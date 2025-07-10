В Казахстане уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья

Меньше всего сделок проведено в Улытауской области

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июне 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 273, из них 7844 - по индивидуальным домам и 25 429 - по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2025 года (33 986) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%, сообщает Бюро нацстатистики.





Лидерами по количеству сделок остаются Алматы (6628 - 19,9%) и Астана (6072 - 18,2%), а также Карагандинская область (2392 - 7,2%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области - 282 сделки (0,8%).





По сравнению с маем 2025 года в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%), Костанайской (+7,1%) областях и Шымкенте (+6%). А наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.





Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2025 года по сравнению с июнем 2024 года увеличилось на 1%, тогда было зарегистрировано 32 943 сделки.