28.10.2023, 15:57 58411
Работа шахт "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа шахт угольного департамента акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки, сообщает пресс-служба компании.
За это время будут проведены проверки газовой защиты", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, взрыв прогремел на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает "Хабар 24". В это время там находились 252 человека.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники. По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 32 человека.
На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы. На место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов. Токаев также прибыл в Карагандинскую область.
Президент Казахстана поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
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28.10.2023, 20:06 31496
О первых минутах трагедии на шахте рассказали спасатели
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из руководителей Карагандинского филиала спасателей Геннадий Силинский на брифинге в РСК рассказал о первых минутах трагедии на шахте имени Костенко.
Первоначально возгорание произошло в шахте "Лава 48 К3 Запад", между 42-й и 45-й секциями. Всего было 149 секций. Через 7-8 минут в шахте произошел взрыв, сообщает со ссылкой на спикера Zakon.kz.
Сила взрыва была такая, что вышла из строя телекоммуникация на западном и на восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и "Лава К2", которая находилась на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км", - рассказал Силинский.
После этого первые отделения спасателей, которые были направлены на поиски людей, сообщили, что в шахте имеются локальные очаги пожара. Поэтому, объясняет Силинский, первоначально все силы были брошены на поиск людей, которым еще возможно было оказать помощь.
5 человек спасателями нашего филиала были извлечены из шахты. Им была оказана первая помощь. Они были доставлены в медучреждения. К сожалению, остальным шахтерам помочь ничем не смогли. Локальные очаги пожара были локализованы. На данный момент все еще ведутся поисковые работы. И ведется мониторинг газовой обстановки в шахте", - добавил спикер.
В свою очередь аким региона Ермаганбет Булекпаев рассказал на брифинге, что в 2018 году на данной шахте уже было возгорание, но жертв тогда удалось избежать. Он также уточнил, что ЧП произошло во время проверки, которую с 9 октября на предприятии проводит департамент промышленной безопасности. Она продлится до 30 октября.
Аким также опроверг слухи о том, что смена собственника снимает с него всю ответственность перед работниками.
Смена собственника ни в коем случае не отразится на размере заработной платы", - цитирует главу региона eKaraganda.
По последним данным, в результате трагедии погибли 33 шахтера. В больницы за медпомощью обратились 20 человек. Работа всех шахт АМТ приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты. Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура. Президент поручил оказать семьям погибших и пострадавших шахтеров всемерную помощь, чтобы они ни в чем не нуждались.
В правительстве рассказали, какую помощь окажут семьям погибших горняков.
28.10.2023, 14:10 68191
Взрыв на шахте Костенко: количество погибших увеличилось до 33 Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко увеличилось до 22, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На данный момент обнаружены тела 22 погибших, поиски 24 шахтеров продолжаются", - проинформировали в МЧС.
В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы 55 человек и 12 единиц техники.
В ведомстве отметили, что работы ведутся на двух участках. Видимых очагов горения нет. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных погибших. В отдельных точках имеется превышение допустимой концентрации окиси углерода.
В Минздраве РК сообщили, что группа врачей, в составе которых токсиколог, травматолог-ортопед и нейрохирург, отправилась в Караганду оказывать консультативную помощь пострадавшим.
Тем временем компания "АрселорМиттал Темиртау" опубликовала соболезнования близким погибших горняков.
Никакие слова не могут передать боль и горечь утраты, которые испытывают сотрудники "АрселорМиттал Темиртау" после известия об аварии, произошедшей сегодня утром на шахте Костенко. Это тяжелая утрата, огромное горе для семей коллег и для всех нас. Наши самые глубокие и искренние соболезнования семьям тех, кто потерял своих родных. Все пострадавшие сотрудники получат комплексный уход и помощь в реабилитации. Наши усилия направлены именно на это и также на тесное сотрудничество с органами государственной власти", - говорится в сообщении.
Дополнено 28.10.2023, 15.08
Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко увеличилось до 28, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По состоянию на 15.00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено 28.10.2023, 16.13
На шахте имени Костенко по состоянию на 16.00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Дополнено, 28.10.2023, 19.29
По последним данным, на шахте имени Костенко обнаружили 33 погибших, 13 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщил на брифинге РСК Карагандинской области аким региона Ермаганбет Булекпаев.
На текущий момент в результате аварии на шахте имени Костенко погибли 33 шахтера, еще 13 числятся без вести пропавшими. С момента получения информации нами был сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб", - рассказал Булекпаев.
Напомним, взрыв прогремел на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает "Хабар 24". В это время там находились 252 человека.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники. На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы. Также на место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов.
28.10.2023, 10:55 102981
О состоянии пострадавших после взрыва шахтеров рассказали медики
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии пострадавших при взрыве на шахте имени Костенко шахтеров рассказали в акимате Карагандинской области со ссылкой на медиков.
В многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова доставлено 18 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Был проведен консилиум с привлечением всех необходимых специалистов. 15 человек госпитализированы в клинику с отравлением угарным газом. У одного человека отравление угарным газом тяжелой степени, у остальных легкой и средней степени; двое находятся в клинике Х. Ж. Макажанова в Михайловке: один из них в тяжелом состоянии в реанимации, другой в отделении травматологии после операции", - говорится в информации.
В стационар госпитализировано 17 человек, один человек отпущен домой на амбулаторное лечение.
По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 16 горняков. Поиски 31 шахтера продолжаются. 18 человек обратились за медицинской помощью.
Предположительно, в лаве произошел взрыв метана. В момент аварии в шахте находились 252 шахтера.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС, а также 8 единиц техники.
На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы. Также на место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
По факту возгорания на шахте имени Костенко возбуждено уголовное дело.
28.10.2023, 10:34 105171
По факту ЧП на шахте Костенко возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело по факту возгорания на шахте имени Костенко в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью.
Начато досудебное расследование по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС.
На месте работу следствия координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра МВД Кайрат Сунтаев.
По последним данным, при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли 16 горняков.
Поиски 31 шахтера продолжаются. 18 человек обратились за медицинской помощью.
Предположительно, в лаве произошел взрыв метана. В момент аварии в шахте находились 252 шахтера.
На месте ЧП работают 50 сотрудников ПВАСС и 22 сотрудника подразделений МЧС,а также 8 единиц техники. На шахте находятся аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы.
Также на место ЧП выехал министр МЧС Сырым Шарипханов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
28.10.2023, 08:59 113446
Взрыв на шахте Костенко: погиб 21 шахтер Дополнено
Фото: Depositphotos
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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Семь шахтеров погибли при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области.
Предположительно, в лаве произошел взрыв газа - метана. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Тела семи горняков обнаружены без признаков жизни, сообщает пресс-служба АО "АрселорМиттал Темиртау".
По данным "Хабар 24", сообщается о 20 пострадавших с разными травмами. Доставлены в больницу 12, обратились в медицинский пункт шахты 8 человек.
О возгорании сообщил горный мастер сегодня ночью в 02.33. Был включен план ликвидации аварии. На месте работают 32 спасателя.
В настоящее время неизвестна судьба сорока шахтеров, которые остались в шахте. На место ЧП прибыли аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы.
В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии: (8-7212) 51-72-23, 49-72-70.
Дополнено 28.10.2023, 09.29
Число погибших на шахте Костенко увеличилось до 11, сообщил в Instagram аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 09.00 утра", - написал глава региона.
По его словам, на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров.
Дополнено 28.10.2023, 09.59
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов выехал на шахту имени Костенко для руководства штабом по ликвидации аварии.
Вводятся дополнительные силы горноспасателей. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС", - сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
Дополнено 28.10.2023, 10.09
Число погибших шахтеров увеличилось до 16.
На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", - сообщили в пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау".
Дополнено 28.10.2023, 12.07
Спасатели обнаружили тела 21 погибшего шахтера на шахте имени Костенко. Поиск 23 горняков продолжается, сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау". Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208. 18 из них обратились за медицинской помощью.
Напомним, в августе на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", из-за возгорания конвейерной ленты погибли пять горняков. Была создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
Президент Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К расследованию ЧП привлекли международных экспертов.
МЧС установило, что в трагедии на шахте "Казахстанская" полностью виноват работодатель.
Казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По их мнению, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала". Они призвали государство выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус не вложил ничего.
В сентябре министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев ответил на вопрос о смене собственника "АрселорМиттал Темиртау" и передаче компании в другие руки. По его словам, Казахстан уважает права международных инвесторов.
Ни у кого ничего отбирать не будем. При этом существует требование промышленной безопасности к обеспечению безопасности сотрудников и безопасности рабочих мест. Поэтому иностранные инвесторы, которые в Казахстане, будут вынуждены с этими требованиями считаться, мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все требования безопасности выполнялись в полной мере", - заявил Шарлапаев.
Федерация профсоюзов также сделала заявление в связи с пожаром на шахте АМТ.
10 октября, в связи с повышением температуры, на шахте "Казахстанская" вновь эвакуировали рабочих.
За последние 15 лет на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек. Каждая вторая гибель приходится на казахстанский дивизион.
27.10.2023, 20:58 144781
В Шымкенте от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек
В прихожей дома была установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котел без дымохода и вентиляции
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Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте предположительно от отравления угарным газом погибли родители и трое несовершеннолетних детей, сообщает OTYRAR.
Погибшие проживали в частном доме. Во время рейдов по безопасности газовики отключили жилье от газоснабжения из-за состояния котла. По предварительной версии, хозяин дома подключился самовольно.
По словам соседей, семья была образцовой: глава семейства работал электриком, а мать медиком. Они воспитывали двух девочек и мальчика: 16, 15 и 11 лет.
В свою очередь специалисты аварийной бригады АО "КазТрагсГаз" сообщили, что в прихожей была установлена настольная газовая плита и настенный отопительный котел без дымохода и вентиляции. Скорее всего, это и послужило причиной смерти семьи. Угарный газ сначала заполнил прихожую, а потом проник в комнаты.
Полицейские завели дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Точная причина трагедии станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
27.10.2023, 09:11 165136
Один из заболевших сибирской язвой в Карагандинской области скончался
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Караганда. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из заболевших сибирской язвой в Карагандинской области умер в больнице.
Несмотря на все принятые врачами меры, пациент 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался. Летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией заболевания сибирской язвы и наличием серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
По данным ведомства, состояние двоих других заразившихся пациентов стабильное, находятся под постоянным наблюдением врачей.
Дополнено 27.10.2023, 17.52
Второго пациента диагнозом "сибирская язва" перевели в реанимацию, сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.
Пациент, 62 года, а у него кожная форма, тяжелое течение. Был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастания объема отека. Второй пациент, 41 год, находится в найробоксированном отделении инфекционного центра. Состояние средней степени тяжести. Лечение получает в полном объеме", - проинформировала она.
Как сообщалось ранее, сибирскую язву выявили у трех жителей поселка Топар Карагандинской области. Все они живут в одном доме и участвовали в забое больного животного. В поселке ввели карантин. Также выявлено 30 контактных лиц, с которыми проведена разъяснительная беседа о мерах профилактики и установлено медицинское наблюдение.
В поселке проведена дезинфекция. Ветеринары проводят подворный обход для вынужденной вакцинации с проведением клинического осмотра и термометрии животных. Обеспечены препараты для вакцинации. Введен запрет на ввоз и вывоз скота и молочной продукции, на забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.
26.10.2023, 12:30 180761
Сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области Дополнено
Фото: Акорда
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Караганда. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сибирскую язву выявили у трех жителей поселка Топар Карагандинской области. Все они принимали участие в забое больного животного.
В поселке ввели карантин.
На въезде в поселок со стороны города Абая установлен пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт", - сообщили в акимате Топара.
Диагноз "сибирская язва" подтвердился у троих человек, все они живут в одном доме и участвовали в забое больного животного.
Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
По словам хозяев, у животного наблюдались симптомы болезни, продавать мясо они не планировали. Также выявлено 30 контактных лиц, с которыми проведена разъяснительная беседа о мерах профилактики, и установлено медицинское наблюдение.
Согласно законодательству, части туши забитого животного утилизируют", - говорится в информации.
В поселке проведена дезинфекция. Ветеринары проводят подворный обход для вынужденной вакцинации с проведением клинического осмотра и термометрии животных. Обеспечены препараты для вакцинации.
Также введен запрет на ввоз и вывоз скота и молочной продукции, на забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок.
Дополнено 26.10.2023, 16.00
В управлении здравоохранения региона сообщили, что один из госпитализированных с сибирской язвой находится в реанимации. Его состояние тяжелое.
Двое других находятся в профильном отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее в селе Жетыжар Абайской области объявили режим ЧС из-за сибирской язвы.
Также в этом месяце эпидемиологи зафиксировали рост числа заражений сибирской язвой в Жамбылской области. С начала года по области были госпитализированы 38 больных с подозрением на это заболевание.
В августе вспышка сибирской язвы произошла в Акмолинской области. Тогда в инфекционное отделение Есильской районной больницы госпитализировали 12 человек.
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