В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги аудита эффективности государственного стимулирования промышленно-инновационной сферы рассмотрены в Высшей аудиторской палате РК. Ключевым направлением аудита стало финансирование проектов обрабатывающей промышленности, - Итоги аудита эффективности государственного стимулирования промышленно-инновационной сферы рассмотрены в Высшей аудиторской палате РК. Ключевым направлением аудита стало финансирование проектов обрабатывающей промышленности, сообщили в ВАП.





Там назвали основные проблемы господдержки обрабатывающей промышленности: это медленные процедуры и финансирование привилегированных групп.





Отмечается низкая доля финансирования проектов с выраженной экологической и инновационной нагрузкой. Кроме того, в рамках оказания мер поддержки практически не представлены такие направления, как готовые изделия, легкая и фармацевтическая промышленность, которые также являются приоритетными", - сообщил, представляя итоги госаудита, председатель палаты Алихан Смаилов.





По его словам, льготные средства очень долго доходят до конечных получателей, что может негативно влиять на общую эффективность мер господдержки. Это касается и средств из резерва правительства, предусмотренных на неотложные мероприятия.





Смаилов подчеркнул, что льготное финансирование проектов должно осуществляться в разы быстрее за счет качественной подготовительной работы. Для этого необходимо заранее рассматривать и готовить проекты к поступлению средств, а не наоборот.





Вам деньги из бюджета выделяются, чтобы активно инвестировать в экономику и тем самым расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места, поддерживать ее. Но вот вы на деньгах сидите, хотя должны оперативно их распределять. Получается, запрашиваете какие-то суммы у государства и замораживаете их на депозитных счетах, в то время как эти средства могли бы работать в рамках бюджета - на других важных инфраструктурных проектах", - сказал председатель ВАП РК, обращаясь к руководству квазигоскомпаний.





Аудит также выявил факты несправедливого распределения дешевых кредитов и финансовой поддержки представителей состоявшегося крупного бизнеса - так называемой особой группы контрагентов. К примеру АО "БРК" по своему усмотрению применяло ставки кредитования ниже установленного предела на 1-2,5% для отдельных заемщиков. А половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей АО "БРК" за пять лет приходится на данные привилегированные группы, что продолжает делать его, по сути, "личным банком для избранного круга лиц".





В целом такой подход подрывает принципы равного доступа к льготным средствам и их справедливого распределения", - подчеркнул Смаилов.





Он добавил, что приоритетными направлениями финансирования должны быть лизинговые сделки, имеющие выраженный социально-экономический эффект. Однако в процессе отбора проектов оценка ожидаемых социально-экономических эффектов от них не проводится. Соответствующая методика также отсутствует.





Также у госаудита есть претензии к обязательствам по экспорту.





Встречные обязательства по экспорту вы ставите настолько комфортные, что у заемщиков нет никакой мотивации увеличивать его. Как результат, доля экспорта предприятий, которые вы поддерживаете, упала в общем объеме экспорта с 2020 года в два раза - с 9,1 до 4,5%. Хотя миссия БРК как одного из крупных наших институтов развития заключается в продвижении экспортного потенциала обрабатывающей промышленности", - отметил Смаилов.





Также выявлены случаи финансирования проектов с высоким уровнем риска. По подобным проектам, попавшим в аудиторскую выборку, отмечаются ухудшение финансового состояния, недостижение планов по экспорту продукции и просрочки по платежам. Двум из них при этом присвоен статус экономического дефолта.





В целом госаудит установил:





финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование средств на 25,9 млрд тенге;

64 процедурных нарушения и 9 системных недостатков;

упущенную выгоду и экономические потери на 15,8 млн тенге.





В то же время за 2016-2023 годы Казахстану удалось достичь ряда существенных результатов в развитии обрабатывающего сектора. В частности, объемы производства продукции выросли с 8 трлн тенге в 2016 году до 22 трлн тенге в 2023 году. Вдвое вырос и объем инвестиций - с 878 млрд до 1,6 трлн тенге. Также Казахстан наращивает поставки товаров средней и высокой технологической сложности в другие страны.





Подводя итоги заседания, председатель ВАП подчеркнул, что для устранения выявленных нарушений и недостатков требуется принять ряд конкретных мер, в том числе по совершенствованию внутренних нормативных документов квазигоскомпаний. Соответствующая работа будет находиться на контроле Высшей аудиторской палаты.