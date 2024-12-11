10.12.2024, 13:36 49546
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область
Глава государства посетит ряд промышленных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов
Фото: Акорда
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Актобе. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках поездки в Актюбинскую область ознакомился с работой шахты "Болашак" в Хромтау, сообщает Акорда.
Рабочая поездка главы государства началась с посещения шахты "Болашак", проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год.
Президенту рассказали, что на объекте будет создано 1800 рабочих мест с объемом привлеченных инвестиций более 1 трлн тенге.
Как отметил председатель совета директоров Eurasian Resources Group Шухрат Ибрагимов, шахта "Болашак" является одним из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG.
Предприятие разрабатывает два месторождения - "Миллионное" и "Алмаз-Жемчужина". В процессе добычи используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения, дистанционное управление с поверхности, а также полностью автоматизированная подъемная машина", - сообщили Токаеву.
По словам руководителя ERG, запуск шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината является историческим событием для горнодобывающей промышленности Казахстана.
Дополнено 10.12.2024, 14.05
В рамках визита в Актюбинскую область президент посетил Хромтауский горно-технический высший колледж. Учреждение профессионального образования, основанное в 1979 году, на сегодняшний день является единственной кузницей кадров для горной отрасли на западе страны.
В колледже обучаются 1157 будущих шахтеров, проходчиков, обогатителей, слесарей, горных электромехаников, электромонтеров, представителей других специальностей.
В учебном заведении внедрена дуальная система обучения, сочетающая теоретические знания с практикой. На территории колледжа действует учебно-шахтный полигон, на котором студенты отрабатывают сложные маневры работы с техникой. Учащиеся используют тренажеры-симуляторы, которые имитируют различное горно-шахтное оборудование.
Президент подчеркнул, что горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии страны. По его словам, следующий год, объявленный Годом рабочих профессий, очень важен с точки зрения поддержки отечественной промышленности.
новости по теме
11.12.2024, 15:24 1311
Назначен новый аким Усть-Каменогорска
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на должность акима города Усть-Каменогорска назначен Акышов Алмат, сообщили в областном акимате.
Акышов Алмат уроженец Восточного Казахстана, вырос в Усть-Каменогорске, свою трудовую деятельность также начал в областном центре.
В разные годы работал в управлении туризма, физической культуры и спорта, министерстве сельского хозяйства, был руководителем аппарата Уланского района, заместителем акима Аягузского района, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Последние два года возглавлял Курчумский район.
Глава региона поручил новому акиму внести предложения по дальнейшему развитию города, с учетом решения экологических вопросов, модернизации уличного освещения. Завершить важные проекты в экономике, строительстве, благоустройстве и социальной сфере. Для повышения туристической привлекательности и создания гармоничного облика города внести предложения по внедрению единого дизайн-кода объектов бизнеса. Обеспечить привлечение инвесторов для реализации жизненно важных и прорывных проектов города.
Напомним, 27 ноября прежний аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар сообщил о своем уходе с должности в связи с истечением срока полномочий.
11.12.2024, 14:57 1166
Президент рассказал главе ИПДО о регуляторных мерах в сфере геологоразведки и добычи
Хелен Кларк оценила усилия Казахстана по совершенствованию законодательства в сфере недропользования в соответствии с требованиями прозрачности добывающей промышленности
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк, сообщает Акорда.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что с момента присоединения к этой организации в 2007 году Казахстан демонстрирует приверженность соблюдению стандартов ИПДО. На законодательном уровне закреплено обязательство недропользователей соблюдать требования организации и предоставлять отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны.
Президент проинформировал главу ИПДО о предпринимаемых регуляторных мерах в сфере геологоразведки и добычи. В частности, принят Комплексный план по развитию отрасли, запущена Единая платформа недропользования, включающая интерактивную карту и более 50 тысяч геологических отчетов. Кроме того, упрощены бизнес-процессы по получению лицензий для разведочных и добычных работ.
В свою очередь Хелен Кларк поделилась стратегическими планами и ключевыми приоритетами организации на предстоящий период. Она также высоко оценила усилия Казахстана по совершенствованию законодательства в сфере недропользования в соответствии с требованиями прозрачности добывающей промышленности.
11.12.2024, 13:44 6211
Уволенным за проступки госслужащим ограничат возможность попасть на госслужбу повторно
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении поправки в закон "О государственной службе РК". По данным пресс-службы нижней палаты, закон привели в соответствие с нормами Конституции.
Ранее Конституционный суд признал не соответствующим Конституции бессрочный запрет на поступление на госслужбу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих госслужбу. В действующей норме отсутствует соразмерность правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов госслужбы и госуправления.
Поправками устанавливаются следующие сроки ограничения для уволенных с госслужбы:
- 1 год - за несоблюдение ограничений, установленных законами Казахстана, или служебной этики;
- 2 года - за дисциплинарные проступки (в действующем установлен пожизненный запрет);
- 3 года - за совершение административных коррупционных правонарушений или уголовных проступков (в действующем 3 года ограничений);
- 5 лет - за совершение преступления небольшой и средней тяжести (в действующем 3 года ограничений).
При этом бессрочное ограничение сохраняется для лиц, совершивших коррупционные, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершивших преступления в составе преступной группы.
Судьи, уволенные по причине непрофессиональной непригодности, смогут устроиться на госслужбу
Также Конституционный суд счел, что уволенные за профнепригодность судьи имеют право поступить на госслужбу.
Кроме того, снят бессрочный запрет на поступление на воинскую и правоохранительную службу для лиц, уволенных с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд.
Соответствующие нормы в законах "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О правоохранительной службе" признаны неконституционными.
Срок ограничения приема на службу в специальные госорганы для лиц, совершивших уголовный проступок, предложено увеличить до 6 лет, а для совершивших преступление средней тяжести - до 8 лет.
При этом на госслужбу не будут допускаться граждане, совершившие некоторые категории преступлений средней тяжести (против личности, семьи и несовершеннолетних, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности и другие).
А госслужащих, занявших новую должность, станет возможным привлекать к ответственности за дисциплинарные проступки, совершённые на предыдущей государственной должности", - сообщает пресс-служба мажилиса.
11.12.2024, 12:52 8571
Это отчет о коррупции - депутат о госаудите в сфере АПК
Фото: Akorda
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента РК депутат Бакытжан Базарбек заявил о крупных хищениях при субсидировании сельскохозяйственного сектора Казахстана, передает корреспондент агентства.
Я бы назвал доклад Высшей аудиторской палаты не аудиторским отчетом, а отчетом о состоянии коррупции в сельском хозяйстве. Факты шокируют. Например, искусственно на протяжении двух лет корректировали статистику сельхозживотных, то есть завышали их количество, чтоб потом получать субсидии. А цифра завышения - 5,2 млн голов скота, которые были на бумаге и не оказались в реальности. Или взять мистические явления, когда объем субсидий в Алматинской области был наибольшим в республике, а в Туркестанской - наименьшим. Однако количество скота в Туркестанской области в два раза больше, чем в Алматинской. Такая ситуация во всех регионах страны", - проинформировал мажилисмен.
По его словам, субсидии направляли бездействующим фирмам, банкротам, лжепредприятиям и даже умершим людям.
Маразм хищения субсидий достиг того, что был установлен факт субсидирования КРС, возраст которого, как указано, - 1299 месяцев. Это 108 лет. Дата рождения коровы аж 6 марта 1914 года. Другими словами, акиматы просубсидировали корову, которая родилась за 2 года до восстания Амангельды Иманова, на заре Первой мировой войны и за 3 года до Октябрьской революции", - высказался депутат.
Кроме того, субсидировали даже тех, кто не соответствовал сельскохозяйственной деятельности, например стоматологов или пожарных.
По 148 заявкам на сумму 254 млн тенге субъекты были уже ликвидированы. А 968 субъектов Туркестанской области и Шымкента на момент получения субсидий прекратили предпринимательскую деятельность, им выдавали субсидии на удобрения. В целом я считаю, вопрос удобрений и выдачи субсидий правоохранительные органы должны взять на особый контроль. Там целая мафия", - считает Бакытжан Базарбек.
Ранее глава ВАП Алихан Смаилов жестко раскритиковал систему субсидирования агропромышленного комплекса в Казахстане, представив итоги госаудита отрасли.
11.12.2024, 12:46 9656
Более 40 аудиторских проверок проведет ВАП в 2025 году - Смаилов
ВАП проведет аудит использования средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, проверит эффективность работы по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании и т.д.
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Какие проверки проведет Высшая аудиторская палата в 2025 году, рассказал на брифинге после пленарного заседания мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в 2024 году ВАП провела 23 аудиторских мероприятия, которые охватили 185 объектов и свыше 10,3 трлн тенге.
На следующий год у нас также запланирован ряд важных аудиторских проверок. Будем проверять эффективность использования государственных ресурсов в Жамбылской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях", - рассказал Смаилов.
В частности, ВАП проведет аудит использования средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов. В том числе в сфере спорта высших достижений.
Еще проверим эффективность работы по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Здесь мы затронем сразу несколько министерств", - отметил председатель ВАП.
Также будет проведена оценка деятельности социально-предпринимательских корпораций в 12 регионах республики.
Всего в перечне на 2025 год запланировано 41 аудиторское мероприятие.
Эти проверки направлены на повышение прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Особое внимание будет уделено сферам, которые играют стратегическую роль в социально-экономическом развитии нашей страны", - заключил Смаилов.
Напомним, сегодня Смаилов подверг жесткой критике систему субсидирования АПК и рассказал о результатах госаудита в этой отрасли. Проверка выявила 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений.
11.12.2024, 11:50 10601
Более 10 миллионов человек против единого часового пояса - депутат
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента РК депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов, передает корреспондент агентства.
Это решение не проанализировано, недоработано - идет большой общественный резонанс. Более 10 млн человек говорят о том, что они против. Порядка восьми регионов высказывают свои определенные (недовольства, возражения. - Прим. ред.)", - сказал депутат.
Он напомнил, что фракция AMANAT провела заседание, на котором члены партии предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
Вы должны понимать, что есть позиция правительства, и мы ее должны уважать. Мы вчера провели заседание фракции, на котором мы сказали, что это принятое решение не изучено, недоработано. В связи с этим партия предлагает доработать и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ. Это же говорит о том, что мы за то, чтобы обратно перевели время", - прокомментировал мажилисмен.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.
11.12.2024, 10:34 15766
Депутаты предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента поручили заинтересованным государственным органам завершить научное исследование по вопросу единого часового пояса до марта следующего года. Об этом сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов на расширенном собрании фракции партии AMANAT с участием членов правительства.
В ходе активного обмена мнениями депутаты мажилиса довели до членов правительства актуальные запросы граждан, касающиеся внедрения единого часового пояса.
В частности, мажилисмен Жанарбек Ашимжанов обратил внимание на множество обращений в адрес депутатского корпуса от жителей Алматинской области, области Жетысу и других регионов.
Депутат Ерлан Саиров заявил, что для построения гармоничного общества парламент и правительство должны иметь единую позицию по данному вопросу.
Депутат Юлия Кучинская выразила мнение, что подобного рода вопросы не могут решаться на уровне постановлений правительства и должны регулироваться на уровне закона.
Свои мысли и предложения также высказали другие депутаты.
Резюмируя итоги собрания фракции, спикер мажилиса отметил, что тема смены часового пояса остается одной из наиболее обсуждаемых в обществе. Он особо подчеркнул, что подобные решения должны приниматься с проведением предварительного детального анализа и широкого обсуждения. Это позволяет вести эффективную разъяснительную работу для общества. В этой связи правительство решило провести многофакторное научное исследование о влиянии перехода на единое время, которое даст ответы на многие вопросы.
Мы должны получить ответ, как смена времени влияет прежде всего на здоровье и самочувствие наших граждан, их комфортную жизнь. Это должно быть в приоритете. Вместе с тем считаю, что три года, о которых говорит правительство, - это слишком большой срок. Поэтому будет правильно, если вы завершите исследование в течение трех месяцев. И в марте следующего года мы ждем вас с итогами исследований и предложениями с конкретными путями решения", - сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к членам правительства.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.
11.12.2024, 10:34 14706
Смаилов подверг жесткой критике систему субсидирования АПК
Фото: ВАП РК
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса жестко раскритиковал систему субсидирования агропромышленного комплекса в Казахстане и представил итоги госаудита отрасли.
По итогам госаудита:
- выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений.
- экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге.
- в бюджет возмещено и восстановлено почти 2 млрд тенге.
- по 4 фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности.
При высокой экономической значимости сельское хозяйство, к сожалению, демонстрирует низкий вклад в ВВП - в среднем около 5%. Основные причины известны: низкая производительность, медленные темпы роста орошаемых земель, неэффективное водопользование, слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры, недостаточная материально-техническая оснащенность и другое. Система субсидирования, к сожалению, также далека от совершенства. Виды и направления субсидий постоянно меняются. Механизм их предоставления также менялся в процессе реализации. Более 70 изменений только за 5 лет", - заявил глава Высшей аудиторской палаты РК.
По его словам, за 5 лет правила по субсидированию увеличения доли переработки отечественной сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ так и не появились. Нет и четких приоритетов субсидирования АПК, что порождает справедливое недоверие к мерам господдержки.
Это способствует распылению средств на большое количество направлений субсидирования. По 17 направлениям предоставляются 67 видов субсидий, однако их эффективность остается незначительной. К тому же не определены конкретные целевые индикаторы. По оценкам экспертов, из-за распыленности по некоторым направлениям поддержки потребности субсидирования в целом недофинансированы в 2 раза. Отмечено долгое - до 2 лет ожидание исполнения по большинству заявок на выплату субсидий. Отсутствует оценка получателей", - перечислил Смаилов.
Он добавил, что 2,5 тыс. субъектов, получивших 5 млрд субсидий, прекратили свою деятельность до или после получения средств. Еще 3 тыс. получателей субсидий на 5,4 млрд тенге вообще не являлись субъектами АПК.
При таких условиях говорить об эффективности субсидирования не приходится", - заявил Смаилов.
Выплата субсидий, по его мнению, приобрела "социальный" характер. Большинство получателей расценивает меры поддержки как обязанность государства по компенсации затрат аграриев, без ориентира на конечный результат. Между тем необходимость встречных обязательств была заложена в концепции развития АПК с 2022 года. По факту они предусмотрены только по 4 направлениям субсидий из 17.
Встречные обязательства должны быть четкими, легко контролируемыми индикативами и показывать результативность субсидий. В первую очередь они должны приводить к повышению производительности, обеспечению продовольственной безопасности. Но текущие подходы к определению встречных обязательств этого не обеспечивают. Не выстроен алгоритм верификации их исполнения. Формы отчетности, подтверждающие факт исполнения обязательств, отсутствуют по 15 направлениям субсидий", - сообщил спикер.
Смаилов также отметил формализм в оценке эффектов от субсидий.
К определению экономического эффекта от бюджетных субсидий на этапе планирования Министерство сельского хозяйства приступило только в 2022 году. Но далеко не по всем направлениям. При этом показатель экономического эффекта от бюджетных субсидий в животноводстве и растениеводстве ограничен простым приростом объема производства. Это не отражает качественного развития сельского хозяйства", - подчеркнул Смаилов.
Не завершена и автоматизация процесса субсидирования.
Система Gosagro.kz функционирует в режиме опытной эксплуатации 2 года и не прошла проверку на информационную безопасность. Она не обеспечивает полноценный контроль за обоснованным выделением субсидий. Значительную часть выявленных аудитом нарушений можно было бы предотвратить. Для этого нужно включить соответствующий форматно-логический контроль и расширить интеграции с другими государственными базами данных", - заявил глава ВАП.
Вместо этого субсидии выплачивают субъектам, не соответствующим условиям субсидирования. Также выявлены факты двойного и завышенного субсидирования.
Проведенный анализ дает четкое представление о необходимости перенаправления неэффективной господдержки с "социального" аспекта на стимулирующие меры по развитию производства", - подчеркнул Смаилов.
По его словам, нужен простой и прозрачный алгоритм субсидирования - по конечному результату.
Как говорится, "реализовал задачу - получи поддержку". Тогда неэффективные хозяйства, остающиеся сейчас на плаву благодаря субсидиям, уступят место добросовестным фермерам, желающим развиваться", - отметил он.
Глава ВАП предложил:
- пересмотреть перечень субсидий, максимизировав эффект от выделяемых средств, которые направлены на реализацию стратегических документов отрасли;
- создавать стимулы для повышения продуктивности и внедрения передовых агротехнологий;
- расширять возможности кредитования субъектов отрасли, страхования и других инструментов поддержки. К примеру, предоставлять гарантии со стороны государственных институтов развития при отсутствии или недостаточности залогового имущества у фермера;
- ускорить введение платформы Gosagro.kz в промышленную эксплуатацию с расширением интеграции с другими государственными системами.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?