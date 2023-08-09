В Казахстане острого дефицита кормов из-за засухи не прогнозируется - МСХ

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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, 12,7 млн тонн сена заготовили казахстанские фермеры на сегодняшний день, что составляет 50,7% от запланированного на этот год объема.





На субсидирование стоимости затрат на корма в этом году регионами выделено 11,7 млрд тенге. При необходимости акиматы областей имеют возможность направить дополнительные средства.





Как отметили в МСХ, впервые с этого года для проведения кормозаготовительных работ сельхозтоваропроизводители могут получить льготное дизтопливо. Согласно заявкам сформированы потребности горючего в объеме 57,9 тысячи тонн. Отгрузка уже началась.





Кроме того, по итогам 2022 года "Продкорпорация" сформировала фуражный фонд в объеме 235,2 тысячи тонн, запасы которого в случае необходимости будут направлены для поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене.





В регионах, пострадавших от засухи, по линии АО "НУХ "Байтерек" рассматривается возможность пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам фермеров. Также прорабатывается вопрос по выделению дополнительных средств из резерва правительства на субсидирование животноводства.





Отмечается, что хорошие темпы заготовки сена демонстрируют в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской и Акмолинской областях. Низкие темпы наблюдаются в Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.





Что касается информации о засухе в Костанайской области, то, по информации областного акимата, осадки, выпавшие в летний период, создали благоприятные условия для роста естественных и сеяных трав. Средняя урожайность трав по области составляет 5,2 ц/га. На период зимовки скота запланировано собрать 1,1 млн тонн сена, из которого уже заготовлено 843,3 тысячи тонн, или 76,8%. Для кормозаготовки в текущем году региону выделено 6,3 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива", - отметили в Минсельхозе.





Для полноценного обеспечения потребности в кормах для сенокошения будут использованы все виды угодий, включая летние посевы на паровых полях и вдоль водоемов.





Средняя реализационная цена сена за 1 тонну не изменилась с прошлого года и составляет 24-30 тысяч тенге. Однако в некоторых районах вблизи областного центра коммерческая цена доходит до 40-45 тысяч тенге.





Вместе с тем акиматом области проводится работа по обеспечению грубыми кормами по приемлемым ценам пенсионеров, работников бюджетных организаций, многодетных семей, малоимущих.





В Костанайской области, учитывая данные статистики, массовый забой скота не отмечается. С начала года забито 95 тысяч голов КРС, что меньше на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - добавили в ведомстве.





В Акмолинской области по прогнозным расчетам, поголовье скота на предстоящую зимовку достигнет 640 тысяч голов. На сегодняшний день фермеры заготовили 901,2 тысячи тонн сена, или 68,9% от плана, сенажа - 132,8 тысячи тонн (51,1%). Заявки на получение удешевленного ГСМ для кормозаготовки подали свыше 200 хозяйств на 4,4 тысячи тонн дизтоплива.





По информации Минсельхоза, в текущем году площади кормовых культур в регионе увеличены на 27,6 тысячи га и составили 223,4 тысячи га. Для повышения объемов производства кормовых культур в регионе проводится работа по расширению орошаемых земель.





В Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день заготовлено 296,2 тысячи тонн сена, или 35% от запланированного объема. Текущие запасы сенажа составляют 34,1 тысячи тонн, или 43,6% от плана. Численность поголовья сельхозживотных остается в среднем на уровне прошлого года.





В области утвержден План мероприятий по обеспечению кормами сельхозживотных на предстоящую зимовку, в каждом районе созданы оперативные штабы во главе с акимами. Отметим также, что основная масса сочных кормов приходится на кукурузный силос, заготовка которого начнется в сентябре. Острого дефицита кормов из-за засухи не прогнозируется, - заключили в МСХ.