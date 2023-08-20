В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз газа

В 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021 годом

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК разработало проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев со дня вступления в силу приказа, сообщает пресс-служба ведомства.





В настоящее время проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.





В Минэнерго напомнили, что в Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на этот вид топлива.





В 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 000 тонн.





При потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тысяч тонн/месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона Министерство энергетики РК в рамках плана поставки распределяет 120-130 000 тонн, или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей непокрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%.





На основании вышеизложенного и принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан планируется введение запрета на его экспорт", - сообщили в Минэнерго.





Напомним, приказом министра энергетики РК от 7 октября 2020 года № 347 был введен запрет на экспорт автомобильным транспортом сроком на три года.



