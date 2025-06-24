В Казахстане проиндексируют пенсии и пособия

В бюджете на это предусмотрено около 800 млрд тенге

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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рассмотрения в сенате нового Налогового кодекса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил что в бюджете предусмотрено около 800 млрд тенге на индексацию пенсий, пособий, социальных выплат.





Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет", - цитирует Жумангарина Zakon.kz .





Он пояснил, что эти меры направлены на защиту уязвимых категорий граждан в условиях налоговых изменений и инфляционного давления.





Серик Жумангарин напомнил, что для лиц с инвалидностью I и II групп размер необлагаемого дохода увеличен с 289 тысяч до 1,6 миллиарда тенге в месяц. Это, по его словам, позволит сохранить 12 миллиардов тенге 350 тысячам человек.





Также в рамках изменений снижен транспортный налог для владельцев автомобилей: старше 10 лет - на 30%; старше 20 лет - на 50%. По словам главы МНЭ, это позволит сэкономить гражданам порядка 30 млрд тенге, сообщает Tengrinews.kz





Кроме того, с учетом внедрения прогрессивной шкалы налогообложения работники с зарплатой до 140 тысяч тенге освобождаются от уплаты подоходного налога.