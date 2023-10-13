В Казахстане планируют собрать порядка 11,2 млн тонн пшеницы

В экономику мегаполиса привлечено более 1 трлн тенге инвестиций, при этом рост частных инвестиций составил 7,3%

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года ожидается ускорение роста экономики Алматы до 6,5%, сообщил в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым аким мегаполиса Ерболат Досаев, - По итогам 2023 года ожидается ускорение роста экономики Алматы до 6,5%, сообщил в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым аким мегаполиса Ерболат Досаев, информирует Акорда.





Президент также был проинформирован, что обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор с начала года вырос на 13,5%. По темпам развития обрабатывающей промышленности (+21%) Алматы стабильно занимает первое место в стране. В экономику мегаполиса привлечено более 1 трлн тенге инвестиций, при этом рост частных инвестиций составил 7,3%. Количество активно действующих субъектов МСБ выросло на 25,8% - до 341 тысячи единиц. Поступления в республиканский бюджет увеличились на 38,4% - до 3,91 трлн тенге, план поступлений в местный бюджет перевыполнен на 28,7% (243 млрд тенге). С начала года создано 58,7 тысячи рабочих мест, из них 77% - постоянных.





Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации поручений, данных 18 августа на совещании по вопросам развития города Алматы. Для обеспечения сейсмической безопасности полностью завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения, определены 545 безопасных мест сбора при ЧС. В целях повышения качества медицинских услуг разработан единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. С начала года смертность населения снизилась на 11%, материнская - на 32,4%, младенческая - на 35,5%. В сфере образования построены 10 школ и 4 дополнительных корпуса на 4,9 тысячи ученических мест.





Фото: Акорда





Особое внимание по поручению главы государства уделяется озеленению города и развитию общественных пространств. Площадь зеленых насаждений в городе к концу года увеличится до 12,3 квадратного метра на человека.





Аким Алматы доложил об увеличении охвата автоматическим поливом зеленых насаждений с начала года в 3,4 раза.





В частности, за 9 месяцев 2023 года работы проведены на 405 гектарах, до конца года показатель будет доведен до 587 гектаров.





Президент был также ознакомлен с промежуточными результатами децентрализации в Алматы. В рамках поддержанной главой государства инициативы районным акиматам переданы 15 функций с соответствующим увеличением бюджета в 3,1 раза, до 184,3 млрд тенге. На сегодня текущим ремонтом охвачено 196 тысяч квадратных метров дорог, построено свыше 100 км сетей водоснабжения и водоотведения и др.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание дальнейшей реализации проектов по обеспечению жителей качественным водоснабжением и водоотведением, усилению мер по привлечению инвестиций, а также улучшению транспортной связанности с Алматинской агломерацией.



