Завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана - Смаилов

Норма вступит в силу с июля 2024 года

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда будет введено лицензирование деятельности дезинфекторов, рассказала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.





По словам вице-министра, практика лицензирования деятельности дезинфекторов велась до 2007 года, потом была отменена.





Но с учетом того, что практически ежегодно регистрируются случаи с отравлением, мы в рамках закона о биобезопасности ввели эту норму. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2024 года", - рассказала Есмагамбетова.









Она уточнила, что в КоАП предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности. Ответственность делится в зависимости от того, на кого она возлагается: для физлиц - 15 МРП, субъекты малого предпринимательства - 45 МРП, среднего - 80 МРП.





Самое большое - это субъекты крупного предпринимательства - 150 МРП", - проинформировала вице-министр.





Есмагамбетова также рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в Казахстане. По ее словам, с начала 2023 года в стране зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори, из них свыше 80% - среди детей до 14 лет.





Если посмотреть на тех, кто болеет, то 70% детей - это те, кто не вакцинировались. Из них 60% - это дети, родители которых отказались от вакцинации, 20% - дети, которые имеют противопоказания, и 20% - дети, которые не достигли возраста вакцинации. Напомню, что согласно национальному календарю вакцинации на сегодня вакцинация против кори проводится дважды: это в 1 год и в 6 лет", - уточнила вице-министр.





Основные заболевшие - это дети до 5 лет.





Она отметила, что единственной действенной мерой профилактики является вакцинация.





Принято решение о дополнительной иммунизации против кори детей с 6 месяцев до 11 месяцев, а также детей в возрасте от 2 до 5 лет включительно", - добавила спикер.





Дополнительную иммунизацию детей в возрасте от 6 до 11 месяцев планируется начать с 6 ноября т.г., а с 2 до 5 лет - с начала декабря.





Напомним, в городе Актау двое детей погибли после травли клопов. Еще пять человек были госпитализированы. По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов. По факту было возбуждено уголовное дело. Спустя 6 дней, 27 октября, в городе произошел аналогичный случай. В результате самостоятельной дезинсекции пострадали 5 человек, трое из которых - малолетние дети.



