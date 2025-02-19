18.02.2025, 12:30 28301
В Казахстане создадут новую экономическую зону
Создание специальной экономической зоны в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места
Фото: gov.kz
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении правил ведения перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территории специальных экономических зон и перечня приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон".
В частности, в предлагаемой редакции в перечень добавлена новая специальная экономическая зона "Актобе", для которой определены 39 приоритетных видов деятельности: производство вязаного и трикотажного полотна, производство прочей вязаной и трикотажной одежды, производство сборных паркетных покрытий, производство древесной массы и целлюлозы, производство обоев, производство синтетического каучука в первичных формах, производство эфирных масел, производство основных фармацевтических продуктов и так далее.
Создание СЭЗ в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и создание дополнительных рабочих мест, увеличить долю обрабатывающей промышленности, уменьшить импортозависимость, развитие смежных отраслей, повысить конкурентоспособность товаров", - говорится в документе.
Кроме того, конкурентное преимущество свободной экономической зоны обеспечивается выгодным географическим положением:
- близость к границе России, что позволит экономически эффективно наладить доставку компонентов, узлов и агрегатов для производства конечной продукции на территории Казахстана;
- размещение на территории крупнейшего транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, позволит экономически эффективно наладить сбыт продукции далее по транспортному коридору, как в западном направлении, так и в восточном.
Таким образом, выгодное месторасположение СЭЗ "Актобе" наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории. Это положительно скажется при завоевании казахстанской продукции рынков Казахстана, стран Центральной Азии и России", - сообщается в проекте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии регион.
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18.02.2025, 18:30 16426
Китайская компания запустит металлургический проект на $12 млрд в Казахстане
Проект предусматривает создание новых производственных мощностей в двух регионах страны
Фото: invest.gov.kz
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская компания запустит East Hope Group крупнейший металлургический проект на $12 млрд в Казахстане, сообщает пресс-служба национальной компании Kazakh Invest.
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялось подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта в сфере производства и глубокой переработки цветных металлов в Казахстане. В церемонии подписания приняли участие Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров, Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков и Генеральный директор East Hope Group Чанцзюнь Мэн", - проинформировали в пресс-службе.
По данным нацкомпании, проект предусматривает создание новых производственных мощностей в двух регионах страны, что позволит внедрить передовые технологии в металлургической отрасли и расширить экспорт готовой продукции на международные рынки, включая Евросоюз, Центральную Азию и Китай.
Общий объем инвестиций оценивается в $12 млрд. Реализация проекта приведет к созданию более 10000 рабочих мест. В рамках проекта подразумевается строительство электрических мощностей, в том числе ветровой станции на 3 ГВт", - заявили в Kazakh Invest.
Кроме того, стороны договорились о детальной проработке соглашения об инвестициях, которое будет включать конкретные условия сотрудничества, меры государственной поддержки и обязательства сторон.
Ранее сообщалось, что китайская компания будет производить человекоподобных роботов в Казахстане.
18.02.2025, 17:31 18546
В 14 регионах Казахстана ускорилась инфляция
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 14 регионах Казахстана в январе 2025 года ускорилась инфляция, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
В январе годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,9%. Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 14 регионах, в 6 - осталась неизменной", - проинформировали в пресс-службе.
По данным банка, наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в январе выросли до 5,8% г/г. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области, минимальный - в Туркестанской области. Темп роста цен на непродовольственные товары в январе ускорился до 8,4% г/г. Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области, минимальное - в Павлодарской области. Цены на платные услуги в январе ускорили темп роста до 13,8% г/г. Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане, значительно ниже - в Туркестанской области", - добавили в Нацбанке.
При этом отмечается, что рост месячной инфляции по стране составил в январе 1,1%.
Напомним, в правительстве предложили повысить ставку НДС, а взамен снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
18.02.2025, 16:36 20391
Крупный китайский инвестор изучает возможность открытия технопарка в Алматы
В марте текущего года с целью изучения и анализа локального рынка запланирован визит представителей Tus-Holdings Co. в Казахстан
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Китай аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с председателем совета директоров Tus-Holdings Co. Ван Цзиу, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инноваций, технологического развития и инвестиционных проектов, рассказали в пресс-службе акима Алматы.
В рамках встречи обсуждалась возможность реализации в Казахстане таких проектов, как создание бизнес-инкубатора, образовательного кластера и научного парка.
Ван Цзиу отметил, что "Алматы является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов Казахстана". Он выразил заинтересованность в сотрудничестве, в том числе с СЭЗ "Парк инновационных технологий", и подчеркнул, что Tus-Holdings Co. рассматривает казахстанский рынок как перспективный для реализации научных и технологических инициатив.
Сообщается, что в марте текущего года с целью изучения и анализа локального рынка запланирован визит представителей Tus-Holdings Co. в Казахстан. Будет рассмотрен вопрос создания совместного предприятия по открытию технопарка в Алматы с долей участия 50 на 50.
Tus-Holdings Co. является ведущей научно-технологической инвестиционной государственно-частной холдинговой группой, созданной на базе Университета Цинхуа. Рыночная капитализация группы составляет 28 млрд долларов США. Компания имеет разветвленную сеть инновационных техноцентров в свыше 80 городах по всему миру, включающую более 200 технологических инкубаторов, 400 технопарков. Tus-Holdings Co. реализует в Пекине проект TusPark, который является крупнейшим в мире научно-технологическим парком при университете Цинхуа.
18.02.2025, 16:07 21596
В "Транснефти" заявили о возможном снижении прокачки казахстанской нефти из-за атак БПЛА на КТК
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%, заявили в ПАО "Транснефть".
По мнению специалистов КТК, последствия удара БПЛА по станции "Кропоткинская" будут устраняться в течение от 1,5 до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.
В результате атак объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены 2 трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.
В связи с произошедшим НПС "Кропоткинская" была в экстренном порядке выведена из эксплуатации. Руководством и специалистами КТК были предприняты все необходимые меры для восстановления работоспособности нефтепровода и недопущения негативных последствий для производственной деятельности и окружающей среды. Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
18.02.2025, 12:42 27561
Еще две дороги станут платными в Казахстане
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 22 февраля 2025 года еще два участка дорог в Казахстане станут платными, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
По ее данным, платными для автобусов и грузового автотранспорта станут следующие участки автодорог:
- Костанай - граница РФ (на Троицк), с 539-го по 376-й километр (М-36);
- Актобе - граница РФ (на Оренбург), с 17-го по 99+692-й километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе - Мартук - граница РФ.
Система взимания платы на данных участках начнет функционировать уже с 22 февраля 2025 года.
На участке Костанай - граница РФ водителям предоставляется альтернативный маршрут через автомобильную дорогу районного значения Костанай - Рудный - Айет - граница РФ и автомобильную дорогу республиканского значения граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы.
Протяженность платного участка составляет 163 километра, дорога классифицируется как II и III категории. Ширина полосы проезда - не менее 3,5 метра, количество полос движения - две, с одной полосой в каждом направлении", - добавили в "КазАвтоЖол".
Стоимость проезда в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 1010 тенге, по постоплате - 1190 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 2055 тенге, по постоплате - 2415 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 3065 тенге, по постоплате - 3610 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 4100 тенге, по постоплате - 4825 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 5120 тенге, по постоплате - 6030 тенге.
На участке Актобе - граница РФ (на Оренбург) альтернативный маршрут проходит по автодороге республиканского значения Актобе - граница Российской Федерации (на Орск).
Протяженность платного участка составляет 82 километра 692 метра. Дорога классифицируется как II категории, ширина полосы проезда - не менее 3,75 метра, количество полос движения - одна в обоих направлениях", - уточнили в нацкомпании.
Стоимость проезда в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 515 тенге, по постоплате - 600 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 1040 тенге, по постоплате - 1220 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 1545 тенге, по постоплате - 1820 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 2080 тенге, по постоплате - 2440 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 2580 тенге, по постоплате - 3040 тенге.
Проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения будут фиксировать высокоскоростные камеры на арках.
При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная открытая система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки. Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц", - пояснили в "КазАвтоЖоле".
Там отметили, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты будет ниже.
17.02.2025, 20:27 47061
На бизнес-форуме Казахстана и Ирана подписано 10 соглашений на 92,8 млн долларов
Казахстан выразил готовность поставлять на иранский рынок 75 видов продукции
Фото: МТИ РК
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Тегеран. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В минувшие выходные в Тегеране прошел бизнес-форум Казахстана и Ирана, который собрал более 50 казахстанских предпринимателей и 230 иранских контрпартнеров, сообщает пресс-служба МТИ РК.
В ходе торгово-экономической миссии Казахстана было подписано 10 коммерческих документов на общую сумму 92,8 млн долларов, что стало важным шагом в укреплении торговых отношений между Ираном и Казахстаном. В свою очередь Казахстан выразил готовность поставлять на иранский рынок 75 видов продукции на сумму 250 млн долларов.
В рамках рабочего визита министра торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев также провел переговоры с представителями центральных государственных органов Ирана, включая министров сельского хозяйства, промышленности, рудников и торговли, а также министра дорог и градостроительства.
Казахстан продолжает придавать большое значение развитию двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, а также увеличению поставок сельскохозяйственной продукции в Иран. По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил 340 млн долларов, что на 12,3% больше по сравнению с 2023 годом. Особое внимание было уделено сельскому хозяйству, которое является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. За 12 месяцев 2024 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Ираном составил 219,8 млн долларов, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Казахстан активно заинтересован в увеличении поставок пшеницы, ячменя, муки и растительных масел. Иран традиционно является одним из ключевых партнеров Казахстана по экспорту зерна, и в ближайшие годы Казахстан намерен увеличить экспорт зерна.
Кроме того, в ходе визита министр торговли Казахстана также встретился с советом предпринимателей "Корафарин", который включает 100 крупнейших предпринимателей Ирана. На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы, касающиеся производства и спроса на товары в различных отраслях - от химической промышленности до текстиля и лесной отрасли.
17.02.2025, 17:28 50721
В Казахстане запасы картофеля позволяют покрыть внутреннюю потребность до поступления раннего урожая - Минсельхоз
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в ходе совещания по стабилизации цен на социально значимые продтовары заявил, что запасы картофеля, без учета ЛПХ, в 253,5 тысячи тонн позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность казахстанцев до поступления раннего урожая 2025 года, сообщает пресс-служба правительства.
Как отметил Ербол Тасжуреков, по данным акиматов, на конец января запасы картофеля, без учета хранения у личных подсобных хозяйств, составляли 327 тысяч тонн, при этом уровень потребления населения с 23 января по 14 февраля составил 73,5 тысячи тонн. Он также сообщил, что из общего объема сформированных запасов в 156,9 тысячи тонн реализовано 45,4 тысячи тонн овощей.
Кроме того, в ряде областей темпы реализации овощей отстают от заданных объемов, что приводит к росту цен. В частности, в области Абай из 2,8 тысячи тонн картофеля реализовано лишь 486 тонн, что вызвало подорожание на 24,2%. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных регионах.
В ходе совещания первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что за последнюю неделю индекс цен на СЗПТ увеличился на 0,3%, с начала года - на 2,2%.
Сказывается сезонное подорожание овощей, фиксируется увеличение цен на говядину и подсолнечное масло. Наибольший рост цен на социальные продукты с начала года отмечается в области Ұлытау, Актюбинском и Восточно-Казахстанском регионах", - заявили в пресс-службе.
Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин акцентировал внимание всех участников совещания на необходимости активизации мер по стабилизации цен на продовольственные товары в стране. Необходимо ускорить разбронирование запасов из стабфондов и возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.
Напомним, цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.
Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято.
Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%
Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
17.02.2025, 15:42 47366
Новые авиарейсы запустят из Алматы в Китай
Будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный Алматы - Пекин и новый Алматы - Чэнду
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум об оказании содействия в открытии рейсов подписан между акиматом Алматы и национальным авиаперевозчиком КНР Air China, сообщили в пресс-службе акима мегаполиса.
Предполагается, что будут открыты новые авиарейсы, включая дополнительный Алматы - Пекин и новый Алматы - Чэнду.
В ведомстве отметили, что в текущем году ожидается рост туристического потока из Китая, что важно для развития Алматы как культурного и делового центра. Запуск новых маршрутов намечен на июнь этого года.
Алматы продолжает модернизировать свою транспортную инфраструктуру, ожидая в этом году 2,3 млн туристов, в том числе 700 тыс. иностранных гостей. В прошлом году Алматы посетило более 95,3 тыс. туристов из Китая с ростом на 54%", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в 2024 году свыше 600 тысяч китайских туристов посетило Казахстан.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?