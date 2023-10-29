28.10.2023, 15:10 60416
"АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в нашей истории с точки зрения сотрудничества - президент
Глава государства также поручил Вадиму Басину возглавить предприятие
Фото: Акорда
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием, сообщает пресс-служба главы государства.
Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию", - заявил президент.
Глава государства также поручил Вадиму Басину возглавить предприятие.
Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал", был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Вадим Басин родился в 1962 году. Работал директором по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау". Также занимал должность заместителя акима Карагандинской области.
Напомним, взрыв прогремел на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает "Хабар 24". В это время там находились 252 человека.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники. На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы. Также на место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов. Токаев также прибыл в Карагандинскую область.
Президент Казахстана поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
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29.10.2023, 00:00 20266
Казахстан скорбит по погибшим шахтерам
Фото: Pixabay
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Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане День общенационального траура по погибшим шахтерам.
Соответствующий указ вчера подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
По последним данным, при взрыве на шахте погибли 33 человека, ведутся поиски оставшихся под землей горняков. В больницы за медпомощью обратились 20 человек. Большинство пострадавших отравились угарным газом.
Позже на брифинге в РСК Карагандинской области спасатели рассказали о первых минутах трагедии на шахте. По их словам, взрыв был настолько мощным, что дальность распространения ударной волны составила более 2 км.
Работа всех шахт АМТ была приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
Алихан Смаилов сообщил, что правительство РК завершает процесс оформления сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. В правительстве также опровергли информацию о передаче АМТ другому инвестору.
Позже в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили, что подписали предварительное соглашение о сделке, в результате которой право собственности перейдет Казахстану.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
После заседания штаба премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание правительственной комиссии. На нем было озвучено, какую помощь окажут семьям погибших горняков.
28.10.2023, 19:37 36606
Семьям погибших шахтеров купят жилье за счет компании
Акимат Карагандинской области совместно с уполномоченными госорганами составляет списки членов семей погибших горняков для оказания помощи
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили меры поддержки и помощи, которую окажут семьям погибших при пожаре на шахте имени Костенко шахтеров, сообщает пресс-служба кабмина.
Сейчас акимат Карагандинской области совместно с уполномоченными госорганами составляет списки членов семей сотрудников АО "АрселорМиттал Темиртау", погибших в результате пожара на шахте.
Какая помощь будет оказана:
- покупка жилья для семей за счет средств компании;
- единовременное возмещение морального вреда в размере 10 годовых заработных плат;
- ежемесячная страховая выплата лицам, находившимся на иждивении, до достижения 18 лет (до 23 - при обучении в вузе);
- ежемесячная выплата из Государственного фонда социального страхования в зависимости от заработной платы;
- ежемесячное государственное пособие по случаю потери кормильца в зависимости от количества лиц, находившихся на иждивении;
- погашение кредитов семей за счет средств работодателя;
- покрытие всех затрат, связанных с похоронами;
- трудоустройство детей и супругов;
- оплата обучения детей в возрасте до 23 лет;
- путевки на санаторно-курортное лечение супругам и детям;
- ежегодное выделение угля семьям, проживающим в домах с печным отоплением.
В соответствии с поручением главы государства вопросы оказания всей необходимой помощи семьям погибших работников АО "АрселорМиттал Темиртау" находятся на особом контроле правительства РК", - подчеркивается в информации.
По последним данным, в результате трагедии погибли 33 шахтера. В больницы за медпомощью обратились 20 человек. Работа всех шахт АМТ приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты. Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура. Президент поручил оказать семьям погибших и пострадавших шахтеров всемерную помощь, чтобы они ни в чем не нуждались.
28.10.2023, 18:58 39261
Ситуация остается критической - премьер о безопасности на АМТ
Смаилов поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает пресс-служба главы правительства.
Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Им предоставляется медицинская помощь в полном объеме", - сказал Алихан Смаилов.
В ходе заседания была представлена подробная информация о текущей ситуации на шахте, ходе спасательных работ и иных принимаемых мерах.
Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с обеспечением промышленной безопасности на предприятии по-прежнему остается критической.
По итогам заседания он поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии.
Он также подчеркнул важность всестороннего выяснения причин происшествия и установления виновных лиц.
Кроме того, Минтруда совместно с акиматом и АО "АрселорМиттал Темиртау" поручено оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров, а Министерству промышленности и строительства - принять меры по завершению процедур передачи предприятия в пользу Республики Казахстан.
Наряду с этим по поручению главы государства решением комиссии исполняющим обязанности гендиректора АО "АрселорМиттал Темиртау" определен Вадим Басин.
Для справки:
Вадим Басин с октября 2022 года работает в должности первого заместителя акима Карагандинской области. Трудовой путь начинал электромонтером на металлургическом комбинате. Член Национального курултая, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері".
Ранее премьер-министр навестил в больнице пострадавших шахтеров. По последним данным, в результате трагедии погибли 32 шахтера. В больницы за медпомощью обратились 20 человек.
Работа всех шахт АМТ приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты. Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура.
28.10.2023, 17:20 48241
Смаилов навестил в больнице пострадавших горняков
Шахтерам будет оказана полная помощь: по жилью, кредитам, обучению детей и единовременным выплатам
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил горняков, пострадавших в результате пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает пресс-служба главы правительства.
В настоящее время необходимое лечение в многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж.Макажанова получают 20 пострадавших.
Пациенты были полностью обследованы с применением различных аппаратов, в том числе КТ и УЗИ, а также с привлечением специалистов разных профилей. У большинства из них - отравление газами, при этом у всех состояние стабильное, угрозы жизни нет. Смаилов подчеркнул, что пострадавшим должна быть оказана вся необходимая медпомощь.
Желаю вам быстрее выздороветь и вернуться к семьям", - сказал Алихан Смаилов.
Один из горняков спросил, на какую помощь могут рассчитывать семьи погибших шахтеров.
Это действительно большая катастрофа. Мы очень сожалеем и скорбим, разделяем эту горечь. Сегодня глава государства дал поручения - семьям погибших выделят все необходимые средства. Полностью поддержим: жилье, погашение кредитов, обучение детям, единовременные выплаты. Все это будет обеспечено", - сказал премьер-министр.
Напомним, президент Токаев сегодня провел экстренное заседание оперативного штаба и дал ряд поручений правительству в связи с ЧП на шахте.
По последним данным, в результате трагедии погибли 32 шахтера. Работа всех шахт АМТ приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты. Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура.
28.10.2023, 16:43 52966
Ваша задача сейчас - работать напрямую с людьми: Токаев дал ряд поручений правительству в связи с ЧП на шахте
Фото: Акорда
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщает Акорда.
Первым о ходе спасательных работ и текущей обстановке доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.
В шахте на момент аварии находились 252 человека. Самостоятельно поднялись 206 работников. На данный момент в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений, 55 горноспасателей и 12 единиц техники. Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Работа будет продолжаться круглосуточно", - сказал Сырым Шарипханов.
Глава государства, заслушав доклад министра по чрезвычайным ситуациям, поручил продолжить поисково-спасательную операцию в усиленном режиме с привлечением всех необходимых средств.
Сейчас граждане ставили вопрос о предоставлении им информации каждые 10-15 минут. Если возможно, надо это обеспечить. Предоставьте одного человека, который будет общаться с людьми. Нельзя их изолировать и оставлять без информации. Это очень чувствительный и абсолютно недопустимый момент. Надо бороться до самого конца, день и ночь", - подчеркнул Токаев.
Министр здравоохранения Ажар Гиният доложила об оказании медицинской помощи пострадавшим.
Медицинская помощь была организована сразу в полном объеме. Люди, получившие отравление газом разной тяжести, получают лечение в отделении токсикологии. Для оказания необходимой медицинской помощи задействован весь врачебный состав", - сказала Гиният.
Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.
Семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из трех источников: республиканского бюджета, социального страхования и компании по страхованию жизни. Общий ежемесячный средний размер выплат составит 400-500 тысяч тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через "АрселорМиттал Темиртау". Компания обязана в соответствии с коллективным договором оплатить риски годовой оплаты. Все расходы, связанные с погребением, АМТ берет на себя. Обучение детей в вузах тоже должен взять на себя АМТ", - рассказала Жакупова.
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что правительство РК завершает процесс оформления сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.
Заслушав доклады, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.
Ваша задача сейчас - работать напрямую с людьми, встречаться с ними, а также снарядить оперативную группу. Надо работать сейчас как единый кулак по разъяснению ситуации и, самое главное, по принятию решений. Принимайте решения на местах. Исходя из потребностей своего предприятия определите все, что вам нужно. Правительственная комиссия должна отработать все вопросы. Я уже сказал, что нужно делать. Каждый знает свой фронт работы. Все министры, руководители должны знать свой маневр. Каждый раз президент не должен приезжать и давать поручения", - подчеркнул глава государства.
Он поручил Вадиму Басину взять на себя управление АМТ, а правительству и акимату - оказать всестороннюю необходимую помощь семьям погибших.
Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно со всеми заинтересованными структурами поручаю принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты. Министерство внутренних дел должно работать с семьями пострадавших. Правительственной комиссии поручаю провести расследование обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей, привлечь к ответственности всех виновных", - подытожил президент.
По последним данным, в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 32 человека. На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники.
Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
Работа всех шахт АМТ приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты.
28.10.2023, 14:00 65621
Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 29 октября будет объявлен днем общенационального траура, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших. Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днем общенационального траура", - проинформировали в пресс-службе.
Дополнено 28.10.2023, 14.55
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщает пресс-служба главы государства.
От своего имени и от имени правительства выражаю соболезнования. Это трагедия. Я все понимаю, поэтому специально прибыл сюда. Будем принимать меры, в том числе окажем помощь семьям пострадавших. Стоит задача - оказать всемерную помощь по линиям правительства, акимата и благотворительных обществ, чтобы семьи погибших и пострадавших ни в чем не нуждались", - отметил глава государства.
По его словам, первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших. Глава государства также сообщил, что сейчас рассматриваются новые подходы к выходу на пенсию шахтеров.
Дополнено 28.10.2023, 20.35
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав иностранных государств и соотечественников за соболезнования и поддержку в связи с трагедией в Карагандинской области, сообщает Акорда.
Выражаю искреннюю благодарность главам государств, общественным деятелям, гражданам, которые выразили соболезнования, высказали слова поддержки и сочувствия семьям погибших шахтеров и проявили солидарность в этот трудный момент", - написал глава государства на своей странице в Х.
Напомним, сегодня президент поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Ранее сообщалось, что при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погиб 21 горняк. Позже количество погибших на шахте увеличилось до 33 человек.
28.10.2023, 13:05 69696
ЧП на шахте: Токаев прибыл в Карагандинскую область
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер, сообщает Акорда.
Напомним, сегодня президент поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погиб 21 горняк, поиски еще 23 шахтеров продолжаются. За медицинской помощью обратились 18 человек. О состоянии пострадавших рассказали медики. Поиски 23 шахтеров продолжаются. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело.
28.10.2023, 11:22 62151
Другого инвестора не будет: "АрселорМиттал Темиртау" передадут Казахстану Дополнено
Фото: gmk.center
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан, сообщает пресс-служба главы правительства.
По ее данным, премьер-министр Алихан Смаилов возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварии на шахте имени Костенко.
В состав комиссии вошли первый вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел - Ержан Саденов, здравоохранения - Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения - Светлана Жакупова, промышленности и строительства - Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков "Қорғау" и т.д.
Будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших", - говорится в сообщении.
Дополнено 28.10.2023, 12.19
В правительстве опровергли информацию о передаче АМТ другому инвестору.
В социальных сетях распространяется информация о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" другим иностранным инвесторам. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается", - говорится в официальном сообщении кабмина.
Дополнено 28.10.2023, 14.30
В пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили, что подписали предварительное соглашение о сделке, в результате которой право собственности перейдет Казахстану.
АрселорМиттал" также может подтвердить, как ранее сегодня сообщило правительство Казахстана, что обе стороны обсуждали будущее "АрселорМиттал Темиртау" и недавно подписали предварительное соглашение о сделке, в результате которой право собственности перейдет к Республике Казахстан", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау" поручил сегодня президент Касым-Жомарт Токаев.
По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погиб 21 горняк, поиски еще 23 шахтеров продолжаются. За медицинской помощью обратились 18 человек. О состоянии пострадавших рассказали медики. Поиски 31 шахтера продолжаются. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело.
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