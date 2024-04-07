В Казахстане услуги железнодорожного транспорта подорожали на 7% за год

За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тарифы на электроэнергию по итогам марта текущего года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, сообщает - В Казахстане тарифы на электроэнергию по итогам марта текущего года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, сообщает energyprom.kz





В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители СКО: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.





В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе - Улытауской области.





За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии - на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.





В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт-ч - на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023 года. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт-ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт-ч - на 0,9% больше, чем годом ранее.





Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.





За январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге - на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.



