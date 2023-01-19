Премьер-министр раскритиковал качество дорог в Казахстане

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития подверг критике состояние дорог в стране.





Требуется ремонт, постоянно происходят аварии, в которых гибнут люди. Осуществляемый ремонт вызывает нарекания по качеству. Ремонт ради самих дорожников, а не для населения, не для людей", - сказал Смаилов.





Он поручил Министерству индустрии держать данный вопрос на особом контроле и разработать комплекс мер для его решения. Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы средства бюджета, выделяемые на строительство дорог, использовались эффективно.





Как сообщил в ходе расширенного заседания коллегии вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов, в 2023 году общий охват автомобильных дорог строительством и реконструкцией составит 10,5 тысячи км.





По его словам, в этом году планируется реконструкция и строительство на дорогах республиканской сети 7,3 тысячи км, на местной сети - 3,2 тысячи км.





Следует отметить, что на сегодняшний день в Восточном регионе страны идет реализация таких крупных автодорожных проектов, как Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Калбатау - Майкапшагай, Ушарал - Достык. В текущем году запланировано полное завершение работ на участке Ушарал - Достык протяженностью 180 км. По остальным участкам планируется открытие движения по новому покрытию с вводом в эксплуатацию в 2024 году.





Говоря об участке дороги Кызылорда - Жезказган, вице-министр отметил, что в этом году работы начнутся по Улытауской области. Также будут начаты работы по проекту Жезказган - Караганда.





Следует отметить, что в соответствии с поручением главы государства в декабре прошлого года министерством утверждена концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года. Это основополагающий документ, который формирует видение дальнейшего развития отрасли. Для увеличения транзитного потенциала страны уже начаты крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожной отрасли. В частности, в ноябре 2022 года начато строительство одного из крупных проектов в сфере ж/д транспорта - вторых путей железнодорожного участка Достык - Мойынты, отметили в МИИР



