Полугодовой запрет на вывоз некоторых видов угля ввели в Казахстане

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Тараз. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





Принято решение о проведении мероприятий по восстановлению водоподачи по каналу "Туйте" на реке Талас", - проинформировали в ведомстве.





Подчеркивается, что соответствующие поручения даны совместной комиссии по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас во время встречи министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова с министром сельского хозяйства КР Аскарбеком Джаныбековым.





Также Нуржан Нуржигитов отметил необходимость расширения перечня водохозяйственных объектов межгосударственного пользования для улучшения водоподачи в РК.





В частности, казахстанская сторона предлагает внести в этот перечень каналы "Акмолда", "Каратаки" и "Томентамга" с сооружениями на реке Куркуреусу, канал "Колос" на реке Шу и канал "Кож" с сооружениями на реке Талас.





Как вы знаете, в этом году аграрии Жамбылской области испытали дефицит поливной воды в бассейнах рек Шу и Талас. Поэтому для нас очень важно не допустить повторения такой ситуации и заблаговременно выстроить правильную работу по планированию следующего вегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас совместно с нашими кыргызскими партнерами", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК.



