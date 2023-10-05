В Казахстане цены экспортных поставок пшеницы снизились на 13% за год   

Объем экспорта вырос более чем на треть в тоннах, но при этом всего на 15% в деньгах

Рассказать друзьям

Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам июля текущего года цены экспортных поставок пшеницы снизились на 7,9% за месяц и на 12,9% за год.





В месячной динамике цены поставок для стран СНГ уменьшились на 12,4%, для прочих стран - на 2,4%. В годовой динамике цены поставок для стран СНГ упали сразу на 26,2%, хотя для остальных стран - напротив, выросли на 11,5%", - сообщает energyprom.kz.





По данным аналитиков, в августе среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 125 пунктов - на 0,9 пункта (или на 0,7%) меньше июльского показателя и на 20,6 пункта (или на 14,1%) меньше показателя прошлого года. Мировые цены на пшеницу упали на 3,8%, что в основном объясняется увеличением предложения в результате активных сезонных поставок урожая из нескольких ведущих стран-экспортеров в Северном полушарии.





Фото: energyprom.kz





В целом Казахстан входил в топ-15 стран по производству пшеницы. Согласно данным World Population Review, еще в 2020 году РК произвела 14,3 млн тонн пшеницы. Стране на тот момент присвоили 14-е место. Среди стран СНГ более заметные объемы производства наблюдались в России (85,9 млн тонн - в 6 раз больше, чем в РК) и Украине (24,9 млн тонн, на 74,7% больше)", - заявили они.





По информации аналитиков, за январь-июль текущего года Казахстан отправил на экспорт 4,5 млн тонн пшеницы и меслина на 1,2 млрд долларов. Рост в натуральном выражении составил 35,9%, однако в денежном - лишь 15,3%.





Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 3,2 тысячи тонн - на 39,7% больше, чем годом ранее. Это 70,7% всего экспорта. Основные объемы пришлись на Узбекистан (2,2 млн тонн), Таджикистан (496,5 тысяч тонн) и Туркменистан (331,8 тысяч тонн).





Фото: energyprom.kz





В прочие страны, не входящие в состав СНГ, отправили 1,3 млн тонн пшеницы - на 27,5% больше, чем годом ранее. Здесь основным покупателем пшеницы из РК стал Афганистан с объемом в 326,3 тысячи тонн, плюс 22,1% за год. В топ-3 стран также вошли Китай (315,4 тысячи тонн) и Италия (267,9 тысячи тонн).



