Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область  

Глава государства посетит ряд промышленных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов

Фото: Акорда

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Актобе. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках поездки в Актюбинскую область ознакомился с работой шахты "Болашак" в Хромтау, - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках поездки в Актюбинскую область ознакомился с работой шахты "Болашак" в Хромтау, сообщает Акорда.





Рабочая поездка главы государства началась с посещения шахты "Болашак", проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год.





Фото: Акорда





Президенту рассказали, что на объекте будет создано 1800 рабочих мест с объемом привлеченных инвестиций более 1 трлн тенге.





Как отметил председатель совета директоров Eurasian Resources Group Шухрат Ибрагимов, шахта "Болашак" является одним из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG.





Предприятие разрабатывает два месторождения - "Миллионное" и "Алмаз-Жемчужина". В процессе добычи используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения, дистанционное управление с поверхности, а также полностью автоматизированная подъемная машина", - сообщили Токаеву.





Фото: Акорда





По словам руководителя ERG, запуск шахты "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината является историческим событием для горнодобывающей промышленности Казахстана.





Дополнено 10.12.2024, 14.05





В рамках визита в Актюбинскую область президент посетил Хромтауский горно-технический высший колледж. Учреждение профессионального образования, основанное в 1979 году, на сегодняшний день является единственной кузницей кадров для горной отрасли на западе страны.





В колледже обучаются 1157 будущих шахтеров, проходчиков, обогатителей, слесарей, горных электромехаников, электромонтеров, представителей других специальностей.





В учебном заведении внедрена дуальная система обучения, сочетающая теоретические знания с практикой. На территории колледжа действует учебно-шахтный полигон, на котором студенты отрабатывают сложные маневры работы с техникой. Учащиеся используют тренажеры-симуляторы, которые имитируют различное горно-шахтное оборудование.





Президент подчеркнул, что горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии страны. По его словам, следующий год, объявленный Годом рабочих профессий, очень важен с точки зрения поддержки отечественной промышленности.