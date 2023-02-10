09.02.2023, 13:53 18821
В Казахстане продолжается тенденция снижения цен на аренду жилья
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается тенденция снижения арендной платы, в январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%. Об этом сообщило Бюро национальной статистики.
По данным статведомства, арендная плата за благоустроенное жилье в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 34,3%.
За год (январь 2023 года к январю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 18,7%, продажи нового жилья - на 14%. За месяц (январь 2023 года к декабрю 2022 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, на перепродажу квартир - на 0,3%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау - на 28,2%, Актобе - на 25,4%, Петропавловск - на 20,9%. Лидерами роста цен на вторичном рынке стали города Семей (46,8%), Кызылорда (38,8%), Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%), а на рынке аренды жилья города Костанай (55,6%), Кокшетау (55,1%) и Алматы (50,7%).
Цена продажи нового жилья в январе 2023 года в среднем по республике составила 481 891 тенге за квадратный метр, перепродажи квартир - 515 019 тенге за квадратный метр, цена аренды - 4671 тенге за квадратный метр.
$1 = 455,6 тенге.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в 2023 году планируется ввод более 15 млн квадратных метров жилья.
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10.02.2023, 10:42 936
По итогам прошлого года объем экспорта казахстанского мяса почти сравнялся с объемам импорта колбасных изделий
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки свежего, охлажденного или замороженного мяса всех видов из Казахстана в другие страны за январь-ноябрь прошлого года составили 38,6 тыс. тонн. Это на 6,5% больше, чем за полный 2021 год и сразу на 66,9% - чем за весь "докоронакризисный" 2019 год.
Импорт мяса тем временем составил внушительные 144,5 тыс. тонн (причем сразу 88% поставок составило мясо птицы), однако это сразу на 45,7% меньше, чем за весь 2021 год, информирует energyprom.kz.
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки, и проблемной зоной здесь является птицеводство", - отмечают аналитики.
При этом они подчеркивают, что с мясопродуктами ситуация еще печальнее.
Экспорт из РК в секторе - мизерный. Скажем, колбас республика поставила на внешние рынки за 11 месяцев всего 149 тонн, а импортировала - 39,1 тыс. тонн, то есть в 262 раза больше, чем экспортировала. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019 годом спад составляет сразу 63,4%. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения - показатель пренебрежительно мал", - рассказали они.
Экономисты пришли к выводу, что фактически в 2022 году объемы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объемами импорта одних только колбасных изделий.
Тот факт, что импортеры наращивают поставки продуктов более высокого передела из-за недостатка объемов на отечественных мясокомбинатах, подтверждает баланс ресурсов в Казахстане. Диаграмма за январь-ноябрь 2022 года показывает, по каким видам мяса отечественные фермеры полностью закрывают потребности населения (баранина - на 100%, говядина - на 98,6%, конина - на 97,5%, свинина - на 90,3%), а каких недостает. К последней категории относятся мясо птицы (собственное производство составляет всего 67,4%, импорт - 32,6%), консервы (37,9% импорта) и колбасные изделия (зарубежные поставки - 39,7%)", - разъяснили обозреватели.
Последние два года выпуск мяса в стране показывал в целом положительную динамику. В 2021 году показатели производства мяса крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей выросли на 8,1% (с 311,3 тыс. до 336,5 тыс. тонн), а в 2022 году - на 3,9%. Выпуск мяса кур и других домашних птиц в 2021 году увеличился на 9,7% (со 100,5 тыс. до 110,3 тыс. тонн), в прошлом году - на 4,2%.
С мясопереработкой ситуация иная: динамика производства нестабильна. В 2021 году показатели выпуска продукции по мясным и мясорастительным консервам сократились более чем на 27% для обеих категорий. В прошлом году прирост хоть и был плюсовым (5,5% и 24,7% соответственно), но все равно не перекрыл минусов 2021 года", - проинформировали аналитики.
Отмечается, что динамика выпуска колбасных изделий стабильна: объемы немного выросли в 2021 году (плюс 3,4%) и продолжили рост в 2022-м (еще плюс 8,3%).
Одна из причин, по которой мясоперерабатывающая промышленность в Казахстане развивается медленно - недостаток у действующих фермеров инвестиций для строительства крупных конкурентоспособных перерабатывающих комплексов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, не спешат вкладывать деньги в казахстанские проекты из-за нестабильности", - считают экономисты.
Напомним, в Казахстане введен в действие новый техрегламент на мясо птицы В нем прямо предусмотрен запрет на инжектирование водой мяса птицы.
10.02.2023, 08:45 2651
Казахстан, Россия и Узбекистан обсудили взаимодействие в газовой отрасли
В январе 2023 года "Газпром" подписал дорожные карты по сотрудничеству с правительством Казахстана и Минэнерго Узбекистана
Фото: Газпром
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась трехсторонняя рабочая встреча министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.
В январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и Министерством энергетики Узбекистана.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
09.02.2023, 20:26 11796
В Казахстане проведут аудит на предмет законности передачи в частную собственность ряда активов
Участники комиссии по демонополизации обсудили вопросы возврата в госсобственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики. Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях, сообщает пресс-служба главы правительства.
Председатель комиссии Алихан Смаилов поручил уполномоченным органам продолжить проверочные мероприятия в отношении рассматриваемых активов, а также провести аудит на предмет законности передачи в частную собственность некоторых из них.
Кроме того, Агентству по защите и развитию конкуренции необходимо внести предложения по регулированию тарифов компаний-доминантов, предоставляющих логистические и сервисные услуги нефтеперерабатывающим предприятиям.
По итогам заседания Комиссии Алихан Смаилов подчеркнул важность скорейшего завершения необходимых процедур в строгом соответствии с законодательством страны.
Напомним, 21 января в ходе очередного заседания комиссии по демонополизации экономики Казахстана было отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей. Кроме того, члены комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
09.02.2023, 12:52 20271
Казахстан получил рекордную выручку от экспорта золота
Фото: Depositphotos
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За январь-ноябрь 2022 года казахстанские экспортеры отправили зарубежным покупателям 4,2 тонны обработанного и необработанного золота на общую сумму $66,9 млн.
Это почти столько же в тоннах, сколько было экспортировано за полный 2021-й; более того, в деньгах рост составил сразу почти 88%. Если же сравнивать с показателями полного 2018 года, то рост в натуральном выражении составил 16,6%, а в стоимостном выражении показатель подскочил почти в семь раз", - сообщает finprom.kz.
Что касается объема продаж, для этого вида экспортной продукции невозможны резкие колебания из-за ограничений со стороны государства.
Согласно указу президента "О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК", вывоз свыше 100 граммов золотых слитков и аффинированного золота из страны запрещен.
Отмечается, что исключения сделаны только для операций Нацбанка РК или крупных промышленных компаний, которые завозят в Казахстан золотосодержащее сырье для переработки и реэкспорта в другие страны.
Примечательно, что в 2022 году изменилась структура экспорта казахстанского золота. Если в 2017-2021 годах главным покупателем желтого металла был Кыргызстан, то в прошлом году наибольший объем поставок в натуральном выражении по-прежнему был отправлен в КР (52,5%, или 2,2 тонны), а вот в деньгах на первое место вышла Россия, обеспечившая 61,6% экспортной выручки ($41,2 млн). На Кыргызстан пришлось 38,3%, или $25,7 млн", - подчеркнули аналитики.
Важнейшим фактором для роста выручки от продажи казахстанского золота стала благоприятная конъюнктура на мировом рынке.
По данным международной организации World Gold Council, 2022 год стал периодом исключительного за последнее десятилетие инвестиционного спроса на этот драгоценный металл.
За прошлый год в мире было реализовано 4742 тонны золота - на 18% больше, чем за 2021-й.
Притом произошло это в основном из-за повышенного спроса на этот актив со стороны центробанков разных стран. На фоне нестабильности и пессимистичных прогнозов они закупили 1136 тонн золота. Этот объем аналитики World Gold Council называют рекордным в статистике продаж центробанкам за последние 55 лет", - отмечают аналитики.
Рост спроса, в свою очередь, влиял на цену. Лучшее время для продаж в прошлом году пришлось на март-апрель, когда стоимость унции золота держалась выше $1,9 тысячи. Самые низкие цены фиксировались в сентябре-октябре, когда ставка за унцию снизилась до $1,65-1,63 тысяч.
По данным на конец января 2023 года, цена на этот актив была зафиксирована в пределах $1,92 тысячи за унцию - на 7,3% больше показателя годовой давности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 3099 мерных слитков общим весом 124,66 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в сентябре 2022 года.
09.02.2023, 12:18 21251
Парламент РК одобрил соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в ЕАЭС
Ратификация соглашения послужит совершенствованию порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин как одного из основных регулирующих механизмов деятельности Союза
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств - членов Евразийского экономического союза".
Законом предусматривается ратификация соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.
Законом предлагается закрепление на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения совместных контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки", - говорится в заключении к проекту.
В соответствии с соглашением совместные контрольные мероприятия направлены на:
- зачисление подлежащих распределению сумм ввозных таможенных пошлин на единый счет уполномоченного органа государства-члена;
- полноту и своевременности перечисления уполномоченными органами государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин, подлежащих распределению между бюджетами государств-членов;
- соблюдение уполномоченными органами государств-членов установленных для каждого государства-члена нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.
Отмечается, что ратификация соглашения послужит совершенствованию порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) как одного из основных регулирующих механизмов деятельности Союза, а также обеспечит контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных средств.
09.02.2023, 11:39 22161
В Казахстане для стабилизации цен разбронируют запасы социально значимых овощей
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На этой неделе в регионах в рамках исполнения поручения премьер-министра начинается разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов социально-предпринимательских корпораций, сообщает пресс-служба правительства РК.
На оперативном совещании, прошедшем 8 февраля под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина акиматам была представлена схема разбронирования запасов социально значимых овощей. Как озвучил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций, в первую очередь по луку, следом - по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализации. Обязательно с использованием контрольно-кассовых аппаратов. Продолжительность товарных интервенций - с февраля по апрель. Одно из основных условий - розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.
По уточненным данным акиматов, озвученным вице-министром сельского хозяйства Багланом Бекбауовым, уровень запасов лука по стране составляет 130%, по картофелю - 118%, моркови - 103%, капусте - 74%. Важно отметить, что уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупа, рассчитан от потребности в межсезонье, который составляет 30% от четырехмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей.
Премьер-министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания. У правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется, - дисциплина и исполнение. По капусте - тем, кто еще не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО "Qaztrade". А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей", - сказал Серик Жумангарин, обращаясь к руководителям акиматов.
Напомним, Жумангарин раскритиковал акиматы за рост цен на продукты.
Каким регионам угрожает дефицит овощей, рассказали в Минсельхозе.
08.02.2023, 17:26 35986
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива за пределы страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков, экспедиторов, таможенных представителей и других заинтересованных лиц, что в соответствии с совместным приказом "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" вводится запрет на вывоз сроком на четыре месяца с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2710, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что совместный приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
В этой связи при осуществлении деятельности по вывозу указанных товаров за пределы Республики Казахстан просим обратить внимание на необходимость соблюдения указанного запрета", - добавили в КГД.
Напомним, в конце января стало известно, что Казахстан намерен ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.
08.02.2023, 13:13 38256
Правила аккредитации цифровых майнинговых пулов разработали в Казахстане Дополнено
В результате аккредитации деятельность цифрового майнингового пула признается соответствующей законодательным требованиям РК, при этом процедура осуществляется за счет собственных средств заказчика
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало правила аккредитации цифровых майнинговых пулов.
Проект правил опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 22 февраля 2023 года.
Аккредитация является процедурой, в результате которой деятельность цифрового майнингового пула признается соответствующей законодательным требованиям РК. При этом процедура осуществляется за счет собственных средств заказчика.
Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:
- физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории Республики Казахстан;
- наличие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
- наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте Республики Казахстан (столице, городе республиканского значения, городе областного значения, городе районного значения);
- обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи;
- наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки и обращения клиентов в круглосуточном режиме;
- наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула;
- интеграция с государственным сервисом.
Цифровой майнинговый пул для осуществления деятельности по объединению вычислительных мощностей оборудований цифровых майнеров аккредитуется сроком на один год", - говорится в тексте проекта.
Для аккредитации необходимы следующие документы:
- заявление об аккредитации через информационную систему "Государственная база данных "Е-лицензирование";
- документ, подтверждающий физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;
- акт с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности аппаратно-программного комплекса юридического лица, подлежащего аккредитации в качестве цифрового майнингового пула;
- документ, подтверждающий наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте РК;
- документ, подтверждающий обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи;
- документ, подтверждающий наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки;
- документ, подтверждающий наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула.
Документы проверяются в течение 3 дней, после чего услугополучателя уведомляют об аккредитации цифрового майнингового пула либо об отказе в аккредитации через шлюз электронного правительства.
Напомним, вчера в Казахстане вступил в силу закон о майнинге. Целью госрегулирования является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в РК для экономического развития и конкурентоспособности. Ожидается, что с 2023 по 2028 год майнеры заплатят в бюджет порядка 650 млрд тенге налогов.
Дополнено 08.02.2023, 15.48
Между тем, по данным агентства Ranking.kz, пока в Казахстане складывается обратная ситуация. 70% криптодобытчиков ушли из республики, производительность сократилась втрое, бюджет собрал налогов на 5 миллионов долларов.
По данным агентства, одной из причин стало "отбеливание" внутреннего рынка от "серых" майнеров и легализация рынка. Во время рейдовых проверок в РК 70% криптодобытчиков были отключены от электроэнергии и ушли из страны. Речь идет о тех, кто "майнил" криптовалюту под прикрытием, не афишируя свою деятельность и потребляя большой объем электроэнергии.
Однако прошедший год стал сложным не только для "серых", но и для "белых" майнеров, которые легализовались на территории Казахстана и стали представлять новый вид бизнеса. Стресс-фактором стало рекордное за всю историю глобальной криптоиндустрии падение котировок биткоина - с 41,5 тыс. долларов США в начале года до 16,6 тыс. долларов США в декабре. А именно эта цифровая монета является наиболее популярной среди казахстанских криптодобытчиков: 98% майнинговых ферм РК добывают именно биткоины", - пишет агентство.
Также 2022-й стал первым годом, когда владельцы ферм начали платить налог на майнинг. С 1 января ставка была утверждена на уровне 1 тенге за 1 использованный киловатт энергии. За первые три квартала майнеры заплатили в бюджет налогов на сумму 2,3 млрд тенге.
С 1 января 2023 года налоговая ставка для майнеров стала дифференцированной и значительно повысилась. Согласно данным МЦРИАП, теперь она зависит не только от количества потраченной электроэнергии, но и от ее цены. Чем выше стоимость закупаемой энергии, тем ниже налог на нее. Ставка колеблется в диапазоне от 1 до 25 тг за кВт (в среднем 10 тг за кВт).
Сами майнеры системой налогообложения недовольны.
С нашей точки зрения есть несколько моментов, которые необходимо в дальнейшем прорабатывать с государством. С момента вступления в силу нового закона, у цифрового майнинга появляется прозрачная система налогообложения, которая зависит от полученных доходов. И поэтому время, когда взималась плата за цифровой майнинг в зависимости от потреблённой энергии, подходит к концу. Это нелогично - облагать налогом ресурс, который используется в производстве, ещё до момента получения какой-либо прибыли. Это как облагать налогом бензин для таксиста", - заявил вице-президент Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане (АБИДЦ) Сергей Путра.
В ответе на запрос Ranking.kz МЦРИАП озвучил весь объем электроэнергии, которую зарегистрированные майнеры использовали за 2022 год. По данным источника, он составил 1,55 млрд кВт/ч. Из них доля использованной "белыми" майнерами энергии составила 1,4%.
Новый законопроект запрещает майнерам получать энергию напрямую из общей энергосистемы страны. Они смогут рассчитывать только на импорт, объекты возобновляемых источников энергии либо свою генерацию.
В связи с этим криптоиндустрия Казахстана может получить новую инвестиционную ценность для страны. В перспективе майнинг должен самостоятельно строить для себя электростанции.
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