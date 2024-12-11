10.12.2024, 17:45 31476
Промышленность, инвестиции и аэропорт: Токаеву доложили о социально-экономическом развитии Актюбинской области Дополнено
Фото: Акорда
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Актобе. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона, сообщает Акорда.
По словам акима, за 11 месяцев 2024 года рост экономики составил 6%. Промышленное производство выросло на 4%, а объем прямых иностранных инвестиции за шесть месяцев этого года достиг 175 млн долларов.
Кроме того, президент был проинформирован о том, что для развития аэропорта Актобе в качестве мультимодального хаба будет создана специальная экономическая зона. В рамках проекта планируется привлечь более 1,2 трлн тенге инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест.
Аким области рассказал главе государства об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и запланированных на 2025-2027 годы.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены макеты строящихся в Актобе новых объектов.
По поручению президента в городе будут возведены драматический театр на 700 мест и многофункциональный стадион на 35 тысяч зрителей", - добавили в пресс-службе.
Также в рамках визита в региона глава государства ознакомился с работой завода по производству стальных труб в Актобе.
Президенту были представлены долгосрочные планы развития завода. Предприятие намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственную мощность цехов.
Дополнено 10.12.2024, 18.21
Глава государства осмотрел здание центра оперативного управления департамента полиции Актобе, сообщает Акорда.
Президент также был проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что данные технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.
Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.
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11.12.2024, 11:30 6701
В 2024 году 22 инвестпроекта на $1,1 млрд запустили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления нацкомпании Kazakh Invest Ержан Елекеев в ходе заседания совета директоров сообщил, что компания в 2024 году в результате совместной работы с центральными и местными государственными органами запустила 22 инвестиционных проекта на сумму $1,1 млрд, информирует пресс-служба премьер-министра РК.
На сегодня открыты предприятия по переработке вольфрамовых руд в Алматинской области, производству оригинальных противоопухолевых препаратов в городе Алматы", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, подписаны соглашения об инвестициях на сумму $2,5 млрд по 7 проектам, в том числе строительство ВЭС на 1 ГВт в Жамбылской области, производство молочной продукции в Алматинской области, строительство тепличного комплекса в городе Шымкенте.
Также введен новый таргетированный подход к привлечению инвестиций в перспективные отрасли казахстанской экономики. Определены 4 направления: глубокая переработка зерна, углехимия, нефтехимия и производство нефтегазового оборудования.
В ходе заседания была заслушана информация о цифровизации инвестиционной деятельности. По итогам мероприятия был утвержден план работы на 2025 год.
Ранее в Шымкенте запустили инвестпроект стоимостью более 25 млрд тенге.
11.12.2024, 09:27 10516
Среднемесячная заработная плата в сфере IT составляет 673 тыс. тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет спрос на IT-специалистов. В настоящее время занятость в IT-сфере увеличилась на 12%, до 187 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в этой сфере в 2024 году увеличилась на 54%, достигнув 673 тыс. тенге, сообщила пресс-служба правительства.
В целях реализации поручения главы государства по подготовке 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ запущена программа Tech Orda. На сегодня ими уже подготовлено более 16 тыс. экспертов в области информационных технологий.
Согласно оценке ООН, Казахстан демонстрирует прогресс в области цифровизации и занимает 24-е место среди 193 государств, а также входит в 10 лидеров по индексу онлайн-услуг. На сегодня доступность к госуслугам посредством интернета достигла 92%.
В 2024 году IT-отрасль Казахстана продемонстрировала динамичный рост. Количество IT-компаний достигло 18 683. Рост - на 16% за последние три года.
10.12.2024, 12:36 41071
В Костанайской области запустят завод по производству сырной продукции
Фото: gov.kz
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Костанай. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области запустят завод по производству 10 тысяч тонн сырной продукции, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
До конца года в эксплуатацию сдадут завод по производству сырной продукции мощностью 10 тысяч тонн продукции в год", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что стоимость проекта составила 7,2 млрд тенге.
Кроме того, к 2027 году в регионе реализует проект по глубокой переработке зерна.
Переработка 415 тысяч тонн зерна в год позволит наладить производство глютена, крахмала, аминокислот, биоэтанола и др. Стоимость проекта 70 млрд тенге инвестиций", - уточнили в ведомстве.
В целом, отметили в Минсельхозе, до 2027 года в Костанайской области планируют реализовать 96 инвестпроектов, в том числе в животноводстве - 32, растениеводстве - 47, переработке сельхозпродукции - 17. Сумма вложенных инвестиций составит 232 млрд тенге. Также будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест.
Ранее в Жамбылской области начали строительство завода по производству компонентов ветрогенераторов.
10.12.2024, 12:04 42431
Пять трансграничных хабов в Казахстане: степень готовности и сроки запуска обсудили в правительстве
Фото: gov.kz
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили вопрос развития трансграничных хабов. Их запуск позволит создать новые рабочие места, сократить время прохождения грузов и повысить объем промышленного производства, заявил на заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов.
На сегодня к территориям "Хоргосского узла", "Каспийского узла", "Центра трансграничной торговли "Евразия", МЦПК "Центральная Азия" и Индустриального торгово-логистического комплекса уже подведено железнодорожное и автомобильное сообщение. Также создание контейнерных хабов в портах Актау и Курык Мангистауской области, мультимодальных авиахабов в аэропортах городов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе", - сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Бектенов поручил усилить работу по поиску инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности хабов.
Необходимо эффективно использовать потенциал коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Они обеспечат выход на рынки Китая, стран Персидского залива, Кавказа и Европы. Полноценный запуск пяти хабов в Казахстане позволит сократить время прохождения грузов, повысить объем промышленного производства и увеличить налоговые поступления. Также удастся привлечь инвестиции и технологии, реализовать важные проекты, создать новые постоянные рабочие места", - отметил Бектенов.
В свою очередь вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил о модернизации морских портов Актау и Курык.
В порту Актау начата реализация проекта по строительству контейнерного хаба. Завершение работ запланировано на конце следующего года. Его реализация позволит увеличить пропускную способность порта до 250 тыс. ДФЭ в год. Что касается порта Курык, в текущем году запущен новый зерновой терминал, мощностью 1 млн тонн в год. По Хоргосскому узлу начата работа по реализации проекта грузопассажирского аэропорта казахстанско-германским совместным предприятием ТОО "SKYHANSA". Предполагается создать авиационный грузовой хаб, включающий грузовой терминал с СВХ, топливное хранилище, авиационно-технический центр для обслуживания воздушных судов и грузовую авиакомпанию на территории СЭЗ "Хоргос". Для увеличения пропускной способности планируется модернизация станции Алтынколь", - сообщил Калиакпаров.
Аналогичную работу также планируется провести в Индустриальном торгово-логистическом комплексе, который расположен на границе с Кыргызстаном. В центре трансграничной торговли "Евразия" и международном центре промышленной кооперации "Центральная Азия" будут ремонтировать автодороги Постепное - Федоровка (144 км) и построят железнодорожную линию Дарбаз - Мактаарал (152 км), которые позволят увеличить пропускную способность.
Бектенов подчеркнул, что реализация инфраструктурных проектов в морских портах особенно важна.
Через Мангистаускую область проходят два стратегически важных мультимодальных коридора - это Транскаспийский международный транспортный маршрут и Север-Юг. Для полного раскрытия транспортного потенциала необходимо принять конкретные меры по реализации инфраструктурных проектов в морских портах региона, увеличить терминальные мощности "Каспийского узла". Данные проекты играют ключевую роль в эффективном соединении Казахстана с прикаспийскими партнерами", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, ранее проблемы транспортной инфраструктуры стран Центрально-Азиатского региона и пути их решения обсудили эксперты на конференции ЕАБР в Алматы. Они отметили, что сейчас грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает, а на границах образуются пробки.
09.12.2024, 14:38 76591
Казахстан стал мировым лидером по продажам золота
С января по октябрь 2024 года объемы продажи золота по всему миру достигли 694 тонн
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам III квартала 2024 года золотые резервы Казахстана составили 285,9 тонны. Это второй показатель в Центральной Азии после Узбекистана (373,86 тонны), сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на World Gold Council.
С января по октябрь 2024 года объемы продажи золота по всему миру достигли 694 тонн. Это сопоставимо с показателями 2022 года.
В III квартале 2024 года Казахстан стал мировым лидером по продажам золота (12,85 тонны). Другими лидерами по этому показателю стали Филиппины (4,5 тонны), Монголия (2,1 тонны), Иордания (1,29 тонны) и Сингапур (1,2 тонны), информирует издание.
В октябре 2024 года Национальный банк Казахстана приобрел на 4 тонны золота больше, чем продал. В предыдущие 5 месяцев золотые запасы страны сокращались за счет продажи. Однако уровень золотых запасов Казахстана на конец октября 2024 года все еще ниже, чем на начало года.
Другой центральноазиатский лидер - Узбекистан вошел в топ-5 по объемам покупок золота (8,7 тонны). В лидерах по этому показателю Польша (42,3 тонны), Венгрия (15,5 тонны), Индия (12,88 тонны) и Турция (10,4 тонны).
С января по июнь 2024 года Швейцария импортировала 82 тонны золота из Узбекистана и 21 тонну из Казахстана. Причем, по данным британской таможни, все импортное золото из Казахстана и Узбекистана поступает в страну напрямую.
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) - некоммерческая ассоциация ведущих мировых производителей золота со штаб-квартирой в Лондоне. Цель организации - стимулировать и поддерживать спрос на золото, обеспечивать лидерство в отрасли и быть мировым авторитетом на рынке золота. В состав ассоциации в настоящее время входят 32 члена, добывающие золото более чем в 45 странах.
09.12.2024, 13:55 78101
Бюджет Алматы на 2025 год запланирован на уровне 2 трлн 177 млрд тенге
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Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бюджет Алматы на 2025 год запланирован на уровне 2 трлн 177 млрд тенге, что вдвое превышает показатели начала 2022 года, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
На внеочередной XXV сессии депутаты маслихата поддержали и утвердили бюджет города Алматы на 2025-2027 годы (...) Основные направления финансирования включают развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, реализацию социальных программ, а также меры по улучшению экологической обстановки в городе. Социальная сфера сохраняет приоритет и увеличивается на 15%, составив 851,9 млрд тенге, или 39,1% от общего бюджета", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что внимание в бюджете также уделено проектам развития.
Объем бюджета развития увеличивается более чем в 2,2 раза - с 207 млрд тенге в 2022 году до 455,9 млрд тенге в 2025 году. Это позволит запустить крупные проекты по модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройству города и улучшению городской среды. Кроме того, продолжается активная реализация программы "Таза Қазақстан", направленной на благоустройство и озеленение мегаполиса", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что ключевым фактором развития экономики Алматы остается малый и средний бизнес, который формирует более 60% городского ВРП.
На поддержку предпринимательства в 2025 году планируется выделить 71 млрд тенге, что обеспечит развитие более 4 тысяч новых проектов. К 2030 году вклад МСБ в экономику города должен достичь 70%", - добавили в акимате.
В рамках сессии депутаты также приняли скорректированный план развития города Алматы на 2021-2025 годы.
Ранее Токаев дал поручения Досаеву по развитию транспортного каркаса и инженерной инфраструктуры Алматы.
09.12.2024, 11:35 83206
Электронную очередь введут на границе Казахстана и Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов внес изменения в правила пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров.
Теперь пройти необходимые процедуры можно будет с использованием системы электронной очереди на платной основе.
Электронную очередь намерены ввести:
- в Жамбылской области, на пунктах пропуска "Айша-Биби", "Аухатты", "Карасу", "Кордай", "Сартобе", "Сыпатай батыр";
- в Алматинской области, на пункте пропуска "Кеген".
Целью принятия проекта является является расширение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска на границе c Кыргызской Республикой", - говорится в проекте документа.
В пояснительной записке к документу уточняется, что поправка внесена в рамках исполнения протокола совещания по вопросам поставки грузов из КНР.
Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года.
Напомним, в июле в ЗКО на границе Казахстана и России образовалась пробка из 200 грузовиков. По данным КГД, основной причиной скопления стало замедление процессов пограничного контроля российской стороной. В этом же месяце пробка образовалась на границе с Кыргызстаном. Там скопление автотранспорта объяснили ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне.
В минувшую пятницу на конференции ЕАБР участники панельной дискуссии, посвященной развитию транспортного каркаса ЦА, отметили, что одна из самых серьезных проблем - это пробки на границах.
Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.
09.12.2024, 10:07 81081
ЕНПФ перевел совершеннолетним участникам программы "Нацфонд - детям" $4,2 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 декабря 2024 года с момента начисления всем детям - гражданам Казахстана первых средств из Национального фонда РК АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 41 799 заявлений на сумму порядка $4,2 млн, сообщили в фонде.
Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 22 623 заявления на сумму около $2,3 млн, для оплаты образования - 19 176 заявлений на сумму более $1,9 млн. Напомним, что получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС)", - отметили в ЕНПФ.
Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 21 979 заявлений на сумму более $2,2 млн), приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) - 215 заявлений на сумму порядка $21,6 тыс., внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища - 176 заявлений на сумму порядка $17,7 тыс.
Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 15 885 заявлений на сумму около $1,6 млн), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 2477 заявлений на сумму около $248,6 тыс.), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 702 заявления на сумму более $70,4 тыс.).
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Нацфонда РК раз в год распределяется между детьми - гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее. В феврале 2024 года по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые накопления (ЦН) на целевые накопительные счета (ЦНС) и стали осуществляться выплаты.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?