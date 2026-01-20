Автоматизированные гидропосты на Сырдарье намерены установить Казахстан и Узбекистан

По результатам проведенного правительством аудита были выявлены системные риски: от значительной нагрузки на бюджет при сохраняющемся дефиците ученических мест до фактов двойного финансирования медицинских услуг

Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют пересмотреть правила финансирования школ и медицинских организаций. Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева - В Казахстане планируют пересмотреть правила финансирования школ и медицинских организаций. Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева рассказала о реформировании системы подушевого финансирования в сферах образования и здравоохранения.





Основное внимание уделено трансформации системы государственно-частного партнерства и механизмов подушевого финансирования.









По ее словам, анализ механизмов размещения госзаказа в частных организациях выявил серьезные проблемы, которые открылись в том числе благодаря цифровизации. За 8 лет количество частных школ выросло почти в семь раз и составляет 785. Это привело к резкому росту бюджетных расходов - с 13 млрд тенге в 2020 году до 242 млрд в 2025 году. Инвестиционные затраты в период с 2020 по 2025 годы составили 111 млрд тенге, что сопоставимо с расходами на строительство 35 новых школ. При этом основная цель не достигнута - дефицит ученических мест продолжает расти и в 2025 году достиг 251 тысячу мест.





Увеличение количества частных школ привело к снижению качества образования. При этом многие учреждения открывались стихийно, без учета реальной потребности региона. До 80% частных школ располагаются в арендованных зданиях, а директорами нередко назначаются неквалифицированные специалисты... В этой связи начата системная работа по исправлению данной ситуации. Введен новый механизм финансирования в пилотном режиме, проведена оцифровка школ и синхронизация с бюджетированием, но это временная мера до конца текущего учебного года", - сказала Аида Балаева.





Кроме того, по ее словам, предлагается введение моратория на размещение госзаказа в новых школах. Также в целях инвестиционной привлекательности сферы образования для частного капитала в качестве мер господдержки предлагается оставить только возмещение инвестиционных затрат без размещения госзаказа.





Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК отметила, что анализ в сфере здравоохранения также выявил проблемы.





В целях наведения порядка в области оказания медицинских услуг частными организациями правительством с учетом поступающих от граждан обращений проводится анализ финансирования медицинских организаций за счет Фонда социального медицинского страхования. В Казахстане более 20 млн человек прикреплены к 698 организациям первичной медико-санитарной помощи, из которых 336 организаций или 48% - частные. При этом численность прикрепленного населения к частным организациям составила 5,6 млн человек или 28% от всего населения страны. С 2020 года наблюдается рост частных организаций первичной медико-санитарной помощи с 215 до 336, а прикрепленное население увеличилось с 3 млн до 5,6 млн человек", - сообщила она.





Она уточнила, что на сегодня организации ПМСП финансируются по подушевому финансированию в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи из республиканского бюджета.





С 1 января 2027 года финансирование первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться за счет средств ОСМС. Несмотря на рост числа частных поликлиник и почти двукратное увеличение прикрепленного к ним населения, это не привело ни к повышению доступности, ни к улучшению качества медицинской помощи. Сохраняются факты двойного финансирования, когда одна и та же медицинская услуга оплачивается одновременно по линии ОСМС и добровольного медицинского страхования, а также случаи приписок неподтвержденного оказания медпомощи", - отметила заместитель премьер-министра.





Решения этих вопросов, по ее словам, возможно только через системные изменения и полную цифровизацию.





Министерство здравоохранения переходит к планированию медицинской помощи на основе реальной потребности населения, демографических данных и миграции с исключением неактивных пациентов из системы финансирования. Усиливаются требования к прикреплению, укрепляются маломощные поликлиники, а объемы финансирования в первую очередь направляются в государственные медицинские организации и наиболее эффективные частные клиники. Для борьбы с двойным финансированием и приписками запускается сквозной цифровой контроль, интеграция всех медицинских и финансовых информационных систем, учет договоров добровольного страхования и обязательное подтверждение полученной медицинской услуги самим пациентам через мобильные сервисы. Это позволит исключить оплату не оказанных услуг и защитить права граждан", - заявила Аида Балаева.



