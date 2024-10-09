Казахстанцы на портале eGov.kz смогут проверить историю авто

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - У казахстанцев появилась возможность проверить всю информацию об истории владения автомобилем с помощью сервиса "История авто" на портале eGov.kz. Сервис помогает пользователям проверить историю авто перед покупкой. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".





Внедрение сервиса поможет пользователю ознакомиться с дополнительной информацией о потенциальной покупке и убережет от ряда проблем в случае возникновения нестыковок. Для проверки необходимо узнать у потенциального продавца государственный номер авто и номер техпаспорта.





Сервис "История авто" раскрывает следующую информацию:





название марки авто и год выпуска;

объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительно установленного оборудования;

дата первичной регистрации автомобиля на территории РК;

общее количество предыдущих владельцев с датами перерегистрации автомобиля без указания персональных данных о владельцах;

наличие залога или обременения на транспортное средство.





Сервис "История авто" раскрывает следующую информацию:





Для получения информации об авто пользователю необходимо:



