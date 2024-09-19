18.09.2024, 12:34 27456
В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан в первом чтении одобрил законопроект по вопросам биржевой торговли, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Поправками по вопросам биржевой торговли ужесточаются регуляторные требования к биржам и усиливается государственный контроль. В этой связи предлагается исключить товарные биржи из категории субъектов микро- и малого предпринимательства, а также ввести лицензирование брокеров и клиринговых центров", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем расширяется государственный контроль со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции: оно сможет лишать товарные биржи лицензий и приостанавливать их, при этом вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов.
Кроме того, правительство на конкурсной основе будет определять перечень товарных бирж, на которых будут торговать социально значимыми биржевыми товарами. Перечень последних будет утверждать Министерство торговли и интеграции, в него войдут уголь, пшеница, нефтепродукты и ряд продовольственных товаров.
Также депутаты предложили обязать товарные биржи раскрывать коммерческую тайну, касающуюся информации по участникам и сделкам после подведения итогов. Ожидается, что такая мера обеспечит для казахстанских производителей доступ к прозрачным торговым инструментам.
Исключаются торги нестандартизированными товарами, которые используются исключительно недропользователями, с переводом их торговли на специализированные электронные торговые площадки. Благодаря этому отечественные товаропроизводители получат беспрепятственный доступ к закупкам", - проинформировали в мажилисе.
Мажилисмены также приняли в работу поправки в закон "О почте".
Ранее мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды.
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19.09.2024, 12:36 6171
Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги аудита эффективности государственного стимулирования промышленно-инновационной сферы рассмотрены в Высшей аудиторской палате РК. Ключевым направлением аудита стало финансирование проектов обрабатывающей промышленности, сообщили в ВАП.
Там назвали основные проблемы господдержки обрабатывающей промышленности: это медленные процедуры и финансирование привилегированных групп.
Отмечается низкая доля финансирования проектов с выраженной экологической и инновационной нагрузкой. Кроме того, в рамках оказания мер поддержки практически не представлены такие направления, как готовые изделия, легкая и фармацевтическая промышленность, которые также являются приоритетными", - сообщил, представляя итоги госаудита, председатель палаты Алихан Смаилов.
По его словам, льготные средства очень долго доходят до конечных получателей, что может негативно влиять на общую эффективность мер господдержки. Это касается и средств из резерва правительства, предусмотренных на неотложные мероприятия.
Смаилов подчеркнул, что льготное финансирование проектов должно осуществляться в разы быстрее за счет качественной подготовительной работы. Для этого необходимо заранее рассматривать и готовить проекты к поступлению средств, а не наоборот.
Вам деньги из бюджета выделяются, чтобы активно инвестировать в экономику и тем самым расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места, поддерживать ее. Но вот вы на деньгах сидите, хотя должны оперативно их распределять. Получается, запрашиваете какие-то суммы у государства и замораживаете их на депозитных счетах, в то время как эти средства могли бы работать в рамках бюджета - на других важных инфраструктурных проектах", - сказал председатель ВАП РК, обращаясь к руководству квазигоскомпаний.
Аудит также выявил факты несправедливого распределения дешевых кредитов и финансовой поддержки представителей состоявшегося крупного бизнеса - так называемой особой группы контрагентов. К примеру АО "БРК" по своему усмотрению применяло ставки кредитования ниже установленного предела на 1-2,5% для отдельных заемщиков. А половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей АО "БРК" за пять лет приходится на данные привилегированные группы, что продолжает делать его, по сути, "личным банком для избранного круга лиц".
В целом такой подход подрывает принципы равного доступа к льготным средствам и их справедливого распределения", - подчеркнул Смаилов.
Он добавил, что приоритетными направлениями финансирования должны быть лизинговые сделки, имеющие выраженный социально-экономический эффект. Однако в процессе отбора проектов оценка ожидаемых социально-экономических эффектов от них не проводится. Соответствующая методика также отсутствует.
Также у госаудита есть претензии к обязательствам по экспорту.
Встречные обязательства по экспорту вы ставите настолько комфортные, что у заемщиков нет никакой мотивации увеличивать его. Как результат, доля экспорта предприятий, которые вы поддерживаете, упала в общем объеме экспорта с 2020 года в два раза - с 9,1 до 4,5%. Хотя миссия БРК как одного из крупных наших институтов развития заключается в продвижении экспортного потенциала обрабатывающей промышленности", - отметил Смаилов.
Также выявлены случаи финансирования проектов с высоким уровнем риска. По подобным проектам, попавшим в аудиторскую выборку, отмечаются ухудшение финансового состояния, недостижение планов по экспорту продукции и просрочки по платежам. Двум из них при этом присвоен статус экономического дефолта.
В целом госаудит установил:
- финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге;
- неэффективное планирование и использование средств на 25,9 млрд тенге;
- 64 процедурных нарушения и 9 системных недостатков;
- упущенную выгоду и экономические потери на 15,8 млн тенге.
В то же время за 2016-2023 годы Казахстану удалось достичь ряда существенных результатов в развитии обрабатывающего сектора. В частности, объемы производства продукции выросли с 8 трлн тенге в 2016 году до 22 трлн тенге в 2023 году. Вдвое вырос и объем инвестиций - с 878 млрд до 1,6 трлн тенге. Также Казахстан наращивает поставки товаров средней и высокой технологической сложности в другие страны.
Подводя итоги заседания, председатель ВАП подчеркнул, что для устранения выявленных нарушений и недостатков требуется принять ряд конкретных мер, в том числе по совершенствованию внутренних нормативных документов квазигоскомпаний. Соответствующая работа будет находиться на контроле Высшей аудиторской палаты.
19.09.2024, 12:30 6766
В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год
В РК последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год и более чем в 3,5 раза за пять лет.
По состоянию на конец июля 2024 года кредиты на строительство и приобретение жилья, выданные населению, достигли 5,9 трлн тенге - на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом за пять лет объем рынка ипотечного кредитования вырос более чем в 3,5 раза", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, с 2010 по 2017 год объем ипотечных займов практически не менялся и находился приблизительно на одном уровне, а с 2018 года наблюдается ощутимый рост.
Именно с этого момента было отмечено увеличение кредитования со стороны "Отбасы банка", тогда еще ЖССБ, реализующего систему жилищно-строительных сбережений в Казахстане. Именно этот фининститут повлиял на развитие рынка ипотеки", - отметил они.
Сообщается, что на сегодняшний день ссудный портфель "Отбасы банка" составляет 3,2 трлн тенге, или 55% от рынка ипотеки, - на 5,1% больше, чем годом ранее.
При этом за пять лет ссудный портфель банка вырос более чем в 3,5 раза, а за десятилетие - более чем в 15 раз. Периодически "Отбасы банк" реализует разные ипотечные программы, направленные на расширение возможностей приобретения жилья для граждан. Сейчас запущен дополнительный набор на участие в жилищных программах "Наурыз" и "Отау", - добавили аналитики.
Ранее в "Отбасы банке" рассказали, какими будут цены на жилье по новым ипотечным программам.
18.09.2024, 11:35 28951
Когда в Казахстане планируют закрыть дефицит сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Алибек Жамауов в ходе заседания мажилиса рассказал, когда в Казахстане планируют закрыть дефицит сжиженного газа, передает корреспондент агентства.
Министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита к 2030 году", - заявил Алибек Жамауов.
По его словам, планируется запустить производство сжиженного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Объем производства газа на Кашагане будет достигать 800 тысяч тонн в год, в то время как на Карачаганаке будут производить порядка 600 тысяч тонн газа в год.
Ранее был подписан договор о поставке сжиженного газа с Кашагана на рынок Казахстана.
18.09.2024, 09:38 30946
Казахстан экспортировал в страны Центральной Азии 2,5 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За восемь месяцев отмечается активная динамика роста экспорта зерна в страны Центральной Азии - 2,5 млн тонн (1,8 млн тонн направлено в Узбекистан, 600 тыс. тонн - в Таджикистан, 100 тыс. тонн - в Туркменистан и Кыргызстан), заявил управляющий директор АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров на заседании оперативного штаба по осенним полевым работам в правительстве.
За 12 дней сентября в страны Центральной Азии отгрузили 132 тыс. тонн - это в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2023 года. До конца месяца объем отгрузки зерна составит порядка 250 тыс. тонн", - отметил управляющий директор КТЖ.
По его словам, в Китай экспорт зерна за восемь месяцев 2024 года составил 1,1 млн тонн. Основной объем вывозится в контейнерах - 666,4 тыс. тонн. В текущем году в два раза, до 229 тыс. тонн, вырос объем перевозок в крытых вагонах, где зерно упаковано в мешки. Практически на уровне прошлого года остался объем перевозок в зерновозах - 247,5 тыс. тонн (96% к прошлому году).
На 70% выросли поставки продуктов перемола зерна в Китай - 494,1 тыс. тонн за 8 месяцев 2024 года (290,3 тыс. тонн в 2023-м). Перевозка осуществляется в основном в контейнерах.
КТЖ ожидает массовые отгрузки зерна с 20 сентября, на эти цели в стране готовы порядка 12 тысяч зерновозов. Как отметил Урынбасаров, из общего числа вагонов около 6 тыс. готовы обеспечить транспортировку зерна на экспорт в направлении портов Черного и Балтийского морей.
По состоянию на 16 сентября в Казахстане убрано 7,4 тыс. га площадей (44%), средняя урожайность составляет 14,6 центнеров с га, намолочено 10,8 млн тонн зерна. На элеваторы поступило 1,5 млн тонн зерна.
В ходе заседания председатель правления АО НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев проинформировал о том, что за август-сентябрь планировалось вывезти 1,5 млн тонн зерна прошлого урожая с элеваторов для приемки нового, из них отправлено 736 тыс. тонн. Собственные запасы Продкорпорации составляют более 300 тыс. тонн, объемы частных владельцев - более 734 тыс. тонн.
17.09.2024, 17:45 45721
Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт
Фото: kmg.kz
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Атырау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод с 1 октября остановится на плановый ремонт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
В соответствии с утвержденным графиком планово-предупредительного ремонта на 2024 год ремонт Атырауского НПЗ планируется провести с 1 по 25 октября 2024 года", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что остановка Атырауского НПЗ в октябре предусмотрена индикативным планом переработки нефти и производства нефтепродуктов НПЗ РК на 2024 год.
Соответственно, производство горюче-смазочных материалов ожидается на уровне тех объемов, которые запланированы планом", - уточнили в пресс-службе.
По данным министерства, в настоящее время совокупные запасы дизтоплива в стране составляют 498 тысяч тонн, бензина марки Аи-92 - 275 тысяч тонн, бензина марки Аи-95 - 58 тысяч тонн.
Ранее в "КазМунайГазе" прокомментировали ситуацию на рынке сжиженного газа.
17.09.2024, 15:29 49551
На 55% выросла внутренняя торговля в ЕАЭС
Фото: ЕЭК
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Москва. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За десять лет существования Евразийского экономического союза торговля увеличилась с $58 млрд на 55%, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев в ходе VII Международного форума ЕАЭС национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Конечно, мы видим многочисленные эффекты от нашего объединения. Но если брать системно, есть два основных элемента, которые надо иметь в виду. Первый - это единый общий рынок, четыре свободы: свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - без барьеров, по единым правилам. Это пространство с более чем 184 млн потребителей, которые создают базу для развития, для инвестиций, для бизнеса", - рассказал Слепнев.
По его словам, в ЕАЭС продолжают появляться и новые инструменты развития. В частности, в прошлом году был запущен механизм бюджетирования кооперационных проектов. Уже в ближайшее время на коллегии ЕЭК будет рассматриваться первый такой проект.
Вторым эффектом от создания Союза Андрей Слепнев назвал общий голос его государств-членов во взаимоотношениях со странами - торговыми партнерами. Здесь уже сформирован ряд соглашений о свободной торговле: в частности, с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Также есть непреференциальное соглашение с Китаем, которое хотя и не обнуляет ввозные пошлины, но содержит множество других элементов содействия взаимной торговле. Самый главный из них - это сопряжение с китайской инициативой "Пояса и пути". В результате торговля ЕАЭС с Китаем выросла кардинально - с менее чем $100 млрд десять лет назад до более чем $300 млрд.
В заключение министр обратил внимание, что ЕАЭС уже выходит за рамки постсоветского пространства. Наблюдателями в Союзе наряду с Узбекистаном уже сейчас является Куба, идет процесс рассмотрения соответствующей заявки Ирана.
Напомним, в I квартале 2025 года в ЕАЭС планируют отменить роуминг.
17.09.2024, 14:56 50601
Президент поддержал предложение о создании экономического совета для привлечения германских инвестиций
Совет станет устойчивой институциональной базой взаимодействия стран Центральной Азии и Германии
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча глав государств Центральной Азии, Канцлера ФРГ и капитанов германского бизнеса, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев, приветствуя канцлера Олафа Шольца, лидеров государств Центральной Азии и руководителей немецких компаний, сообщил, что вторая встреча в формате "Центральная Азия - Германия" открыла новый этап развития многогранного партнерства.
Президент отметил, что состоявшийся обстоятельный обмен мнениями закрепил взаимную заинтересованность лидеров в дальнейшем углублении сотрудничества, и поддержал предложение о создании экономического совета, который мог бы играть более активную роль в привлечении германских инвестиций и служить устойчивой институциональной базой взаимодействия стран Центральной Азии и Германии.
Хочу выразить особую признательность Восточному комитету немецкой экономики, который неизменно выступает важным связующим звеном между Германией и странами региона. Германия - один из мировых лидеров в сфере экономических и технологических инноваций, а ее продукция знаменита своим качеством. В свою очередь Центральная Азия - это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и широкими возможностями для взаимовыгодного партнерства. Соединяя Восток и Запад, Север и Юг, Центральная Азия может стать центром притяжения для трансферта технологий, локализации производства и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы открыты для сотрудничества в различных отраслях. Большие перспективы для дальнейшего углубления кооперации открываются в таких сферах, как добыча критически важного сырья, энергетика, транспорт и логистика, финансы, сельское хозяйство и информационные технологии", - подчеркнул глава Казахстана.
Напомним, сегодня в Астану прибыли лидеры стран Центральной Азии для участия во второй встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
Вчера президент Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов и принял участие в бизнес-форуме "Казахстан + Германия", по итогам которого был подписан ряд документов.
16.09.2024, 19:54 65611
В правительстве рассмотрели вопросы продбезопасности
Объем запасов СЗПТ в стране составляет 725,8 тыс. тонн
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продукты питания, сообщает primeminister.kz.
Министерство торговли и интеграции разработало и утвердило стандарты проведения ярмарок и республиканских выставок в Казахстане. Стандарты и календарные графики проведения ярмарок и выставок являются частью правил внутренней торговли, утвержденных МТИ в июле.
Для каждого вида ярмарки определен календарный график и период проведения. К примеру, сельскохозяйственные ярмарки должны проводиться в районах не реже одного раза в две недели, в городах республиканского и областного значения - не менее одного раза в неделю. В столице ярмарки должны проходить с июня по ноябрь. Места для торговли предоставляются бесплатно. Организационный процесс должен быть оцифрован, чтобы все желающие могли принять участие и подать заявки онлайн. Цены на сельскохозяйственных, праздничных и сезонных ярмарках устанавливаются ниже рыночных", - пояснила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
В свою очередь Серик Жумангарин поручил акимату Астаны начать организацию традиционных осенних региональных ярмарок, подчеркнув при этом их социальную значимость для населения.
По данным МСХ, объем запасов СЗПТ в стране составляет 725,8 тыс. тонн. Продовольственный запас формируется из 29 видов продуктов питания, в их числе: баранина, говядина, овощи, кисломолочные продукты, яблоки, рыба, сыры, творог и др. Продукция хранится на складах СПК, в торговых сетях, у сельхозпроизводителей и крупных оптовых поставщиков.
С учетом продолжающегося сбора урожая имеющихся запасов будет достаточно для обеспечения потребностей жителей страны в основных продуктах питания", - отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
За прошедшую неделю средний индекс цен на социально значимые продукты питания остался стабильным. С начала 2024 года в Казахстане сохраняется дефляция на уровне -0,2%.
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