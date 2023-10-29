Работа шахт "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена

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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из руководителей Карагандинского филиала спасателей Геннадий Силинский на брифинге в РСК рассказал о первых минутах трагедии на шахте имени Костенко.





Первоначально возгорание произошло в шахте "Лава 48 К3 Запад", между 42-й и 45-й секциями. Всего было 149 секций. Через 7-8 минут в шахте произошел взрыв, сообщает со ссылкой на спикера Zakon.kz.





Сила взрыва была такая, что вышла из строя телекоммуникация на западном и на восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и "Лава К2", которая находилась на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км", - рассказал Силинский.





После этого первые отделения спасателей, которые были направлены на поиски людей, сообщили, что в шахте имеются локальные очаги пожара. Поэтому, объясняет Силинский, первоначально все силы были брошены на поиск людей, которым еще возможно было оказать помощь.





5 человек спасателями нашего филиала были извлечены из шахты. Им была оказана первая помощь. Они были доставлены в медучреждения. К сожалению, остальным шахтерам помочь ничем не смогли. Локальные очаги пожара были локализованы. На данный момент все еще ведутся поисковые работы. И ведется мониторинг газовой обстановки в шахте", - добавил спикер.





В свою очередь аким региона Ермаганбет Булекпаев рассказал на брифинге, что в 2018 году на данной шахте уже было возгорание, но жертв тогда удалось избежать. Он также уточнил, что ЧП произошло во время проверки, которую с 9 октября на предприятии проводит департамент промышленной безопасности. Она продлится до 30 октября.





Аким также опроверг слухи о том, что смена собственника снимает с него всю ответственность перед работниками.





Смена собственника ни в коем случае не отразится на размере заработной платы", - цитирует главу региона eKaraganda .





По последним данным, в результате трагедии погибли 33 шахтера. В больницы за медпомощью обратились 20 человек. Работа всех шахт АМТ приостановлена на ближайшие сутки для проверки газовой защиты. Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура. Президент поручил оказать семьям погибших и пострадавших шахтеров всемерную помощь, чтобы они ни в чем не нуждались.



