить по отдельности их невозможно ни государственным органам, ни частному бизнесу. В таких условиях ключевую роль играют международные организации, в частности многосторонние банки развития (МБР), способные использовать свои лучшие качества для объединения усилий всех участников процесса развития Центральной Азии. МБР смогут организовать необходимое финансирование и предложить взаимовыгодные скоординированные решения для сведения разнонаправленных усилий в единый вектор стабильного экономического роста.
Дополнено 27.06.2024, 13.34
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил, что банк горячо поддерживает инициативу Казахстана в запуске 3500 км новых иригационных сетей, строительстве 20 новых водохранилищ и установке счетчиков учета воды в режиме реального времени.
Каждый международный институт развития задает себе вопрос: "Что нужно сделать, чтобы жизнь на планете Земля стала лучше?". Эти вопросы "что" формируют глобальные вызовы. Но когда мы переходим к практике, мы должны отвечать на вопрос "как?". Я убежден, что успешные и эффективные ответы на вопросы "как?" - они невозможны без того, чтобы учитывать локальную специфику конкретных мест и конкретных территорий. Я бы очень хотел, чтобы "локализация" прижилась как термин для международных финансовых институтов Центральной Азии. Нам необходимо обеспечить не только быстрый, но и устойчивый рост в регионе Центральной Азии. Это основа улучшения жизни в регионе и повышение его роли на мировом уровне", - пояснил Подгузов.
По его словам, стратегия Евразийского банка развития предполагает инвестирование до 2026 года почти 11 млрд долларов в экономики стран-акционеров. Однако, подчеркнул спикер, вызовы, стоящие перед регионом - глобальные. И здесь без объединения усилий невозможно.
Ни один крупный международный банк развития не может в одиночку построить инфраструктурный объект на несколько миллиардов долларов, будь то гидроэлектростанция или какой-то транспортный узел. Для этого необходимо сотрудничество на рынке капиталов. Особенно полезно сотрудничество международных банков развития там, где нужны долгосрочные международные усилия. В таких проектах международные банки выполняют якорную функцию", - отметил глава ЕАБР.
Примером такого взаимодействия можно считать Международный фонд спасения Арала (МФСА). По словам главы исполкома фонда Асхата Оразбая, это единственная организация такого типа в Центральноазиатском регионе, в которую входят 5 центральноазиатских государств.
Основная деятельность фонда ведется в таких направлениях, как водохозяйственные вопросы, вопросы использования водных ресурсов, вопросы энергетики, вопросы охраны окружающей среды и социально-экономическое развитие.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
27.06.2024, 11:49 8561
Участники бизнес-форума ЕАБР обсудили развитие исламского банкинга в ЦА
Развитие исламского финансирования как альтернатива традиционным банковским продуктам предоставляет доступ к финресурсам широким слоям населения
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе бизнес-форума Евразийского банка развития участники финансовых кругов и экспертами обсудит ключевые темы развития исламского банкинга в странах Центральной Азии.
Участники бизнес-форума обсудили основополагающие принципы финансирования проектов в центральноазиатских государствах, рассмотрели сопутствующие проблемы и механизмы их решения. Также были обозначены тенденции в исламских финансах и банковском деле, оценен потенциал исламского финансирования на экономику Евразийского региона и глобальные финансы.
Сегмент исламских финансов в мировых банковских активах составляет, по данным на начало 2024 года, 2%, но это уже 4 трлн долларов США, и он быстро растет. Среднегодовой прирост объема исламских активов в мире за 2015-2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% среди традиционных финансовых активов.
Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями.
Активное развитие исламских финансов идет не только в странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии, но и в Евросоюзе и Северной Африке. Например, Великобритания - лидер в Европе по уровню развития исламского банкинга (7,5 млрд долларов США). А среди стран Центральной Азии ведущую позицию по использованию исламских финансов занимает Казахстан. На его долю приходится 68% всех исламских финансов в регионе.
Несмотря на бурный рост, сектор исламских финансов в странах Центральной Азии сформирован лишь частично, доля исламских инструментов в активах банковского сектора составляет от 0,2% до 1,5%. На этом фоне ЕАБР активно приступил к развитию механизмов исламского банкинга. При поддержке Исламского банка развития (ИБР) сейчас создается "Исламское окно" по инвестированию проектов согласно принципам исламских финансов.
В ходе сессии зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов подчеркнул, что банк может стать активным проводником исламских финансов в Центральной Азии. Запуск так называемого исламского окна в 2025 году, по его словам, позволит перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов.
Исполняющий обязанности генерального директора Института Исламского банка развития доктор Сами Аль-Сувайлем в своем выступлении отметил, что основные принципы исламского финансирования основываются на борьбе с бедностью. Он пояснил, что борьба с бедностью необходима для вовлечения в рыночные отношения большей части населения.
Вовлечение большей части населения на рынок является целью таких инструментов, как зякат (Налог в исламе. Выплачивается состоятельными мусульманами в пользу нуждающихся. - Прим.ред.) и благоприятные законы. Эти инструменты помогают бороться с бедностью. Это то, что создаст устойчивый надежный рынок", - рассказал эксперт, также отметив, что формирование стабильного рынка невозможно без доверия.
Спикер отметил, что для таких институтов, как ЕАБР, ИБР, АБР, не прибыль является приоритетом, но развитие и процветание во всем обществе.
В свою очередь зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов подчеркнул, что развитие исламского финансирования как альтернатива традиционным банковским продуктам предоставляет доступ к финресурсам широким слоям населения, которые не могут пользоваться стандартными банковскими услугами.
По его словам, в Казахстане с 2009 года созданы законодательный условия для функционирования исламских финансовых институтов.
Кизатов проинформировал, что в стране функционируют два исламских банка, их доля от общего объема активов банковского сектора в Казахстане составила 0,4%, или 195 млрд тенге, доля в ссудном портфеле - 0,4% (126 млрд тенге). Он уточнил, что 96% ссудного портфеля исламских банков приходится на кредитование юридических лиц и рядовых предпринимателей. В разрезе по отраслям 23% ссудного портфеля приходится на оптовую и розничную торговлю, 17% - на обрабатывающую промышленность и 15% - на отрасль строительства.
Заместитель министра финансов РК Даурен Кенбеил в своем выступлении поддержал направление ЕАБР в сторону исламских финансов, в частности в выпуске исламских ценных бумаг.
Заместитель министра финансов России Иван Чебесков в своем выступлении отметил огромный потенциал исламских финансов. По его словам, это самый быстро растущий сектор финансового рынка. Исламские финансы, подчеркнул он, это некий эталон того, какими должны быть долгосрочные и устойчивые финансы в будущем.
27.06.2024, 10:00 13836
В Алматы открылся бизнес-форум ЕАБР
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 27-28 июня в Алматы пройдет бизнес-форум Евразийского банка развития.
Бизнес-форум ЕАБР нацелен на привлечение широкого круга участников из числа представителей многосторонних банков развития и международных организаций, органов государственной власти, бизнеса, экспертных кругов, а также предполагает присутствие и освещение со стороны средств массовой информации со всего мира.
Ключевой концепцией мероприятия в этом году является создание платформы для конструктивного диалога, плодотворного сотрудничества и укрепления стратегических партнерств в целях развития мировой экономики и формирования благоприятной инвестиционной среды в Евразийском регионе.
В рамках деловой программы планируется обсудить важные аспекты сотрудничества и совместной реализации крупных инфраструктурных проектов в Евразийском регионе, в том числе в области развития транспортно-логистических маршрутов, финансовых рынков и других вопросов. Особое внимание будет уделено проблеме рационального и сбалансированного использования водно-энергетических ресурсов, которая актуальна не только для региона стран-участник, по для Азии в целом, а также для стран Персидского залива.
Кроме того, будет рассмотрена тема цифровых технологий и инноваций для Евразии. Участники обсудят возможности и вызовы, связанные с внедрением современных цифровых решений в различные сферы экономики и общественной жизни региона, а также их влияние на развитие бизнеса и повседневную жизнь населения.
26.06.2024, 20:51 36716
Накопленный инвестиционный портфель ЕАБР достиг отметки в 14,7 млрд долларов
Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР) в рамках годового собрания банка, на котором были рассмотрены итоги работы организации за 2023 год, а также принят ряд решений по дальнейшему многостороннему развитию, сообщает пресс-служба правительства РК.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2023 году банк сохранил финансовую устойчивость и усилил свою роль в качестве лидирующего института развития в регионе операций. Годовой объем инвестиций составил 1,7 млрд долларов. В отчетном году банк нарастил работу в области "зеленых инвестиций" - объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле по итогам года составил более 600 млн долларов. По итогам первых двух лет выполнение показателя стратегии 2022-2026 по инвестициям составило 140%.
Накопленный инвестиционный портфель за 18 лет работы банка достиг отметки в 14,7 млрд долларов, общее количество проектов - 285. Основную долю занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
26.06.2024, 19:37 38976
ЕФСР завершил серию консультаций по промежуточной оценке выполнения своих страновых стратегий на 2022-2026 годы
В 2024 году проводится промежуточная оценка выполнения стратегии ЕФСР
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Москва. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) завершил серию консультаций с представителями государств-участников по промежуточной оценке выполнения стратегий ЕФСР в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. В мероприятиях приняли участие представители министерств финансов, отраслевых ведомств и государственных организаций каждой республики, сообщает пресс-центр ЕФСР.
Страновые стратегии ЕФСР разработаны и согласованы в 2022 году в развитие первой среднесрочной стратегии фонда на 2022-2026 годы. Постановка долгосрочных приоритетов и задач осуществлялась на основе проведенной ЕФСР в государствах макроэкономической диагностики и анализа с учетом национальных приоритетов развития, а также финансовых и институциональных ресурсов фонда.
В 2024 году проводится промежуточная оценка выполнения стратегии ЕФСР. Цель - оценить прогресс ее выполнения и при необходимости актуализировать.
Участники прошедших консультаций дали положительную оценку деятельности фонда, подчеркнув его ключевую роль в Евразийском регионе как центра поддержки макростабильности, структурных и институциональных преобразований.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов, который учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
26.06.2024, 17:57 42531
Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Kaspi Вank по международной шкале до "ВВ+" и рейтинг банка по национальной шкале до "kzAА+".
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Мы вновь получили высокую оценку международного рейтингового агентства. Аналитики S&P уже много лет наблюдают за развитием нашей компании. Агентство отмечает, что Kaspi.kz имеет уникальную и успешную бизнес стратегию. Это результат работы нашей команды в Казахстане. Нам доверяют уже больше 14 миллионов казахстанцев и почти 700 тысяч партнеров, большинство из которых компании малого и среднего бизнеса. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами"!
В S&P отметили хорошо зарекомендовавшую себя клиентскую базу и узнаваемость бренда Kaspi, а также положительный опыт стратегического развития структуры бизнеса.
По мнению аналитиков, финансовые показатели Kaspi превосходят показатели сравнимых компаний. Рейтинг также отражает ожидания того, что бизнес-структура Kaspi, проверенная стратегия, а также прочные рыночные позиции обеспечат устойчивость компании. Прогнозируемые высокие показатели прибыли могут помочь Kaspi создать достаточный объем резервов для повышения устойчивости в стрессовой ситуации и позволят лучше, чем многие сопоставимые компании, справляться с повышенными рисками.
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами. Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей.
На сегодняшний день Kaspi.kz - одна из крупнейших финтех компаний в мире, акции которой торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq. Harvard Business School написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этому материалу обучаются студенты магистратуры.
26.06.2024, 17:23 43356
Глава Минэнерго объяснил задержку ремонтных работ на ТЭЦ Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев объяснил задержку ремонтных работ на теплоэлектроцентралях страны, передает корреспондент агентства.
Идет задержка в шести регионах. Причины различные, в некоторых случаях речь идет об отсутствии средств, в некоторых случаях - позднее проведение конкурса. Но тем не менее мы сейчас уже фиксируем, что практически по всем проблемным объектам в шести регионах уже начаты предварительные работы. По некоторым уже ремонт начали", - заявил Алмасадам Саткалиев.
Представители СМИ поинтересовались у главы Минэнерго, успеют ли завершить ремонт на ТЭЦ к отопительному сезону.
Да, мы достаточно серьезно будем отслеживать и график, и содержательную часть капитальных ремонтов. Исходя из того контроля с тех поручений, которые даны главой правительства, будет особое внимание полностью в подготовке наших энергообъектов к отопительному сезону", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что на некоторых ТЭЦ страны до сих пор не начали ремонт.
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