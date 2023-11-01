Завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана - Смаилов Дополнено
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.
Он напомнил, что главой государства поручено провести расследование в связи с гибелью горняков на шахте Костенко и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина в первую очередь руководства предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Свои обязательства компания не выполнила. Поэтому завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана", - заявил премьер.
По его словам, комиссия продолжит всестороннее выяснение причин аварии и выявление виновных.
Акимату Карагандинской области и Министерству по чрезвычайным ситуациям следует принять меры по ликвидации аварии. Самое главное - всемерное оказание помощи семьям погибших и восстановление здоровья пострадавших. Никто не останется без внимания в этой тяжелой ситуации", - сказал Смаилов.
Дополнено 31.10.2023, 12.21
Компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название, подтвердил на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, информирует tengrinews.kz.
В связи с выходом "Арселора" из состава акционеров казахстанского предприятия у нас не будет права использовать название "Арселор", - заявил министр.
Канат Шарлапаев также отметил, что правительство вело переговоры с "АрселорМиттал" достаточно давно, сообщает zakon.kz.
Мы подписали предварительные документы с "АрселорМиттал" 22 октября. "АрселорМиттал" подтвердил информацию со своей стороны, что подписание произошло до трагического инцидента на шахте. Поэтому говорить о том, что это произошло быстро, будет неправильно. Этому предшествовала достаточно длительная работа, которую вело правительство с "АрселорМиттал", - добавил Канат Шарлапаев.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиталл Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
В момент аварии в смене находилось 252 шахтера, 5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 поднялись самостоятельно. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК-анализ", - сообщил в ходе заседания правительства глава МЧС РК Сырым Шарипханов.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал о состоянии пострадавших шахтеров.
Сегодня на утро в медучреждениях остаются под наблюдением 27 пострадавших. Состояние одного ближе к тяжелому, у 24 - средней степени тяжести и у двоих - удовлетворительное. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, идут на поправку", - сказал он.
По словам акима, за каждой семьей погибшего шахтера закреплены руководители управлений и депутаты.
Они сопровождают семьи в процессе похорон, будут контролировать положенные выплаты и решают текущие бытовые вопросы. Оказывается необходимая помощь по проведению похорон и поминальных обедов, предоставление необходимого транспорта. Также оказывается содействие по приезду и доставке родных и близких из других регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья", - добавил он.
Как сообщалось ранее, после трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.