В Казахстане проведут аудит на предмет законности передачи в частную собственность ряда активов

Участники комиссии по демонополизации обсудили вопросы возврата в госсобственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики. Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики. Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях, сообщает пресс-служба главы правительства.





Председатель комиссии Алихан Смаилов поручил уполномоченным органам продолжить проверочные мероприятия в отношении рассматриваемых активов, а также провести аудит на предмет законности передачи в частную собственность некоторых из них.





Кроме того, Агентству по защите и развитию конкуренции необходимо внести предложения по регулированию тарифов компаний-доминантов, предоставляющих логистические и сервисные услуги нефтеперерабатывающим предприятиям.





По итогам заседания Комиссии Алихан Смаилов подчеркнул важность скорейшего завершения необходимых процедур в строгом соответствии с законодательством страны.



