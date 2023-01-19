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18.01.2023, 17:19 50706

В Казахстане в 2023 году планируется ввод более 15 млн квадратных метров жилья

Будет введено 143,5 тысячи новых жилищ
В Казахстане в 2023 году планируется ввод более 15 млн квадратных метров жилья
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере строительной отрасли в 2023 году планируется ввод 15,3 млн квадратных метров жилья, или 143,5 тысячи новых жилищ. Об этом сообщили в ходе расширенного заседания коллегии МИИР РК с участием премьер-министра Алихана Смаилова.

В рамках совершенствования механизмов ценообразования, а также в целях исключения инфляционных рисков МИИР РК утвержден индекс стоимости для строительства.

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулана Дауылбаева, для недопущения завышения сметной стоимости строительства исключено применение прайс-листов в проектно-сметной документации.

Для недопущения завышения сметной стоимости разработаны сборники единичных сметных цен. Это в свою очередь сокращает трудоемкость составления сметной документации и упрощает процесс экспертизы смет", - добавил вице-министр.


К слову, для обеспечения прозрачности в строительной отрасли и ЖКХ внедряются цифровые технологии. Так, система eQurylys обеспечивает строительный контроль от рытья котлована до ввода жилья в эксплуатацию. Платформа "Е-Шанырак" объединяет системы субъектов ЖКХ и обеспечивает прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ.

В целях исключения хаотичной застройки по поручению главы государства разработаны стандарты комплексной застройки городов, которые обеспечат формирование привлекательных общественных пространств и инфраструктуры. Так, акиматами разрабатываются проекты современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства.

Также для эффективного планирования, исключения незаконной точечной застройки и соблюдения интересов общественности законодательно внедряется единая градостроительная экспертиза градпроектов всех уровней.

Напомним, что в соответствии с поручением главы государства МИИР РК начата разработка Строительного кодекса, который определит регуляторные приоритеты, цели устойчивого развития отрасли, механизмы ценообразования, решит системные отраслевые проблемы и сократит ряд подзаконных актов.

Кроме того, в 2023 году министерство намерено продолжить работу по совершенствованию действующего законодательства в сфере промышленного развития в целях производства продукции среднего и высокого переделов. Также ожидается принятие отраслевых планов и региональных программ импортозамещения.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, до конца года запланировано введение 149 новых проектов на 1,1 трлн тенге с созданием 16,3 тысячи постоянных рабочих мест.

В соответствии с поручением главы государства в декабре прошлого года министерством утверждена концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года. Это основополагающий документ, который формирует видение дальнейшего развития отрасли.

Для увеличения транзитного потенциала страны уже начаты крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожной отрасли. В частности, в ноябре 2022 года начато строительство одного из крупных проектов в сфере ж/д транспорта - вторых путей железнодорожного участка Достык - Мойынты. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз (с 12 до 60 пар поездов).

В текущем году планируем начать строительство обводной ж/д линии ст. Алматы, а также продолжить работу по ликвидации узких мест на транзитных участках. До конца текущего года будут завершены работы по разработке технических документаций таких проектов, как Дарбаза - Мактарал, Бахты - Аягоз, после чего планируем приступить к строительству указанных проектов", - сказал глава ведомства.


Для повышения качества строительства дорог по поручению президента до конца текущего года будут внедрены условия международных правил FIDIC, оптимизированы более 1200 имеющихся нормативов в отрасли путем создания основных 50 нормативов.

Кроме этого, осуществляется переход к реализации автодорожных проектов по принципу ЕРСМ-контракта, что позволит одному исполнителю вести полный жизненный цикл проекта - от стадии проектирования до дальнейшего содержания данного участка на протяжении 10 лет.

Министерством будет продолжена работа по обеспечению устойчивого развития отраслей экономики и повышению благосостояния населения. Будут приняты все необходимые меры для качественной и своевременной реализации поставленных президентом задач", - подчеркнул Марат Карабаев.

 
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Теги:ЖильеМИИРПлан

новости по теме

19.01.2023, 11:06 2481

Смаилов возглавил совет директоров фонда "Самрук-Қазына"

Ранее пост председателя совета директоров фонда занимал Джон Дудас
Смаилов возглавил совет директоров фонда "Самрук-Қазына"
Фото: Primeminister.kz
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан председателем совета директоров АО "Самрук-Қазына" избран премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба фонда.

Ранее пост председателя совета директоров фонда занимал Джон Дудас.

Он остается в совете директоров в качестве независимого директора фонда", - добавили в пресс-службе.

 
18.01.2023, 20:42 20511

Минюст РК зарегистрировал политическую партию

По состоянию на 18 января 2023 года в стране зарегистрировано семь политических партий
Минюст РК зарегистрировал политическую партию
Фото: freepik.com
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 18 января Министерством юстиции зарегистрировано общественное объединение "Партия Respublica", сообщает пресс-служба МЮ РК.

Основанием для регистрации послужил учредительный съезд о создании политической партии, проведенный 3 декабря 2022 года, а также документы, представленные в порядке статьей 6-10 закона "О политических партиях".

Представленные на регистрацию документы проверены на соответствие действующему законодательству, оснований для отказа не установлено.

В этой связи по состоянию на 18 января 2023 года зарегистрировано семь политических партий:

  1. Партия Amanat;
  2. Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
  3. Народная партия Казахстана;
  4. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
  5. "Общенациональная социал-демократическая партия";
  6. "Казахстанская партия зеленых "Байтақ";
  7. Общественное объединение "Партия Respublica".
 
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Теги:МинюстрегистрацияПартия
18.01.2023, 16:45 57966

Премьер-министр раскритиковал качество дорог в Казахстане

Смаилов отметил, что данный вопрос вызывает возмущение у граждан
Премьер-министр раскритиковал качество дорог в Казахстане
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития подверг критике состояние дорог в стране.

Требуется ремонт, постоянно происходят аварии, в которых гибнут люди. Осуществляемый ремонт вызывает нарекания по качеству. Ремонт ради самих дорожников, а не для населения, не для людей", - сказал Смаилов.


Он поручил Министерству индустрии держать данный вопрос на особом контроле и разработать комплекс мер для его решения. Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы средства бюджета, выделяемые на строительство дорог, использовались эффективно.

Как сообщил в ходе расширенного заседания коллегии вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов, в 2023 году общий охват автомобильных дорог строительством и реконструкцией составит 10,5 тысячи км.

По его словам, в этом году планируется реконструкция и строительство на дорогах республиканской сети 7,3 тысячи км, на местной сети - 3,2 тысячи км.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Восточном регионе страны идет реализация таких крупных автодорожных проектов, как Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Калбатау - Майкапшагай, Ушарал - Достык. В текущем году запланировано полное завершение работ на участке Ушарал - Достык протяженностью 180 км. По остальным участкам планируется открытие движения по новому покрытию с вводом в эксплуатацию в 2024 году.

Говоря об участке дороги Кызылорда - Жезказган, вице-министр отметил, что в этом году работы начнутся по Улытауской области. Также будут начаты работы по проекту Жезказган - Караганда.

Следует отметить, что в соответствии с поручением главы государства в декабре прошлого года министерством утверждена концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года. Это основополагающий документ, который формирует видение дальнейшего развития отрасли. Для увеличения транзитного потенциала страны уже начаты крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожной отрасли. В частности, в ноябре 2022 года начато строительство одного из крупных проектов в сфере ж/д транспорта - вторых путей железнодорожного участка Достык - Мойынты, отметили в МИИР.

Как сообщалось ранее, в отношении АО "НК "КазАвтоЖол" возбуждено уголовное дело. Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на 165-м км республиканской трассы Алматы - Шелек - Хоргос в результате ДТП погиб один человек.
 
18.01.2023, 16:28 64021

Токаев пригласил правителя Дубая посетить Казахстан  

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность президенту за приглашение
Токаев пригласил правителя Дубая посетить Казахстан
Фото: telegram/Aqorda
Абу-Даби. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Казахстана поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума за гостеприимство и заявил, что в рамках его официального визита в ОАЭ проведены продуктивные переговоры и достигнуты значимые двусторонние соглашения.

В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что международный финансовый центр "Астана" наладил отношения с основными финансовыми институтами Эмиратов. Он акцентировал внимание на важности активизации связей между деловыми кругами двух стран.


В свою очередь шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум подтвердил приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил вице-президента, премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая посетить Казахстан с официальным визитом.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность президенту за приглашение и отметил, что посещение Казахстана будет для него большой честью.

Дополнено 18.01.2023, 17.00

Официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты завершен.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ намерены увеличить товарооборот до $1 млрд.
 
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Теги:ПрезидентРКприглашение
18.01.2023, 15:57 73326

Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды

Кожухов с апреля 2022 года работал заместителем акима Караганды
Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
Фото: gov.kz
Караганда. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента Казахстана и депутатами городского маслихата акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов, сообщает пресс-служба акимата города.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру на пост акима. Депутаты ее поддержали.

Мейрам Муратович много лет работал в Караганде. Знаком со всеми вопросами. Самое главное, что горожане его хорошо знают. Верю, что накопленный опыт и знания помогут ему реализовать свой потенциал в социально-экономическом развитии города. Вашим приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни карагандинцев", - отметил глава региона.


Ермаганбет Булекпаев поставил задачи новому акиму продолжить развивать областной центр, обратить внимание на прохождение бесперебойного отопительного сезона и дальнейшее развитие инфраструктуры.

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001-го. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.
 
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Теги:АкимНазначениеРККараганда
18.01.2023, 15:56 68441

Горячую линию по легализации машин с иностранными номерами открыли в МВД

Номера телефонов ведомство опубликовало в соцсетях
Горячую линию по легализации машин с иностранными номерами открыли в МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах Казахстана созданы сall-центры по легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками, сообщает Министерство внутренних дел РК.

МВД РК

Напомним, легализация начнется 23 января и продлится до 1 июля.

Для владельцев автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, регистрационный сбор составит 200 тысяч тенге.

О правилах и условиях легализации, а также необходимых документах можно прочитать здесь.
 
18.01.2023, 15:45 74256

Главы региональных департаментов Антикора не будут использовать цифровые показатели при отчетных докладах

Созданы личные аккаунты руководителей в социальной сети Facebook.
Главы региональных департаментов Антикора не будут использовать цифровые показатели при отчетных докладах
Фото: gov.kz
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители региональных департаментов Агентства по противодействию коррупции при отчетных докладах не будут использовать цифровые показатели, проинформировали в пресс-службе Антикора.

Ни одной цифры. Только реальные дела, решение насущных проблем населения, предотвращение ущерба. Убежден, что новый подход позволит значительно повысить эффективность противодействия коррупции", - заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.


Также в целях обеспечения общественного контроля за деятельностью руководителей территориальных департаментов Антикоррупционной службы, следуя принципу "слышащее государство", а также открытости и подотчетности, созданы личные аккаунты руководителей в социальной сети Facebook.

Каждый пользователь сети может обратиться к соответствующему руководителю и задать свои вопросы", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что стали известны новые приоритеты в работе Антикора.
 
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Теги:ОтчетдокладАнтикор
18.01.2023, 14:12 79416

Двенадцать улиц и площадь переименовали в Астане

Имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе столицы
Двенадцать улиц и площадь переименовали в Астане
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ономастическая комиссия сегодня утвердила новые наименования одного из районов Астаны, а также ряда улиц и площадей города.

Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от государственных органов. В том числе поддержано предложение акимата Жамбылской области присвоить Сарысускому районному дому культуры имя поэта Майкөт Сандыбайұлы. Кроме того, в соответствии с предложением акимата города Астаны было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району названия "Нұра", - сообщает Министерство культуры и спорта РК.


Перечень новых названий:

  • площадь Организации Объединенных Наций;
  • проспект Аль-Фараби;
  • улица Гейдара Алиева;
  • улица Аскара Забикулина;
  • улица Аскена Набиева;
  • улица Сырбая Мауленова;
  • улица Маншук Маметовой;
  • улица Шапык Шукина;
  • улица Санжара Асфендиярова;
  • улица Бердибека Сокпакбаева;
  • улица Бейбарыса Султана;
  • проспект Магжана Жумабаева;
  • улица Карамерген.

В ведомстве отметили, что имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе города Астаны.

Популяризация имен исторических личностей страны - процесс обязательный. Нам еще предстоит много работы в области ономастики, мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки", - сказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.


В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ в соответствии с законодательством.
 
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Теги:Астанапереименованиеулицы

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