18.09.2024, 11:19 13641
Казахстан и Узбекистан будут обмениваться информацией о состоянии окружающей среды
Стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Ратификация соглашения позволит странам сотрудничать в рамках восстановления лесных массивов и борьбы с деградацией почв и растительного покрова. Они обязуются совместно реагировать на ЧС, оказывающие трансграничное воздействие на окружающую среду. Среди договоренностей также разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне и другие", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, будут разработаны регламент обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях двух стран и рабочий механизм взаимного информирования о ЧС.
Стороны также создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
Ранее Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира плато Устюрт.
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19.09.2024, 14:19 2041
Резерват для каспийских тюленей создадут до конца года в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Создание государственного природного резервата для каспийских тюленей в виде самостоятельного юридического лица с соответствующей штатной численностью планируется до конца текущего года.
На данный момент Комитет рыбного хозяйства разрабатывает нормы положенного для резервата материально-технического оснащения.
Приказ "Об утверждении натуральных норм положенности государственных учреждений в сфере рыбного хозяйства" подготовило Министерство сельского хозяйства.
Резерват будет создан для осуществления охраны каспийского тюленя на Каспийском море, проведения научных исследований и реабилитации больных тюленей с целью сохранения их популяции.
В документе перечислено основное материальное оснащение резервата, в частности транспорт, оборудование, инвентарь, оружие и т.д.
Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
18.09.2024, 19:10 9511
В этом году вода в Северный Арал поступает стабильно
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит заседание правления Международного фонда спасения Арала с участием делегаций из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, который присутствует в качестве страны-наблюдателя. Во время заседания утвержден план работы исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала на время председательства Казахстана в 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
План включает выполнение поручений глав государств-учредителей и президента МФСА, совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы фонда, укрепление и расширение международного сотрудничества, координацию работы структурных подразделений исполкома МФСА, информационную, аналитическую и агитационную работу по охране природных ресурсов, организацию, проведение и участие в региональных и международных мероприятиях.
Также планом предусмотрена дальнейшая реализация двух масштабных проектов. Это программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов, и региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании сообщил, что с начала 2024 года в Северное Аральское море направили 1,9 млрд кубометров воды. Таким образом, на сегодня объем воды в Северном Арале достиг 22 млрд кубометров.
В этом году вода в Северный Арал поступает стабильно. В разгар поливного периода по Сырдарье в море прибывало до 80 кубометров воды в секунду, хотя годом ранее прибывало всего 6 кубометров в секунду. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 22 млрд кубометров. Чтобы обеспечить дальнейшее увеличение объема воды в Северном Арале, мы усиливаем водную дипломатию и разрабатываем вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря", - сообщил Нуржан Нуржигитов.
Отметим, что 75% стока реки Сырдарья формируется в Кыргызстане, 20% - в Узбекистане и 5% - в Казахстане.
Ранее директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин рассказал в интервью узбекистанскому информационному агентству "Дуне" о проведении международной полевой экспедиции на территории Аральского моря в конце лета.
18.09.2024, 15:24 11301
В Казахстан из Голландии привезут двух тигров
Животные будут содержаться на территории Иле-Балхашского резервата и выпускаться на свободу не будут
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев рассказал о планах по возрождению популяции тигров в Казахстане.
В Казахстан из зоопарка Нидерландов привезут двух амурских тигров.
По словам главы Минэкологии, соответствующий документ был подписан со Всемирным фондом дикой природы.
Финансирование полностью идет с их стороны. В этом году мы готовы принять первых тигров", - рассказал министр в кулуарах мажилиса.
Он уточнил, что животные будут содержаться на территории Иле-Балхашского резервата. На свободу они выпускаться не будут, но полученное потомство будет адаптироваться к естественным условиям.
Нысанбаев рассказал, что туранский тигр является близким родственником амурского тигра. Оба эти вида переносят очень низкие температуры.
Также в следующем году еще 3-4 амурских тигров привезут из России.
Ранее сообщалось, что в Иле-Балхашском резервате проводятся работы в рамках программы возвращения тигра в Казахстан.
18.09.2024, 10:59 14336
Меры по спасению Арала обсудил Бектенов с главами стран ЦА
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с главами делегаций стран Центральной Азии приоритетные задачи Фонда спасения Арала, сообщает primeminister.kz.
Стороны рассмотрели вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, а также меры по дальнейшему решению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря".
Напомним, Казахстан является председателем Международного фонда спасения Арала с 2024 по 2026 годы.
Сегодня главы наших государств уделяют особое внимание водной сфере. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил, что спасение Арала должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Первостепенной задачей фонда является комплексное и рациональное использование, охрана водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом их социально-экономической, энергетической, ирригационной и экологической значимости. Выражаю надежду, что общими усилиями нам удастся качественно улучшить состояние важного для всех наших стран уникального водоема", - отметил Бектенов.
Несмотря на принимаемые меры, дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря растет, и МФСА предстоит консолидировать усилия заинтересованных государств.
Казахстанский премьер обозначил приоритетные задачи фонда:
- проработка комплексного и взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии с учетом интересов всех сторон;
- внедрение новейших цифровых технологий;
- использование спутниковых данных дистанционного зондирования Земли;
- разработка и внедрение единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря;
- завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.
Данные меры нацелены на достижение баланса в покрытии нужд стран и недопущение дефицита электроэнергии в осенне-зимний период и поливной воды в летний период.
Для справки:
Международный фонд спасения Арала (МФСА) создан в 1993 году пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Цель создания организации - объединение усилий стран по смягчению негативного воздействия высыхания Арала на окружающую природную среду и население региона. Фонд реализует совместные межгосударственные экологические и научно-практические программы и проекты.
В июле сообщалось, что в Северном Арале увеличился объем воды. Добиться этого удалось, в частности, благодаря договоренностям с Узбекистаном и Кыргызстаном.
Были утверждены графики подачи воды, которые в данный момент соблюдаются", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, Минводы разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала.
16.09.2024, 17:10 23336
Меморандум в области зеленых технологий подписали Казахстан и Китай
Подписание меморандума открывает новые возможности для совместных проектов и обмена передовыми технологиями
Фото: gov.kz
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Пекин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум о взаимопонимании для совместных проектов в области зеленых технологий подписали Республика Казахстан и Китайская Народная Республика, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.
Китай, как один из мировых лидеров в области зеленых технологий, продолжает инвестировать в возобновляемые источники энергии и снижать выбросы углерода. В этом контексте был подписан меморандум о взаимопонимании между международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов Казахстана и китайским центром трансфера технологий ШОС, что открывает новые возможности для совместных проектов и обмена передовыми технологиями", - проинформировали в ведомстве.
В своем выступлении на казахстанско-китайском форуме торгово-экономического сотрудничества "Золотой мост зеленого развития на Шелковом пути" заместитель мэра Пекина госпожа Сыма Хун выразила надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в области зеленого развития, включая чистую энергию, энергосбережение и экологическое сельское хозяйство. Подчеркивается, что Пекин готов активно поддерживать и развивать инновации и применение зеленых технологий.
Форум стал важным шагом в стратегическом партнерстве Казахстана и Китая, обсуждая инициативу "Зеленый шелковый путь", которая станет ключевым элементом стратегии Китая "Один пояс - один путь". Эта инициатива направлена на продвижение устойчивого развития и поддержку глобальных усилий по экологически чистому преобразованию", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Китай поможет Казахстану создать искусственные лесные насаждения на дне Аральского моря
13.09.2024, 20:34 36601
В ВКО цветут плодовые деревья и сирень
Фото: YK-news.kz
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Усть-Каменогорск. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Серебрянске на днях распустилась сирень, сообщает YK-news.kz.
После публикации фото цветущей в сентябре сирени жители региона стали писать, что это не единичный случай. Некоторые садоводы и огородники заметили цветы на вишне, яблоне и других насаждениях.
Всему виной - глобальное потепление. Вспомните, так было и в прошлом году. Этой осенью цветение также спровоцировано теплой и влажной погодой", - считает профессор кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов.
13.09.2024, 14:12 38611
Приборы для анализа выхлопов автотранспорта установили на улицах Алматы
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы установили спектрометры для анализа выхлопов автомобилей, сообщили в пресс-службе акимата.
Приборы будут измерять загрязнение воздуха в режиме реального времени, не останавливая транспорт. Спектрометры определяют уровень углекислого газа, оксидов углерода, азота и других вредных веществ, а также оценят дымность дизельных машин, рассказали в акимате.
Проект направлен на мониторинг средних значений выхлопов автопарка города. В будущем планируется интеграция с системой видеонаблюдения Sergek, что позволит автоматически фиксировать автомобили, превышающие нормы выбросов", - отметили в пресс-службе.
Инициатива является частью мероприятий по улучшению качества воздуха в Алматы.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
10.09.2024, 12:10 50326
В ЗКО компанию оштрафовали на более чем 140 млн тенге за выбросы пыли
ТОО допустило сверхнормативный выброс в объеме 38,32 тонны неорганической пыли при хранении графита
Фото: Depositphotos
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Уральск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области компанию оштрафовали на 141 млн тенге за выбросы пыли при хранении графита, сообщили в пресс-службе областного суда.
Постановлением суда ТОО привлекли к административной ответственности по статье 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду). Предприятие оштрафовали на 141 миллион тенге", - информирует портал "Мой город".
Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу.
Во время проверки установили, что ТОО допустило сверхнормативный выброс в объеме 38,32 тонны неорганической пыли при хранении графита за 2023 год. За что предусмотрена административная ответственность", - добавили в пресс-службе областного суда.
Ранее в Мангистау компанию оштрафовали на 7,8 млн тенге за эконарушения.
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