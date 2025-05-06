В Казахстане начнут производить карбамид и аммиак

Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах, так и в контейнерах

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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2024 года по апрель 2025 года железнодорожные поставки высокотехнологичных кормов из Казахстана в Китай выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, достигнув 1,2 млн тонн, сообщает пресс-служба КТЖ.





Через станцию "Достык" перевозки комбикормов увеличились в 6 раз - до 353 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 5 раз и составили свыше 900 тыс. тонн.





С января по апрель 2025 года объем перевозок комбикормов составил 785 тыс. тонн, что в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года. При этом через станцию "Достык" поставки увеличились в 7 раз - до 216 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 4,5 раз, до 567 тыс. тонн.





Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах (увеличение в 2 раза), так и в контейнерах (рост в 5 раз).





Такие результаты стали возможны благодаря скоординированной работе железнодорожных администраций Казахстана и Китая, аграрного сектора, операторов подвижного состава и всех участников логистической цепочки.