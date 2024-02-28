Цены на услуги авиатранспорта выросли на 9% в Казахстане   

Больше всего авиаперевозки подорожали в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на услуги пассажирского воздушного транспорта выросли на 9,2% за год.





В региональном разрезе сильнее всего удорожание почувствовали жители Атырауской области: на 37,5%. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Мангистауская область (плюс 20,4%) и Шымкент (плюс 20,2%)", - сообщает Finprom .





В Северо-Казахстанской области цены остались на уровне января 2023 года. В 7 из 20 регионов страны услуги пассажирского воздушного транспорта подешевели. Наибольшее снижение цен было отмечено в Абайской (на 45,2%), Западно-Казахстанской (на 24,4%) и Жамбылской (на 14,1%) областях.





Finprom.kz





В январе текущего года авиакомпании перевезли 1,2 млн человек - сразу на 27,3% больше, чем годом ранее. Это рекордное значение за последние несколько лет.





Пассажирооборот составил 2,3 млрд пкм - на 18,7% больше, чем в январе 2023-го.





В РК ежегодно увеличивается пассажиропоток, что, в свою очередь, требует модернизации наземной инфраструктуры, сообщает Хабар 24. В этом направлении реализуется четыре крупных проекта. В аэропортах Алматы, Шымкента и Кызылорды ведется строительство пассажирских терминалов. Объекты введут в эксплуатацию уже в этом году. Общая сумма частных инвестиций составляет 150 млрд тенге", - говорится в исследовании.





Finprom.kz





Что касается грузоперевозок, в январе воздушным транспортом перевезли 1,7 тыс. тонн груза и багажа - на 10,5% меньше, чем годом ранее.





Грузооборот за январь текущего года составил 3,9 млн ткм - столько же, сколько и в январе прошлого года.





В целом доход предприятий от перевозок достиг 65,7 млрд тенге. В том числе доход от пассажирских перевозок составил сразу 64,7 млрд тенге, от грузоперевозок - всего 1 млрд тенге. На доход от сдачи в аренду транспортных средств с водителем пришлось 663,6 млн тенге", - сообщает сайт.





Finprom.kz



