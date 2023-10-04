03.10.2023, 17:27 82711
В Казахстане запрет на вывоз угля продлят еще на полгода
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработал проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита".
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата", - сообщается в документе.
В пояснительной записке отмечается, что запрет планируют ввести в целях обеспечения углем население и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в мае стало известно, что в Казахстане введен запрет на вывоз угля и лигнита автотранспортом.
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04.10.2023, 15:22 13661
Лизинг для физлиц предлагают внедрить в Казахстане
Лизинг не создает "кабальных условий", в случае неплатежеспособности человек может вернуть приобретенный актив по остаточной стоимости, не испортив свою кредитную историю
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Олжас Куспеков рассказал, как лизинг для физических лиц поспособствует увеличению благосостояния граждан.
По словам депутата, необходим финансовый инструмент, который позволит людям приобретать бытовую, производственную технику и другие блага. Действующие финансовые инструменты с высокими процентами требуют залогового имущества и так далее. Лизинг для физлиц, который существует в разных странах, - это новый инструмент, который даст возможность доступа людям к "дешевым длинным деньгам" для приобретения техники.
При этом депутат подчеркнул, что лизинг не создает "кабальных условий", там всегда адекватные проценты. В случае неплатежеспособности человек может вернуть приобретенный актив по остаточной стоимости, не испортив свою кредитную историю.
Он подчеркнул, что лизингом как инструментом может пользоваться любая организация, которая продает технику, автомобили и т.д.
В какой-то мере этот механизм уже существует, но он не защищен законом, не защищены права граждан", - отметил Куспеков.
Депутат разъяснил экономическую выгоду применения лизинга для компаний. По его словам, покупательская способность потребителей на сегодняшний день снизилась, часть людей испортила себе кредитную историю, а у предпринимателей образовался застой товара.
Он сам может открыть лизинговый механизм, обеспечивать себе же продажи, и ему это будет очень выгодно, при этом люди получают свои блага", - добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти закредитованность населения.
04.10.2023, 14:30 18431
Казахстан может снизить поставки газа в Китай и нарастить импорт из России - Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, выступая на форуме KazEnergy, рассказал, какие меры будут предприняты в связи с дефицитом газа в Казахстане.
В частности, Минэнерго планирует снизить поставки газа в Китай и нарастить его импорт из России, сообщает Sputnik со ссылкой на главу ведомства.
Он пояснил, что в настоящее время поставка осуществляется за счет внутренних казахстанских ресурсов, но в связи с растущим потреблением внутри страны этот объем будет снижаться по мере ввода объектов потребления газа и поэтапного повышения цен на газ на внутреннем рынке.
Саткалиев также напомнил, что у Казахстана и России есть "определенная договоренность" по поставкам российского газа.
Тот дефицит газа, который есть у нас в зависимости от топографии газопроводов, будет максимально покрываться за счет российского газа", заявил Саткалиев.
По его словам, для дополнительных поставок российского и казахстанского газа на юг сейчас строится вторая ветка газопровода Бозой - Бейнеу - Шымкент. По этой же ветке Казахстан в дальнейшем намерен обеспечить газификацию своих северных регионов.
Саткалиев сообщил, что к 2030 году Казахстан планирует нарастить добычу нефти до более чем 100 млн тонн. В прошлом году объемы нефтедобычи составили 84,2 млн тонн.
Также в планах республики - снизить импорт бензина из России, рассказал на форуме вице-министр энергетики Ерлан Аккенжанов.
В этом году договоренность по поставкам ГСМ с Россией была следующая:
- бензин АИ-92 - 240 тысяч тонн;
- АИ-95 - 40 тысяч;
- дизтопливо - 850 тысяч.
Однако эти планы не были реализованы.
По внутренним ощущениям новые индикативные балансы будут подписаны на уровне, который будет значительно ниже", - сказал вице-министр.
Он отметил, что, несмотря на ремонт на Атырауском НПЗ, запасы АИ-95 пополняются, его выпуск продолжают два других НПЗ, поэтому импорт ГСМ может не понадобиться.
Аккенжанов также заявил, что дефицита дизтоплива в Казахстане не ожидается.
Его остатки по стране комфортные, составляют более 30 дней", - отметил вице-министр.
Он рассказал, что 426 тысяч тонн дизтоплива выделено на осенние полевые работы по удешевленной цене - по 250 тенге. Дополнительно выделили 62 тысячи тонн для сушки зерна во все регионы.
Повышения цены на дизтопливо также не ожидается, его стоимость будет не выше 295 тенге, сообщил Аккенжанов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют продлить запрет на вывоз газа в связи с выросшим на 28% потреблением на внутреннем рынке.
04.10.2023, 14:08 21131
Токаев указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения столицы
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3, сообщает Акорда.
Аким столицы Женис Касымбек сообщил президенту о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре текущего года завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции "Тельман" до 160 тысяч кубометров в сутки.
Президент указал на необходимость поиска дополнительных источников водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.
Также Касымбек доложил главе государства о завершении строительства газовой тепловой станции "Юго-Восток" и первого этапа газовой тепловой станции "Туран" с общей мощностью 700 гигакалорий в час.
По словам акима, станция "Юго-Восток" обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки: аллею Мынжылдық, вокзал "Нұрлы жол", жилой район Бағыстан. Станция "Туран" обеспечит стабильным теплом районы новой застройки левобережной части города. Указанные газовые тепловые станции будут запущены в работу в текущем году с началом отопительного сезона.
Касымбек заверил, что до конца года будет завершено строительство ТЭЦ-3. Три новых объекта обеспечат город дополнительной тепловой мощностью 1140 гигакалорий в час.
По его словам, строительство второй очереди газовой тепловой станции "Туран" и новой газовой тепловой станции "Тельман" даст дополнительно 850 гигакалорий в час.
Представители строительной компании сообщили о том, что имеются договоренности с производителем газового оборудования для локализации производства газовых тепловых станций в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию имеющихся мощностей газовых тепловых станций.
Прежде всего качество проектов должно быть высоким. Мы будем следить. Я приезжаю сюда с этой целью. Такие проекты очень нужны городу. В каждом городе есть три основные проблемы. Это тепло, свет и вода, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены. Тем более речь идет о столице. Никаких перебоев не должно быть. Это, в конце концов, вопрос репутации и имиджа нашего государства. Поэтому мы все должны, работая вместе, полностью решить эту проблему", - сказал глава государства.
Напомним, в текущем году жители Астаны в течение нескольких месяцев испытывали проблемы с водообеспечением. Президент отметил, что столица полностью зависит от Астанинского водохранилища, других источников воды нет, что крайне рискованно.
04.10.2023, 12:39 25911
Соглашение о создании единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС одобрили мажилисмены
Благодаря документу в государствах ЕАЭС будет сформирован единый подход к созданию рынка аудиторских услуг
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены сегодня ратифицировали соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза и направили его на рассмотрение в сенат.
Благодаря документу в государствах ЕАЭС будет сформирован единый подход к созданию рынка аудиторских услуг.
Нормы документа в полном объеме заработают после вступления в силу статей, регламентирующих организационные вопросы, и дополнительного соглашения об административном сотрудничестве в области аудита", - говорится в сообщении нижней палаты.
Соглашение подписано 19 апреля 2022 года в Москве.
Ранее в ЕАЭС вступили в силу изменения в техрегламент на нефть.
04.10.2023, 12:02 29046
В Казахстане цены экспортных поставок пшеницы снизились на 13% за год
Объем экспорта вырос более чем на треть в тоннах, но при этом всего на 15% в деньгах
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам июля текущего года цены экспортных поставок пшеницы снизились на 7,9% за месяц и на 12,9% за год.
В месячной динамике цены поставок для стран СНГ уменьшились на 12,4%, для прочих стран - на 2,4%. В годовой динамике цены поставок для стран СНГ упали сразу на 26,2%, хотя для остальных стран - напротив, выросли на 11,5%", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в августе среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 125 пунктов - на 0,9 пункта (или на 0,7%) меньше июльского показателя и на 20,6 пункта (или на 14,1%) меньше показателя прошлого года. Мировые цены на пшеницу упали на 3,8%, что в основном объясняется увеличением предложения в результате активных сезонных поставок урожая из нескольких ведущих стран-экспортеров в Северном полушарии.
В целом Казахстан входил в топ-15 стран по производству пшеницы. Согласно данным World Population Review, еще в 2020 году РК произвела 14,3 млн тонн пшеницы. Стране на тот момент присвоили 14-е место. Среди стран СНГ более заметные объемы производства наблюдались в России (85,9 млн тонн - в 6 раз больше, чем в РК) и Украине (24,9 млн тонн, на 74,7% больше)", - заявили они.
По информации аналитиков, за январь-июль текущего года Казахстан отправил на экспорт 4,5 млн тонн пшеницы и меслина на 1,2 млрд долларов. Рост в натуральном выражении составил 35,9%, однако в денежном - лишь 15,3%.
Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 3,2 тысячи тонн - на 39,7% больше, чем годом ранее. Это 70,7% всего экспорта. Основные объемы пришлись на Узбекистан (2,2 млн тонн), Таджикистан (496,5 тысяч тонн) и Туркменистан (331,8 тысяч тонн).
В прочие страны, не входящие в состав СНГ, отправили 1,3 млн тонн пшеницы - на 27,5% больше, чем годом ранее. Здесь основным покупателем пшеницы из РК стал Афганистан с объемом в 326,3 тысячи тонн, плюс 22,1% за год. В топ-3 стран также вошли Китай (315,4 тысячи тонн) и Италия (267,9 тысячи тонн).
Напомним, Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
04.10.2023, 11:59 27466
Пропускную способность КТК планируется довести до 80 млн тонн в следующем году
Фото: Акорда
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности концерна "Шелл" в Казахстане, сообщает Акорда.
В своем выступлении президент отметил, что международный энергетический концерн "Шелл" является одним из первых иностранных инвесторов в нефтегазовой промышленности страны. По его словам, 30-летие деятельности "Шелл" в Казахстане является важной вехой в истории отрасли.
В трудные годы "Шелл" вложил значительные инвестиции и привнес в нашу экономику новые технологии, научные достижения и бесценный опыт управления. Мы искренне ценим этот вклад. За последние 30 лет "Шелл" инвестировал в нашу экономику более 18 млрд долларов, укрепив свои позиции одного из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане, - сказал глава государства.
Одним из крупнейших проектов с участием Казахстана, России и мировых компаний стал Каспийский трубопроводный консорциум, с помощью которого прокачивается до 80% экспортной казахстанской нефти. С 2001 года через КТК экспортировано более 860 млн тонн нефти.
К 2024 году, по словам президента, пропускную способность КТК планируют увеличить до 80 млн тонн. Сейчас она составляет 67 млн тонн в год.
Токаев также отметил, что "Шелл" вместе с другими партнерами активно участвует в реализации масштабных нефтегазовых проектов в нашей стране, в частности является оператором Карачаганака - одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Своевременная реализация этапов проекта расширения Карачаганака способствует сохранению добычи жидких углеводородов на уровне 10-11 млн тонн.
Слаженная работа концерна "Шелл" и других акционеров позволила запустить "проект века" Кашаган. Сегодня Северо-Каспийский проект обеспечивает почти 20% нефтедобычи в стране, играя важную роль на глобальном рынке энергоносителей. Помимо добычи углеводородов, большое значение имеет создание инфраструктуры для их транспортировки на мировые рынки. Первым таким успешным проектом стал Каспийский трубопроводный консорциум. В его реализации приняли участие ведущие нефтяные компании, такие как "Шеврон", "ЭНИ", "Шелл", "Лукойл" и ряд других", - отметил президент.
Он подчеркнул, что присутствие транснациональных нефтегазовых корпораций в Казахстане показывает инвестиционную привлекательность Казахстана, в частности стабильность законодательства в области защиты прав и интересов инвесторов.
Отдельно была отмечена социальная ответственность компании.
В своих проектах "Шелл" уделяет особое внимание вовлечению в работу местных специалистов. Сегодня более 95 % сотрудников, работающих на проектах Карачаганак и Кашаган, являются гражданами Казахстана. Также "Шелл" активно привлекает молодежь в решение экологических проблем, реализуя такие проекты, как "Солнечная энергия - школам", "Эко-марафон "Шелл" и другие", - отметил глава государства.
На встрече с отечественными предпринимателями мною поручено содействовать перемещению проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Важно открыть доступ нашим производителям к реализации крупных нефтегазовых проектов, чтобы повысить в них местное содержание. Уверен, активная и конструктивная позиция "Шелл" внесет существенный вклад в диверсификацию экономики Казахстана и еще более улучшит имидж компании", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение он выразил искреннюю благодарность компании за ценный вклад в процветание и устойчивое развитие страны, отметив, что "Шелл" является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли, и наградил ряд работников компании государственными наградами.
Ранее сообщалось, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана.
03.10.2023, 18:20 80561
В Shell подтвердили нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном
Премьер-министр отметил, что правительство высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым подтвердила нацеленность Shell на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мы хотели бы оставаться надежным партнером Республики Казахстан. Наше сотрудничество ранее было плодотворным и успешным. Нам предстоит усердно работать над тем, чтобы наше партнерство крепло в будущем. Мы готовы увеличивать инвестиции в Казахстан в наиболее краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу", - заявила она.
Также в рамках встречи обсуждены вопросы текущей разработки месторождений Кашаган и Карачаганак, строительства новых газоперерабатывающих заводов, соблюдения норм экологического законодательства РК и ряд других.
Премьер-министр отметил, что правительство высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и привержено укреплению долгосрочного сотрудничества.
Shell является нашим стратегическим партнером в нефтегазовом секторе. Многое сделано, и впереди предстоит еще большая совместная работа", - сообщил Алихан Смаилов.
Вместе с тем он подчеркнул, что безопасная эксплуатация производственных объектов и соблюдение всех экологических требований РК должны быть главными приоритетами в работе компании.
По итогам встречи обозначена готовность продолжать конструктивный диалог по всем актуальным вопросам взаимодействия.
Ранее сообщалось, что одна из ведущих мировых компаний готова инвестировать в производство карбамида в Казахстане.
03.10.2023, 15:00 77031
Токаев обсудил с главой китайской компании вопрос экспорта газа в Китай
Рассмотрены перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна, сообщает Акорда.
В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и China National Petroleum Corporation (CNPC) в нефтегазовой отрасли.
Глава господарства обратил внимание собеседника на важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов, а также отметил особую значимость для Казахстана проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ.
Кроме того, были рассмотрены вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР.
Напомним, Шымкентский НПЗ готовится к расширению. Инвестировать будут материнские компании завода - "КазМунайГаз" и CNPC.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?