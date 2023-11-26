25.11.2023, 15:48 40511
К 2025 году у казахстанских авиакомпаний будет 145 собственных самолетов - Минтранспорта
Фото: Depositphotos
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Костанай. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта РК Марат Карабаев приехал в Костанайскую область с рабочим визитом, сообщает пресс-служба министерства.
Глава ведомства традиционно провел встречу с населением региона. Помимо прочего министр спросили о целесообразности реконструкции Костанайского аэропорта, поскольку из-за недоступности билетов авиатранспорт слабо востребован в регионе.
Доступность перелетов - часто обсуждаемый в обществе вопрос. Билеты дорогие - признаем. Сейчас мы прорабатываем вопрос выхода на казахстанский рынок нового лоукостера и международной компании. Появится конкуренция - упадет стоимость билетов. К тому же благосостояние граждан тоже постоянно растет. Об этом свидетельствует рост спроса на авиаперевозки - на 27% за год. Чтобы удовлетворить его, мы стали активно закупать новые самолеты. В этом году мы покупаем еще 11 самолетов. В Казахстане будет 100 самолетов. А к 2025 году мы планируем, что у отечественных пассажирских авиакомпаний будет 145 собственных бортов. Также у нас в планах запуск новых авиамаршрутов", - сообщил Марат Карабаев.
Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Новосибирск.
Комитет гражданской авиации РК договорился с авиационными властями Малайзии об открытии регулярных пассажирских рейсов низкобюджетной авиакомпании Air Asia X в Казахстан.
Расширяется авиасообщение между Казахстаном и Китаем.
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25.11.2023, 12:04 48016
В Алматинской области остановлено незаконное строительство 19 ЖК
Фото: пресс-служба прокуратуры Алматинской области
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Конаев. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Алматинской области провели анализ строительства многоквартирных жилых комплексов на территории области и коммерческих объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По результатам анализа выявлены многочисленные нарушения строительных норм и правил.
По 19 объектам МЖК (в Конаеве - 11, в Карасайском районе - 5, в Талгарском районе - 3) остановлен процесс до начала строительства.
По фактам начала незаконного строительства МЖК (по 5 объектам в Конаеве и 1 объекту в Карасайском районе) застройщики привлечены к административной ответственности.
К примеру, застройщик, незаконно изменив русло реки в Каскелене, начал строительство МЖК "Orda Town". Строительство остановлено, в суде рассматривается иск о сносе.
В другом случае в Талгарском районе выявлен 21 коммерческий объект без разрешительных документов на строительство.
В поселке Бесагаш без соответствующих проектных документов, а также без разрешения органа в области строительного контроля вдоль основной трассы Алматы - Хоргос частным лицом начато строительство торгового центра.
По акту прокуратуры проводится работа по приведению в соответствие незаконного изменения целевого назначения трех земельных участков и возврату незаконно предоставленных 48 участков под строительство жилых комплексов.
По фактам строительства без экологического заключения к административной ответственности привлечено 26 застройщиков трех районов области и Конаеве (сумма штрафа свыше 9 млн тенге).
Кроме того, застройщики области продолжают привлекать средства дольщиков без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Всего выявлено 23 таких жилых комплекса (в Конаеве - 9 объектов, в Карасайском районе - 5, в Талгарском районе - 8, в Илийском районе - 1 объект).
Ранее сообщалось, что в Алматы в ноябре начались внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства.
24.11.2023, 11:29 96291
Жилые дома и стадион строили из некачественных материалов в Жетiсу
Прокуратура привлекла к административной ответственности 9 человек
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Сарканского района области Жетісу привлекла к административной ответственности 9 лиц за нарушения в сфере архитектурно-строительного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
К примеру, строительство двух 60-квартирных домов в г. Саркане (сумма договора составляет 1 млрд 730 млн тенге) осуществлялось с использованием некачественных и несертифицированных строительных материалов, а также без направления уведомления в ГАСК о начале строительных работ", - рассказали в прокуратуре.
Там подчеркнули, что выявление и устранение нарушений на раннем этапе строительства позволили предотвратить необратимые последствия, которые серьезно могли бы угрожать безопасности граждан в будущем.
Аналогичные нарушения выявлены при реконструкции стадиона в Саркане и капитального ремонта дома культуры в селе Алмалы.
По акту надзора прокуратуры нарушения устранены. Виновные лица привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Актау снесут 28 незаконных строений. В городе уже снесены построенные с нарушениями жилой комплекс и таунхаус. Также в Астане снесли ЖК, который строили без разрешительных документов.
24.11.2023, 11:09 97111
Парк хранения сжиженного нефтяного газа оштрафовали более чем на 300 млн тенге в Атырау
Компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке
Фото: gov.kz
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау оштрафовали ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" за злоупотребление своим доминирующим или монопольным положением на рынке, сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
Проведенная совместно с прокуратурой проверка показала: компания применяла разные цены либо разные условия к равнозначным соглашениям, создавала препятствия к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка и навязывала контрагенту экономически или технологически необоснованные условия договора.
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау ТОО привлечено к административной ответственности по статье 159 КоАП РК "Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением". Компанию оштрафовали на сумму более 324 млн тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.
24.11.2023, 08:58 104136
Трагедии с детьми в Павлодарской области: уволен ряд должностных лиц
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова от занимаемой должности были освобождены аким Кояндинского сельского округа, руководитель отдела социальной защиты города Экибастуза. Об этом сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин на совещании в акимате.
По моему решению от занимаемой должности освобожден аким поселка Шидерты. После проведения служебной проверки департаментом полиции будут приняты меры в отношении должностных лиц полиции Экибастуза. Строгий выговор получили медицинский персонал поселка Шидерты, главный врач поликлиники № 3, участковый инспектор села Бескауга, руководитель отдела образования, заместитель акима города, курирующая социальную сферу", - сказал аким Экибастуза.
Напомним, ранее глава региона Асаин Байханов сделал выговор Аяну Бейсекину и ряду должностных лиц.
С решением акима области о дисциплинарном взыскании в отношении меня полностью согласен. Нами будет перестроена работа, сделаны соответствующие выводы. Повторное заседание будет проведено на этой неделе", - отметил Аян Бейсекин.
За любой трагедией, связанной с детьми, стоят взрослые, которые не приняли своевременных мер для ее предотвращения. Случаи, произошедшие в селе Бескауга и поселке Шидерты, одни из таких", - заявил аким.
Он добавил, что зачастую близкие, проживающие рядом соседи, знакомые при виде проблемы в другой семье выбирают позицию замалчивания.
Обеспечение безопасности, спокойствия, предотвращение трагедий - это не только обязанность государственных служащий, а долг каждого из нас", - подчеркнул Аян Бейсекин.
Как сообщалось ранее, широкий общественный резонанс вызвало убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка. По подозрению в убийстве несовершеннолетней были задержаны мать девочки и ее знакомый.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты. Волонтеры рассказали, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани", сообщает "Павлодар-онлайн".
Ребенок был доставлен в судебно-медицинскую экспертизу, где провели вскрытие. Имеется несоответствие веса к возрасту ребенка. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов гистологического исследования. На сегодняшний день проводится разбор по данному летальному случаю", - отметили в управлении здравоохранения.
В феврале прошлого года общественность была шокирована историей о "детях-маугли" в Экибастузе. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Дети были доведены до истощения, не могли ходить.
24.11.2023, 08:17 105556
В Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в Казахстане ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий. Все эти направления обозначены в предвыборной программе президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".
Каких результатов удалось достичь в ходе исполнения предвыборной программы главы государства за один год, рассказали в правительстве.
● Продолжается активная работа по обеспечению более 1 млн семей новым жильем к 2029 году. За 10 месяцев 2023 года построено свыше 13 млн квадратных метров. Это на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ожидается, что за счет различных механизмов государственной поддержки, таких как строительство кредитного и арендного жилья, льготные ипотечные программы "Отбасы банка", субсидирование ипотек коммерческих банков со стороны "Казахстанской жилищной компании" и т.д., объем ввода жилья ежегодно будет увеличиваться на 200 тыс. квадратных метров.
● В 2023 году выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.
● Утвержден национальный проект "Доступный интернет". Его ключевая цель - полное обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.
В рамках проекта значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тысячах сел.
В целом по республике посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств.
В рамках нацпроекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит покрыть мобильным интернетом 17 тысяч км автодорог. На сегодняшний день 8 тысяч км автодорог республики (30%) уже охвачены услугами мобильного интернета.
● Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. В рамках нее предусмотрены меры по модернизации и расширению ключевых трансконтинентальных коридоров и маршрутов из Европы в Центральную Азию, Китай и Юго-Восточную Азию.
В частности, начата реализация ряда крупных железнодорожных проектов, которые значительно увеличат транзитный потенциал Казахстана. Сред них линии Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем, Дарбаза - Мактаарал и обводная вокруг Алматы. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1,3 тысячи км железных дорог. Для сравнения: за предыдущие 30 лет построено 2,5 тысячи км железных дорог.
Вместе с тем до 2030 года планируется охватить ремонтом 11 тысяч км ж/д, что также внесет существенный вклад в увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности движения поездов.
● Ведется работа по привлечению к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок грузов по которому за последнее время вырос в 2 раза, ряда европейских транспортно-логистических компаний. Планируется вступление в соответствующую ассоциацию грузооператоров из Германии, Австрии, Венгрии и стран Прибалтики.
Для повышения качества сервиса на маршруте ТМТМ между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией подписан договор о создании совместного предприятия на паритетной основе.
В целях грузопотока через территорию Казахстана правительством РК подписаны соглашения с правительством КНР, которые позволят обеспечить благоприятные условия для развития ТМТМ и привлечь дополнительные транзитные и внешнеторговые грузы. Также сторонами достигнута договоренность о создании комплексной логистической сети на территории Казахстана, в том числе посредством инвестирования в строительство контейнерного хаба в порту Актау.
● Ведется работа по расширению пропускной способности казахстанских морских портов, которая на сегодня составляет порядка 21,2 млн тонн грузов в год. Наряду с этим осуществляется строительство многофункционального морского терминала "Саржа". В совокупности к 2030 году мощность портов РК планируется довести до более 30 млн тонн.
● Продолжается строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения собственных ресурсов и дальнейшей газификации регионов.
АО "НК "QazaqGaz" ведется строительство ГПЗ мощностью 1 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган. Также на Кашагане и Карачаганаке проектируется строительство новых ГПЗ с общим объемом переработки 6,5 млрд кубометров газа в год. Эти масштабные проекты придадут импульс развитию экономики страны и обеспечат создание новых рабочих мест.
23 октября текущего года запущен газ по 2-ой нитке газопровода "Бейнеу - Жанаозен", что позволило обеспечить стабильным газоснабжением Мангистаускую область. Ранее, 3 августа, был введен лупинг газопровода Макат - Северный Кавказ, который позволяет покрывать потребности Атырауской области. Работа по газификации продолжается.
● В рамках реализации дорожной карты по диверсификации коридоров транспортировки нефти с текущего года запущен новый маршрут в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан. Ведется работа по расширению нефтепровода Казахстан - Китай.
Ранее в правительстве отчитались о проделанной за год работе по развитию сельского хозяйства.
23.11.2023, 18:35 139226
Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске Дополнено
Фото: Акорда
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 23 ноября, в Минске проходит совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов заявил, что следующий саммит ОДКБ планируется провести в 2024 году в Астане.
В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя сессия проходит в очень сложных специфических условиях стремительно нарастающей деградации международной обстановки. Напряженной складывается ситуация на Евразийском континенте и по периметру зоны ответственности ОДКБ. По его мнению, особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.
В результате конфликта страдает мирное население, в большом количестве погибли безвинные люди, в том числе дети. Мириться с этим невозможно. Казахстан оказал гуманитарную помощь жителям Газы в размере одного миллиона долларов, отправив ее в структуру ООН - UNRWA/БАПОР, которая понесла беспрецедентные потери среди своего персонала, но героически продолжает свою работу. Конфликт на Ближнем Востоке раскрутил спираль фактически глобального по своим масштабам информационно-идеологического противостояния. События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты", - цитирует президента пресс-служба Акорды.
Глава государства заявил, что Казахстан приветствует последние договоренности о временном перемирии.
Мы с самого начала настаивали на том, чтобы конфликтующие стороны приложили все усилия для объявления гуманитарной паузы и использования ее для выработки долгосрочных мер урегулирования. Кроме того, следует, наконец, под эгидой ООН обеспечить право палестинцев на создание полноценного государства по формуле "Два государства для двух народов". В этой сложнейшей ситуации тем более важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать нормы международного права", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана также обратил внимание на непростую ситуацию в Афганистане и призвал международное сообщество продолжить оказывать помощь афганскому народу.
Считаем важным продолжать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и содействовать интеграции этой многострадальной страны в региональную экономику. В текущем году Казахстан отправил в Афганистан продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты. В связи с землетрясением в октябре на западе Афганистана была также оказана экстренная помощь - направлены спасатели, кинологи и медицинские работники в город Герат", - напомнил глава нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. Казахстан готов совместно с государствами - участниками Организации и далее противостоять этим вызовам.
Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств - участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников", - подчеркнул лидер Казахстана.
Далее глава государства отметил, что в течение года была проделана большая работа по развитию потенциала Организации и повышению эффективности механизмов противодействия вызовам и угрозам. Президент сообщил, что на заседании в расширенном составе планирует сформулировать приоритеты предстоящего с 1 января 2024 года председательства Казахстана в Организации.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан нацелен на поступательное и сбалансированное развитие Организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.
Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске:
- декларация Совета коллективной безопасности;
- решение Совета коллективной безопасности о мерах по развитию системы кризисного реагирования;
- положение об объединенном пресс-центре;
- решение о начальнике и структуре Объединенного штаба;
- о бюджете организации на 2024 год;
- о председательстве и проведении очередной сессии СКБ.
23.11.2023, 14:18 153746
Сделка о передаче АМТ казахстанскому инвестору должна завершиться на следующей неделе
Фото: gmk.center
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подписать заключительный договор купли-продажи "АрселорМиттал Темиртау" планируется на следующей неделе, сообщил в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов.
Мы себе ставили дедлайн - до конца ноября завершить юридическое оформление этой сделки, и мы к этому идем. Дай бог, чтобы ничего не случилось форс-мажорного. На следующей неделе, думаю, завершим и после этого мы вас уже проинформируем", - рассказал премьер.
Он подчеркнул, что для выкупа АМТ не будут использованы бюджетные средства.
Не будут использованы средства государства, будут привлечены средства инвесторов. За счет средств инвестора мы выкупим обратно у Миттала данное предприятие. Предварительное соглашение мы заключали еще месяц назад. Теперь нам нужно подписать уже заключительный договор купли-продажи, планируем это сделать на следующей неделе. Пока не подписан этот договор, мы не можем сообщить, кто инвестор, но после этого мы обязательно проинформируем", - заверил Смаилов.
Ранее министр строительства и промышленности Канат Шарлапаев заявил, что вопрос о новом инвесторе проблемной компании "АрселорМиттал Темиртау" все еще обсуждается.
Напомним, в Казахстане выбрали инвестора, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау". После смены собственника компания изменит название. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что правительство вело переговоры о передаче активов с "АрселорМиттал" достаточно давно. Предварительные документы были подписаны 22 октября.
Ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
23.11.2023, 14:14 135581
В правительстве будут рассматривать петиции против бытового насилия
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие, сообщил в кулуарах сената парламента Казахстана премьер-министр Алихан Смаилов.
Я не приемлю какого-либо насилия. Тем более я сам воспитываю дочерей, мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности в будущем и жили без какого-либо бытового насилия. Какой родитель пожелает такого детям", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан.
Мы в обязательном порядке должны рассматривать обращения каждого, в том числе петиции, даже если нормы вступят в силу не сейчас, а в апреле следующего года. Мы уже сейчас готовы их рассматривать", - подчеркнул Смаилов.
Работа по ужесточению ответственности за бытовое насилие проводится постепенно. Более 90 поправок уже направлены на ужесточение этого закона.
Жизнь многогранна, постоянно меняется, появляются новые технологии. Мы будем вносить поправки дополнительно. Будем работать над тем, чтобы впредь исключить такое отношение к личности", - пояснил глава правительства.
Он напомнил, что последние изменения в законодательство были внесены недавно. В частности, продлен срок ареста до 15 суток, а при повторном нарушении - до 25 суток. Кроме того, исключена возможность повторного примирения и ужесточены санкции за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в результате бытового насилия с 3 до 6 лет.
Вместе с тем он добавил, что нормы, которые были приняты ранее, дают свой результат. Так, за четыре последних месяца количество "домашних тиранов", привлеченных к ответственности, возросло.
Если по итогам II квартала текущего года это было 7 тысяч человек, то по итогам III квартала уже 27 тысяч человек.
Согласно изменениям законодательства, теперь не требуется обязательного заявления потерпевшей стороны. Достаточно показаний свидетелей или записей с видеокамер. Зачастую потерпевшая сторона либо не пишет заявление, либо отзывает его. Теперь эта ситуация изменилась в корне. Мы видим позитивную динамику по статистике правоохранительных органов", - отметил премьер-министр.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
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