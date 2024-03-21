В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз сжиженного газа

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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации тюркских государств договорились развивать взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, продвигать схемы сельскохозяйственного страхования и расширять сотрудничество в области исследований и разработок, - Страны Организации тюркских государств договорились развивать взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, продвигать схемы сельскохозяйственного страхования и расширять сотрудничество в области исследований и разработок, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.





Итоговое коммюнике было подписано по итогам третьего заседания ОТГ.





Участники договорились привлекать как внутренние, так и иностранные инвестиции для улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры.





Всего в итоговый документ были внесены пятнадцать пунктов. С полным текстом коммюнике можно ознакомиться на официальном сайте МСХ РК.





Министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных и организовать серию встреч, посвященных этому вопросу. Кроме того, принято решение объявить город Тараз аграрной столицей ОТГ сроком на один год начиная с сентября 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.





4-е заседание министров сельского хозяйства ОТГ пройдет в Чолпон-Ате.





Глава МСХ Айдарбек Сапаров также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и делегациями. По его словам, важно оперативно решить проблемные вопросы по развитию взаимной торговли со странами ОТГ. Для этого он предложил создать рабочую группу на уровне заместителей министров сельского хозяйства.





С турецкой делегацией Айдарбек Сапаров поговорил о поставках мясной продукции казахстанского производства, а также об унификации стандартов стран ОТГ в области ветеринарии и фитосанитарии. Казахстанская сторона выработает свои варианты путей решения по доступу на турецкий рынок. Далее Айдарбек Сапаров и его коллега посредством zoom проведут совещание, после чего казахстанская делегация посетит с визитом Анкару", - сообщает ведомство.





С министром Узбекистана Сапаров договорился продолжить работу по совместному выращиванию сельскохозяйственных культур в северных регионах Казахстана и предложил организовать совместные проекты по глубокой переработке зерна на территории республики. Узбекская сторона в свою очередь предложила создать в приграничных областях "зеленые" торговые зоны.





Также Сапаров предложил поставлять казахстанское зерно и муку и ряд позиций по продовольственным товарам в Кыргызстан.





Об импорте казахстанского зерна и муки глава Минсельхоза также договаривался с министром сельского хозяйства Азербайджана. Азербайджанская сторона в свою очередь предложила реализовать совместные проекты по оросительным системам и хранению сельхозпродукции. Рабочая группа из Азербайджана в ближайшее время приедет в Казахстан для изучения законодательства и осмотра регионов. Стороны также договорились обменяться существующими в обоих государствах мерами господдержки для детального изучения.