В Казахстане выбрали отечественного инвестора, который купит "АрселорМиттал Темиртау"

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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выбрали инвестора, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау". В настоящее время с ним ведутся переговоры, поэтому название компании пока не сообщается. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе пресс-конференции в правительстве.





Он отметил, что государство участвовать в управлении компанией не будет.





Иностранный инвестор, который сейчас владеет этим предприятием, продаст свои активы отечественному инвестору. Сейчас мы не можем сказать название этой компании, в свое время вы узнаете. Потому что сейчас идут между ними переговоры, это конфиденциальная информация. Поэтому мы ее разглашать сейчас не будем. Но это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной его текущей стоимости", - сказал Скляр.





Заместитель премьер-министра отметил, что в правительстве будут следить за деятельностью предприятия.





Мы будем строго контролировать эту программу. Есть залповые инвестиции (это более 1 млрд долларов США в производство и в социальную сферу города Темиртау) и текущие инвестиции в течение 3-5 лет. Это всего 3 млрд долларов США. Результат инвестор должен показать в самые короткие сроки", - сказал Скляр.





Задача выбрать социально ответственного отечественного инвестора, который дает твердые гарантии, который живет вместе с нами здесь… Он твердо обещает, что вопросы промышленной безопасности, экологические вопросы будут решены. У него есть четкий бизнес-план, бизнес-модель, источники средств", - сообщил заместитель премьер-министра.





Как сообщалось ранее, после смены собственника компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что правительство вело переговоры о передаче активов с "АрселорМиттал" достаточно давно. Предварительные документы были подписаны 22 октября.



