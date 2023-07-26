В Казахстане сокращаются площади промышленных и фермерских теплиц   

Фото: Акимат области Жетісу

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За последний год используемая площадь теплиц в Казахстане сократилась на 18,1%.





Вместо почти 1,5 тысячи га в таких сооружениях для выращивания овощей, рассады и цветов фактически используют только 1,2 тысячи га тепличной площади. Комплексы в 270,5 га не снесли и не разрушили, просто они не работают по назначению", - информирует energyprom.kz.





Отмечается, что больше всего на минусовые показатели повлияло сокращение площадей фермерских теплиц: за 2022 год - минус 210,3 га, или 24,7%. Более крупные промышленные теплицы сельхозпредприятий тоже сократили используемые площади. Правда, потери были не такими существенными: минус 43 га, или 16,4%.





Фото: energyprom.kz





Такая ситуация ожидаемо повлияла и на результаты валового сбора тепличных овощей. В 2022 году общий объем производства огурцов и помидоров, выращенных на закрытом грунте, составил всего 182,4 тысячи тонн - почти на треть меньше, чем в 2021 году, когда фермеры-тепличники собрали урожай в 256,5 тысячи тонн", - заявили аналитики.





Основным поставщиком тепличных овощей в Казахстане является юг. Благодаря климатическим условиям выращивать сельхозкультуры в закрытых комплексах им дешевле, чем на севере и востоке, где зима более суровая. Туркестанская, Алматинская, Жамбылская области и город Шымкент поставляют на прилавки казахстанских рынков и магазинов 76,3% всех тепличных овощей. Лидируют хозяйства Туркестанской области.





Фото: energyprom.kz





Подводить черту под работой фермеров за 2023-й специалисты Бюро национальной статистики АСПиР РК будут в начале следующего года, но уже сейчас ожидается, что в отчетах будет отражена еще более пессимистичная картина. После прошедшей тяжелой зимы, когда на юге ударили небывалые морозы, многие тепличные хозяйства южных областей понесли колоссальные убытки", - сообщают аналитики.





Представитель Ассоциации тепличников и садоводов Туркестанской области и города Шымкента Сакен Каныбеков, выступая на правительственном часе в мажилисе парламента, сообщил, что 90% тепличных фермерских хозяйств юга теперь приближаются к банкротству.





Основной проблемой для дехкан юга прошлой зимой стала катастрофическая ситуация с углем. Когда зимой температура опустилась до 30 градусов мороза, для многих теплиц не хватило топлива на обогрев. Для такого зависимого вида овощеводства, как тепличное, понижение температуры даже на несколько дней просто убивает результаты труда за весь сезон. Десятки тонн незрелых замерзших помидоров фермеры вынуждены были просто выкинуть.





Фото: energyprom.kz





Подчеркивается, что уже больше пяти лет эксперты ассоциации тепличников южных регионов пишут письма в Минсельхоз, премьер-министру, президенту страны с просьбой обратить внимание на плачевное состояние этой части сельского хозяйства. Системные проблемы отрасли приводят к очень высокой себестоимости овощей, и в межсезонье отечественная продукция не может конкурировать по цене с импортными огурцами и помидорами. Даже с учетом логистики и других затрат на экспорт поставщики из соседних центральноазиатских стран заходят на казахстанский рынок с более низким ценником.





По мнению, озвученному представителем ассоциации, наши фермеры работают в неконкурентоспособных условиях из-за большой разницы в коммунальных тарифах.





Например, киловатт электроэнергии в Туркменистане в пересчете на нашу валюту стоит 7,8 тенге, в Узбекистане - 18 тенге, а в Шымкенте и Туркестане - 37 тенге. Тысяча кубометров газа нам обходится в 37 тысяч тенге, а тепличникам Узбекистана - в 11 тысяч тенге, Туркменистана - в 2,5 тысячи тенге. У нас 50% всех затрат - это оплата за энергоносители. К тому же мы сильно зависим от импорта - семена, материалы, удобрения фермеры покупают заграничные. И эти товары подорожали за последний год на 50%. В итоге доходность тепличных хозяйств крайне низкая - в пределах 12%", - заявил Сакен Каныбеков на встрече в мажилисе.





Чтобы хотя бы частично уравнять казахстанских агрономов с предпринимателями соседних стран, фермеры давно просят ввести государственное погектарное субсидирование теплиц и частичную компенсацию затрат на энергоресурсы.





По словам министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, правительство готово выплачивать тепличникам такие субсидии, однако те сначала должны оформить сертификат соответствия технологиям производства.





Фото: energyprom.kz





Пока на проблемы фермеров только обещают обратить внимание, рост цен на тепличные овощи в казахстанских магазинах значительно превышает продовольственную инфляцию. Особенно сильно эта разница заметна при сравнении индекса цен на огурцы и среднего индекса на продукты питания. В самый "высокий" для тепличных овощей сезон - с декабря по март - килограмм этого витаминного продукта стоил от 957 до 1244 тг, удорожание было в пределах 47,5%-56,8%. При этом средний рост цен был в пределах 25%-26%", - отмечают аналитики.





Ценник на помидоры в межсезонье тоже превышал 1 тысячу тенге за килограмм, но по сравнению с огурцами инфляционные индексы на эту продукцию были не такими сверхвысокими. Удорожание этого салатного овоща было в пределах 20%-32%.



