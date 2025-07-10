09.07.2025, 18:36 54616
В Казахстане уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июне 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 273, из них 7844 - по индивидуальным домам и 25 429 - по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2025 года (33 986) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%, сообщает Бюро нацстатистики.
Лидерами по количеству сделок остаются Алматы (6628 - 19,9%) и Астана (6072 - 18,2%), а также Карагандинская область (2392 - 7,2%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области - 282 сделки (0,8%).
По сравнению с маем 2025 года в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%), Костанайской (+7,1%) областях и Шымкенте (+6%). А наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.
Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2025 года по сравнению с июнем 2024 года увеличилось на 1%, тогда было зарегистрировано 32 943 сделки.
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10.07.2025, 13:21 17976
До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР
В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс национальной валюты Казахстана к 2027 году, сообщили в Евразийском фонде стабилизации и развития.
В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%, с последующим замедлением до 4,5% и 4,3% в 2026-2027 годах. Инфляция останется выше целевого показателя, а курс тенге может ослабнуть до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами", - сообщается в региональном экономическом обзоре.
По данным фонда, экономика Казахстана показала реальное увеличение ВВП на 5,6% г/г в первом квартале 2025 года, при этом поквартальный рост замедлился до 0,6%.
Основными драйверами стали транспорт и складирование, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, а также строительство. При этом инфляционное давление продолжало нарастать, и в мае инфляция ускорилась до 11,3%. Национальный банк с марта сохраняет базовую ставку на уровне 16,5%", - добавили в ЕФСР.
Ранее эксперты пересмотрели прогноз по инфляции в Казахстане.
10.07.2025, 12:43 20866
Свыше миллиарда тенге налогов принесут в бюджет Казахстана концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше миллиарда тенге налогов принесут в бюджет Республики Казахстан концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys, которые пройдут в стране, заявил на пресс-конференции службы центральных коммуникаций продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов.
По итогам 2025 года группа компаний, которая занимается организацией этих концертов, заплатит налогов на сумму более 1 млрд тенге. Это сразу делает компанию одним из лидеров креативной экономики. Мы знаем количество туристов, которое приедет в Астану и Алматы на концерт Дженнифер Лопес. Это около 18 тысяч человек. От группы Backstreet Boys ждем приблизительно таких же результатов, если не больше", - сообщил Малик Хасенов.
По его словам, концерт группы состоится 21 сентября на стадионе "Астана Арена". На сцене выступят все пять солистов оригинального состава: Ник Картер, Брайан Литтрелл, Эй Джей Маклин, Хауи Дороу, Кевин Скотт Ричардсон. В программе прозвучат самые популярные хиты группы. Организатором концерта в столице является "Астана Концерт".
В 2025 году Backstreet Boys выступают с масштабной резидентурой на сцене Sphere в Лас-Вегасе. Группа Backstreet Boys даст 21 концерт на сцене Sphere. Буквально за один день были распроданы все билеты, что делает этот тур самым продаваемым в мире. Интересная особенность тура - практически все зрители соблюдают белый дресс-код. Мы предлагаем присоединиться к этому действию. Нам кажется, это будет красиво и оставит очень яркие впечатления", - добавил Малик Хасенов.
Спикер отметил, что за три года компания "Астана Концерт" планирует организовать более 10 концертов класса "А".
10.07.2025, 12:01 23051
Денежно-кредитная политика и цифровые финансы: взаимодействие между нацбанками Казахстана и Швейцарии намерены расширить
Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана
Фото: akorda.kz
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета управляющих Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между нацбанками РК и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов, сообщает Акорда.
Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.
Напомним, в прошлом году Нацбанк Казахстана и Народный банк Китая договорились о сотрудничестве в области исследования цифровых валют.
09.07.2025, 17:00 57706
Добыча нефти на месторождении Дунга за полгода достигла 340 тысяч тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча нефти на месторождении Дунга, расположенном в Тупкараганском районе Мангистауской области, за полгода достигла 340 тысяч тонн, сообщает пресс-служба казахстанской национальной компании "КазМунайГаз".
В первом полугодии 2025 года объем добычи нефти на месторождении достиг 340 тысяч тонн, что более чем на 7 тысяч тонн больше плана. По итогам 2024 года добыто 630 тысяч тонн нефти, а плановый показатель на текущий год составляет 649,3 тысячи тонн", - заявили в компании.
Подчеркивается, что для дальнейшего повышения операционной эффективности компания реализует комплекс инициатив, направленных на увеличение и удержание уровня добычи, включая дополнительные геолого-технические мероприятия.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в августе.
09.07.2025, 14:27 63271
Развитие транспортных маршрутов, контейнерные перевозки, пропускная способность: Казахстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Қазақстан темір жолы" и государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве, сообщили в пресс-службе КТЖ.
Новое соглашение о стратегическом сотрудничестве пришло на смену предыдущему, заключенному в 2014 году, и отражает текущие приоритеты двух стран в сфере транспортной кооперации:
• развитие международных транспортных маршрутов через территории Казахстана, Китая и других стран;
• развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и привлечение дополнительного грузопотока в направлении Китай - Европа и обратно;
• реализация инфраструктурных проектов для увеличения пропускной способности;
• развитие сотрудничества по контейнерным перевозкам;
• повышение эффективности перевозок за счет оптимизации маршрутов, расписаний и координации операций;
• содействие установлению гибкой и конкурентоспособной тарифной политики;
• унификация нормативно-правовой базы для упрощения трансграничных перевозок;
• внедрение цифровых технологий и стандартов для повышения безопасности и автоматизации и др.
Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай - Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, усилив стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба на евразийском пространстве", - отметили в пресс-службе нацкомпании.
09.07.2025, 13:57 65016
Налогообложение фрилансеров и самозанятых: реализацию платформенной занятости обсудил Бектенов с главой "Яндекс.Global"
Для вывода данного сектора из тени и вовлечения в активную экономику важно обеспечить плавный переход на новый налоговый режим с 1 января 2026 года
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко и руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов обсудили перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализации технологических проектов в Казахстане.
В ходе встречи было заявлено, что в настоящее время правительство работает над формированием сбалансированного регулирования платформенной занятости с учетом особенностей налогообложения самозанятых. В данном контексте особую актуальность приобретает инициатива, реализуемая Yandex Qazaqstan.
По информации пресс-службы правительства, "Яндекс.Такси" стало первым в стране налоговым агентом. Общее число участников платформы с момента запуска в сентябре прошлого года уже достигло 86 тыс. человек. В развитие проекта инвестировано более 4,9 млрд тенге, в качестве агента компанией удержано и перечислено в бюджет 4,3 млрд тенге.
Для эффективного регулирования платформенной занятости правительство заинтересовано в новых подходах к социальной защите, налогообложению и правовому статусу самозанятых и фрилансеров. Для вывода данного сектора из тени и вовлечения в активную экономику важно обеспечить плавный переход на новый налоговый режим с 1 января 2026 года. Вопрос касается деятельности сотен тысяч наших граждан", - подчеркнул Бектенов.
Генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко подтвердил намерение компании продолжать развитие технологических инициатив в стране.
Кроме того, в ходе встречи рассмотрены планы по развитию сервиса междугородних пассажирских перевозок. На сегодня Yandex Qazaqstan обеспечена большая часть ключевых направлений по стране.
Акцентировано внимание на вопросах безопасности на дорогах. Для безопасности пассажиров и водителей введена проверка водительских удостоверений, проводится селфи-контроль и регулярные фотоосмотры автомобилей. Система автоконтроля отслеживает скорость, уровень усталости водителей и другие параметры. В режиме реального времени фиксируются нештатные ситуации и ДТП, а также контролируются отклонения от маршрута и другие риски.
Внимание также уделено другим технологическим инициативам, реализуемым компанией. В пилотном режиме внедряется голосовой помощник на базе искусственного интеллекта в контакт-центре 1414 с поддержкой казахского и русского языков. Развивается проект визуализации экстренных вызовов скорой помощи на карте города.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы. Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам по совместной реализации цифровых проектов.
08.07.2025, 17:48 110581
Повышение коммунальных тарифов отложили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее запланированное повышение коммунальных тарифов отложили в Казахстане, сообщает Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
В четвертом квартале 2025 года утверждение новых повышений по регулируемым коммунальным тарифам не планируется", - заявили в комитете.
Более того, предусмотрено снижение темпов их роста:
- по электро- и теплоснабжению - с 35% до 20%;
- по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению - с 50% до 30%.
Сдержать рост тарифов позволит перенос части ранее запланированных корректировок, привлечение долгосрочного финансирования, пересмотр операционных расходов субъектов естественных монополий, а также применение временных компенсирующих тарифов и перерасчетов за тепловую энергию за прошедший отопительный сезон.Изначально в 2025 году прогнозировалось влияние роста тарифов на инфляцию на уровне 1,32 процентного пункта. В связи с принятыми изменениями инфляционное давление будет сокращено на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта. Принятые меры направлены на поддержку покупательной способности граждан, стабилизацию ценовых ожиданий и устойчивое функционирование инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе.
В комитете заверили, что в дальнейшем повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики.
Ранее ВАП выявила недостатки по предельным тарифам на электроэнергию.
08.07.2025, 16:50 100866
Алик Айдарбаев возглавил Kalamkas-Khazar Operating
С 2013 по 2017 год Айдарбаев был акимом Мангистауской области
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший аким Мангистауской области Алик Айдарбаев назначен генеральным директором ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".
В разные годы Алик Айдарбаев занимал руководящие должности в АО "МангистауМунайГаз", АО НК "КазМунайГаз". С декабря 2011 года - генеральный директор АО "РД "КазМунайГаз".
В 2013 году Алик Айдарбаев был назначен акимом Мангистауской области. В 2017 году он получил должность вице-министра по инвестициям и развитию РК.
Зарегистрированная в феврале 2023 года компания Kalamkas - Khazar Operating является предприятием по освоению месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов.
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