В Казахстане усилят контроль за "серым" импортом автомобилей

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Улан-Батор. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран. Ухнаагийн Хурэлсух поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева довести объем двустороннего товарооборота до $500 млн. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





Следует наращивать взаимодействие в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, горнорудной индустрии, промышленности, инвестиций, новых технологий и космических исследований. Уверен, что документы, которые будут подписаны сегодня, придадут серьезный импульс развитию политических и экономических отношений", - отметил президент РК, подчеркнув важность своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей правительствами двух стран.





Отдельно глава государства остановился на укреплении культурно-гуманитарных контактов. Он поблагодарил монгольских спортсменов за участие в прошедших в Астане Всемирных играх кочевников.





Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия.





Кроме того, были отмечены возможности, которые открываются для совместной деятельности в сферах экологического, исторического, этнографического и экономического туризма.





Казахстанские туроператоры готовы познакомить монгольских туристов с древним городом Туркестаном, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, и областью Улытау, где находится мавзолей Джучи хана - старшего сына Чингисхана, а также другими туристическими местами. Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией, создании совместных туристических маршрутов", - предложил глава государства.





Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Монголии посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.





В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил заинтересованность Монголии в укреплении связей с Казахстаном по широкому спектру вопросов двусторонней повестки. Он высказал уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности откроют новую веху в отношениях двух государств.





Президент Монголии назвал Казахстан важным партнером его страны, и надежным мостом между Востоком и Западом. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт Казахстана в развитии экономики и уделит особое внимание эффективной реализации двусторонних проектов в сферах торговли, транспорта, логистики, сельского хозяйства, космических исследований.





Дополнено 29.10.2024, 12.03





Президент Казахстана в ходе своего государственного визита в Улан-Батор провел встречу с председателем великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, сообщает Акорда.





Глава государства высоко оценил итоги переговоров с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, которые вывели межгосударственное сотрудничество на уровень стратегического партнерства. Также лидер Казахстана назвал диалог законодательных органов важной платформой для продвижения казахско-монгольских отношений и отметил большую роль депутатских групп дружбы в укреплении межпарламентских связей.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особое место культурно-гуманитарного сотрудничества во взаимоотношениях двух стран, а также поблагодарил монгольскую сторону за поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Видные представители буддистских храмов Монголии регулярно участвуют в работе форума. Как сообщил глава государства, в следующем году Казахстан проведет VIII съезд, который будет посвящен теме "Диалог религий: синергия во имя будущего".





Дополнено 29.10.2024, 12.30





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, сообщает Акорда.





В ходе встречи глава государства отметил, что правительствам Казахстана и Монголии предстоит приложить совместные усилия для качественной реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность реализации совместных инициатив в сферах горнорудной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и образования.