Промышленность, инвестиции и аэропорт: Токаеву доложили о социально-экономическом развитии Актюбинской области

Фото: Акорда

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Актобе. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона, - Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона, сообщает Акорда.





По словам акима, за 11 месяцев 2024 года рост экономики составил 6%. Промышленное производство выросло на 4%, а объем прямых иностранных инвестиции за шесть месяцев этого года достиг 175 млн долларов.





Кроме того, президент был проинформирован о том, что для развития аэропорта Актобе в качестве мультимодального хаба будет создана специальная экономическая зона. В рамках проекта планируется привлечь более 1,2 трлн тенге инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест.





Аким области рассказал главе государства об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и запланированных на 2025-2027 годы.









Касым-Жомарту Токаеву были представлены макеты строящихся в Актобе новых объектов.





По поручению президента в городе будут возведены драматический театр на 700 мест и многофункциональный стадион на 35 тысяч зрителей", - добавили в пресс-службе.





Также в рамках визита в региона глава государства ознакомился с работой завода по производству стальных труб в Актобе.





Президенту были представлены долгосрочные планы развития завода. Предприятие намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственную мощность цехов.





Дополнено 10.12.2024, 18.21





Глава государства осмотрел здание центра оперативного управления департамента полиции Актобе, сообщает Акорда.





Президент также был проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей", - проинформировали в пресс-службе.





Отмечается, что данные технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.



