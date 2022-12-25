В Казахстане с начала года социально значимые продтовары подорожали на 22%

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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года социально значимые продовольственные товары подорожали на 22,3%, по итогам недели - на 0,2%, сообщил в ходе совещание по вопросам сдерживания цен на СЗПТ первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.





В частности, цены на лук выросли на 1,7%, капусту - на 0,9%, рис - на 0,8%, творог - на 0,7%, яйца и молоко - 0,5%. Наибольший рост цен на СЗПТ с начала года отмечается в Улытауской области (31,4%) и Астане (25%)", - информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана.





В настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, их составы усилены.





Арман Шаккалиев отметил, что из-за деятельности непродуктивных посредников через "4-5 колен" цены на розничную продукцию вырастают практически на 60%. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также на принятие мер реагирования.





Кроме того, усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка.





Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по обеспечению внутреннего рынка страны собственными продуктами питания, форвардному финансированию производства овощей, контролю исполнения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей, получающих господдержку.





Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов доложил о принятых мерах антимонопольного реагирования на факты необоснованного роста цен на продукты питания.





Назначено пять расследований из-за злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных согласованных действий в отношении ряда птицефабрик, на рынках СЗТП вынесено 90 уведомлений оптовым поставщикам сахара, мяса курицы и молочной продукции, назначено 19 расследований в отношении производителей яиц, сахара, молочной продукции и торговых рынков", - заявили в пресс-службе.





Премьер-министр отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов. В частности, пересмотрены подходы по оборотной схеме: финансирование теперь направлено преимущественно на поддержку производителей, а не торговых сетей. Кроме того, перестроена и усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем, с бизнесом согласованы правила по утверждению предельно допустимых розничных цен, которые не будут ущемлять права производителей.





До регионов доведены разнарядки по заключению контрактов как по овощам, так и по другим товарным позициям, наиболее подверженным колебаниям цен. Вместе с тем из-за формального подхода и неисполнения некоторыми регионами запланированных мер отмечается рост цен", - заявил Алихан Смаилов.





Он поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.





Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году - это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно", - подчеркнул Алихан Смаилов.



