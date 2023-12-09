08.12.2023, 10:58 26906
В Казахстане уголь подорожал на 11% за год
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам ноября текущего года уголь подорожал на 10,8% за год, сообщает Energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области - сразу на 23,6%, в Кызылординской области - на 16%, Актюбинской области - на 14,7%.
Наименьший годовой рост цен наблюдался в Алматинской области - всего на 2,6%. В двух регионах страны - Астане и Жамбылской области - уголь подешевел на 1,4% и на 3,1% соответственно.
За январь-октябрь 2023 года в Казахстане добыли 95,3 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Непосредственно каменного угля добыли 88,3 млн тонн. Добыча бурого угля (лигнита) составила 4 млн тонн, добыча угольного концентрата - 3 млн тонн.
На ключевые добывающие регионы, Павлодарскую и Карагандинскую области, пришлось 91,5% всего объема добычи угля в стране. В Павлодарской области добыли 56,6 млн тонн угля (на 1% больше, чем годом ранее), в Карагандинской - 30,6 млн тонн угля (минус 2,5% за год).
За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля - на 1,4% больше, чем за 2021 год.
По итогам января-сентября текущего года Казахстан экспортировал 20,1 млн тонн каменного угля на сумму $538 млн. В натуральном выражении сокращение составило 19,7%, в денежном - сразу 28,5%.
В страны СНГ отправили 13,3 млн тонн угля - на 15,7% меньше, чем годом ранее. Большая часть досталась северному соседу, России: 11,8 млн тонн угля, минус 20% за год. В тройке главных импортеров казахстанского угля также оказались Кыргызстан и Узбекистан.
В остальные страны миры отправили 6,7 млн тонн угля - на 26,6% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении экспорт уменьшился на 28,9%, до $379,3 млн. Здесь основными импортерами угля из РК стали Польша, Латвия и Турция.
Напомним, полугодовой запрет на вывоз угля ввели в Казахстане.
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08.12.2023, 21:45 12101
"КазТрансОйл" в декабре 2023 года поставит в Германию 150 тысяч тонн нефти
В январе-ноябре объем транспортировки казахстанской нефти для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысячи тонн
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2023 года в Германию АО "КазТрансОйл" планирует поставить 150 тысяч тонн казахстанской нефти, сообщает пресс-служба компании.
В январе-ноябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысячи тонн.
Этот транзит осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Казахстана и правительством России от 7 июня 2002 года.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) составит 11,28 доллара за 1 тонну на 1000 км (без НДС).
08.12.2023, 15:44 20201
"АрселорМиттал Темиртау" переименован в QARMET Дополнено
Фото: gmk.center
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Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" официально переименован в QARMET. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового инвестора QARMET трудовому коллективу, сообщили в пресс-службе компании.
Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittal Temirtau. Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittal Temirtau", - говорится в сообщении компании.
По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за $286 млн, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере $450 млн, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще $250 млн будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT.
В последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более $3 млрд, из которых уже в следующем году будет вложено $1,3 млрд.
В краткосрочный период национальный инвестор ставит перед собой следующие задачи:
- сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;
- кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;
- модернизация и реорганизация производства;
- увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.
Подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия", - добавили в QARMET.
Дополнено 08.12.2023, 18.10
В Темиртау на встрече с трудовым коллективом компании QARMET Андрей Лаврентьев представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании QARMET, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Вадим Басин родился в 1962 году. Трудовую деятельность начал в 1986 году. Работал на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию. В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", затем директором по производству дирекции управления этой же компании. С 2017 года работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау".
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам. После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит. В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
08.12.2023, 14:05 22191
Тимур Кулибаев оставил пост председателя KAZENERGY
На эту должность назначен глава КМГ Магзум Мирзагалиев
Фото: atameken.kz
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Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY избран Магзум Мирзагалиев - председатель правления АО "НК "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба ассоциации.
Решение о назначении Мирзагалиева на должность председателя ассоциации принято на очном заседании совета KAZENERGY 8 декабря в Алматы.
Ранее должность главы KAZENERGY занимал Тимур Кулибаев.
Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY создана 2 ноября 2005 года с целью поддержки развития предпринимательства в нефтегазовой сфере.
Сегодня ассоциация объединяет компании, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и атомной промышленности. Целью ассоциации является содействие устойчивому и сбалансированному развитию энергетической (нефтегазовой и электроэнергетической) отрасли РК в условиях меняющихся приоритетов в энергетической и экологической политике в мире и РК.
Должность председателя ассоциации основана на общественных началах и не предусматривает оплаты", - отметили в пресс-службе.
08.12.2023, 12:35 24221
Объем российских инвестиций в экономику Казахстана превысил $20 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана за последние 18 лет превысил $20 млрд, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Сохраняется высокий уровень инвестиционного взаимодействия. Российские прямые инвестиции за последние 18 лет превысили $20 млрд. В свою очередь объем казахстанских инвестиций с 2005 года достиг $6 млрд", - подчеркнули в ведомстве.
Как отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе встречи с помощником президента РФ Максимом Орешкиным, перед правительствами двух стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций. В Казахстане для иностранных инвесторов созданы все необходимые условия, проводится работа по увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике.
По итогам встречи стороны выразили готовность поддерживать тесные контакты в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов.
08.12.2023, 08:42 30196
В Казахстане новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года заработает новый Налоговый кодекс. С его принятием новые проекты обрабатывающего сектора будут освобождены от налогов сроком на три года. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата.
Как отметил глава правительства, одним из важных аспектов улучшения инвестиционной привлекательности является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования в Казахстане разработан новый Налоговый кодекс. В настоящее время он активно обсуждается на разных площадках с представителями бизнес-сообщества и международных организаций. С начала года проведено более 250 рабочих встреч и поступило свыше тысячи предложений. Все вопросы еженедельно выносятся на рассмотрение постоянной рабочей группы.
Сохраняя действующие стимулы, в рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования, ориентированная на налогоплательщика. Налоговая отчетность сократится на 30%, а количество налоговых платежей - на 20%", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что виды деятельности для применения режима розничного налога будут расширены в два раза, что позволит охватить более миллиона налогоплательщиков.
Основное внимание в ходе заседания также было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности, субсидирования сельхозпроизводителей и др.
Алихан Смаилов отметил, что привлечение инвестиций остается одним из ключевых факторов роста экономики и одним из приоритетов работы правительства РК.
В республике внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях. Наряду с этим гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении соглашения об инвестиционных обязательствах и введены фискальные стимулы при заключении улучшенного модельного контракта по сложным нефтегазовым проектам.
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос по ограничению размера вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов. Теперь данное ограничение будет распространено только на операции с компаниями, находящимися в офшорных юрисдикциях", - сказал премьер-министр.
Также отмечено, что благодаря уже принятым мерам Казахстан за год поднялся на 6 пунктов в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD и занял 37-е место.
По итогам обсуждения глава правительства поручил уполномоченным госорганам проработать все озвученные предложения и рекомендации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
07.12.2023, 15:10 55071
Какой размер МРП будет применяться для исчисления налогов и платежей в 2024 году
Размер МРП в 2024 году составит 3692 тенге
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года установлен размер месячного расчетного показателя в сумме 3692 тенге. Данный размер МРП установлен Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" от 5 декабря 2023 года, сообщили в Комитете государственных доходов МФ Казахстана.
В соответствии с Налоговым кодексом месячный расчетный показатель применяется при исчислении ряда налогов и других обязательных платежей в бюджет. Это касается налогов, регистрационных и разрешительных сборов, всех плат и государственной пошлины. При исчислении данных платежей и налогов будет применяться размер МРП, который будет действовать с 1 января 2024 года, то есть 3692 тенге", - сообщили налоговики.
Также нормами Налогового кодекса предусмотрены корректировки дохода, налоговые вычеты, а также доходы, не рассматриваемые в качестве дохода, подлежащего обложению индивидуальным подоходным налогом, в эквиваленте МРП. МРП в сумме 3692 тенге распространяется для исчисления с 1 января 2024 года корректировок дохода, налоговых вычетов и доходов, не рассматриваемых в качестве дохода физического лица.
Кроме этого, необходимо учесть, что с нового, 2024 года в соответствии с условиями применения специальных налоговых режимов при определении предельного дохода для применения таких режимов также будет использоваться МРП в сумме 3692 тенге, - отметили в КГД.
Напомним, 5 декабря президент Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
07.12.2023, 11:42 60051
Крупные торговые сети снизят торговую надбавку на яйца
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет торговли Министерства торговли и интеграции подписал соглашение с крупными торговыми сетями о взаимном сотрудничестве по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, стороны договорились о снижении торговой надбавки на яйца первой категории (С1).
В рамках соглашения руководство сети супермаркетов приняло решение установить размер торговой надбавки 10% до 31 декабря 2023 года вместо действующих 15% на яйца первой категории, допустимых законодательством.
На другие категории яиц (отборной и второй категории) торговые сети в преддверии нового года не будут взимать различные виды вознаграждений за предоставляемые услуги (рекламирование и продвижение товара, осуществление специальной выкладки и др.), сообщили в МТИ.
Ранее в ведомстве заявили, что планируют упразднить регулирование цен на СЗПТ и оставят только контроль за соблюдением 15-процентной торговой надбавки.
07.12.2023, 11:20 54641
Мощность Атырауского НПЗ увеличилась до 5,5 млн тонн нефти в год
Фото: kmg.kz
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Атырау. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мощность Атырауского нефтеперерабатывающего завода увеличилась до 5,5 млн тонн нефти в год, сообщает пресс-служба предприятия.
АНПЗ производит все востребованные продукты: бензол, параксилол, дизтопливо, авиатопливо, сжиженный газ и бензины", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что выработка высокооктановых бензинов выросла более чем в два раза - с 260 до 600 тысяч тонн в год.
АНПЗ единственный в Казахстане производит зимнее топливо Khazar. В целом предприятие выпускает 21 наименование продукции", - добавили на предприятии.
Напомним, в начале ноября на Атырауском НПЗ завершили ремонт.
Ранее, в июле, на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.
В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.
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