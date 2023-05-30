29.05.2023, 20:43 6316
Запрет на вывоз угля и лигнита автотранспортом введен в Казахстане
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На 6 месяцев установлен запрет на вывоз угля и лигнита автомобильным транспортом с территории Казахстана, сообщает пресс-служба МИИР.
Запрет введен в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.
В частности:
уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза ТН ВЭД ЕАЭС 2701);
лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (ТН ВЭД ЕАЭС 2702).
Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории РК была поддержана на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 22 февраля 2023 года.
Запрет на вывоз угля и лигнита вводится в действие с 26 мая.
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29.05.2023, 22:04 5106
Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС: эксперт прокомментировал заявление МЦРИАП Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos.com.
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Политик, экономист Петр Своик прокомментировал журналисту Kazakhstan Today заявление председателя комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержана Мейрамова о том, что казахстанские операторы намерены выступить против отмены роуминга на территории Евразийского экономического сообщества.
История достаточно странная. Если посмотреть глазами потребителя, а только такими глазами правильно смотреть, то отмена роуминга - это, безусловно, правильный и полезный шаг. То есть это на самом деле снижение цены услуги. Если ты перемещаешься куда-то за границу, где-то от 5 до 10 раз, то это очень-очень существенно", - заявил Петр Своик.
По словам эксперта, экономисты делают такие расчеты, что в результате снижение стоимости выручка сетевых операторов, конечно, падает, но за счет снижения стоимости растет трафик.
И растет он (трафик. - Прим. ред) чаще всего примерно в таких же объемах, в каких и падает выручка. Соответственно, сетевые компании не только не проигрывают, но даже выигрывают. Вообще, это фактически расширение рынка. Не только удобство для потребителей сотовых услуг, но и расширение рынка для самих сетевых операторов", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что сейчас самое главное для производителей - это закреплять за собой рынок и расширять его.
Это самая важная и самая сложная для производителя задача. Так вот, отмена роуминга решает эти все вопросы. То есть эта "отмена" полезна как для пользователей, так и для поставщиков услуг. И вдруг казахстанские сетевые компании говорят: "Нет, мы не хотим". Возможно, у них есть резоны. Наверное, это надо действительно вкладывать дополнительные деньги в развитие оборудование с тем, чтобы уже работать без роуминга. Наверное, они опасаются потерять выручку", - отметил Петр Своик.
По его словам, "казахстанские компании понять можно. Одобрять не стоит, но понять можно".
И вдруг представитель этого министерства (МЦРИАП. - Прим. ред) говорит, что мы поддерживаем наши казахстанские компании и мы против отмены роуминга, а поскольку в Евразийской экономической комиссии все решения принимаются консенсусом, то роуминг отменен не будет. Все это, я повторяю, очень странно. Не министерство идет вперед и ведет за собой сетевые компании, а министерство идет вслед за сетевыми компаниями", - заявил эксперт.
Говоря о необходимости интеграции РК в рамках ЕАЭС, он подчеркнул, что Казахстан является частью евразийского пространства.
Наша экономика самым категорическим образом завязана на евразийское пространство. Хотя бы взять логистику. Далеко не весь наш экспорт идет в Россию, но почти весь он идет через РФ. Далеко не весь импорт Казахстана приходит из России, но большая его часть идет через РФ. Транспорт: железнодорожный, автомобильный, авиационный. Если речь идет о международном трафике, большая часть завязана опять же на Россию. По сетевой связи то же самое. И говорить о том, что мы можем существовать вне этого общего экономического пространства, может только тот, кто ничего не понимает в экономике", - добавил Петр Своик.
Напомним, казахстанские операторы намерены выступить против отмены роуминга на территории Евразийского экономического сообщества, заявил председатель комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержан Мейрамов. По его словам, Казахстан выступает против этого предложения и имеет право отказаться.
Ранее казахстанские операторы уже выступали против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Свою позицию они объяснили тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов. Между тем прибыль одного из крупнейших казахстанских операторов - "Казахтелекома", занимающего практически монопольное положение на рынке, за 2022 год достигла 634 млрд тенге.
Напомним, Евразийская экономическая комиссия планирует отменить мобильный роуминг в странах ЕАЭС до конца 2024 года.
29.05.2023, 11:07 12296
Пенсионеры смогут снять все накопления с 1 июля на лечение или покупку жилья
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.
С 1 июля текущего года пенсионеры по выслуге лет могут обратиться посредством интернет-платформы www.enpf-otbasy.kz за единовременными пенсионными выплатами в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.
Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться только в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" посредством вышеуказанной интернет-платформы, рассказали в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года ЕНПФ предоставлено гражданам право на использование части своих пенсионных накоплений на такие социальные цели, как улучшение жилищных условий или оплату лечения.
Воспользоваться этим правом могут следующие категории:
1) работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут использовать часть суммы, превышающей порог минимальной достаточности;
2) состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). Они смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;
3) граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления, - в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.
Данная норма охватывает как работающих граждан, так и лиц, уже являющихся пенсионерами.
29.05.2023, 08:58 13586
Инвестпроекты на 1,9 трлн тенге планируют запустить в Казахстане в 2023 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, на котором рассмотрены темпы привлечения инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.
Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, общий объем ИОК за январь-апрель текущего года составил 3,8 трлн тенге, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди отраслей по данному показателю лидируют горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, транспорт и складирование, сельское хозяйство.
Общереспубликанский целевой индикатор за январь-апрель достигнут. В региональном разрезе из 20 регионов 12 выполнили и перевыполнили свои планы. В их числе Туркестанская (148%), Кызылординская (137%), Карагандинская (122%), Мангистауская (122%) и Акмолинская (116%) области. Среди центральных госорганов планы перевыполнили министерства здравоохранения (167%), просвещения (153%), науки и высшего образования (152%), торговли и интеграции (143%), сельского хозяйства (116%), экологии и природных ресурсов (108%).
Премьер-министр подчеркнул, что по итогам 4 месяцев большинство областей и центральные госорганы показатели по ИОК выполнили, однако 8 регионов не достигли целевых индикаторов. Аутсайдерами являются области Улытау (52%), Абай (64%) и Жамбылская (65%).
Улытау и Жамбыл и в прошлом году не выполнили годовой план по ИОК. На предыдущем заседании инвестштаба акимы данных регионов обещали, что в текущем году исправят ситуацию. Но, как мы видим, ваши регионы находятся на последних местах среди всех областей", - указал Алихан Смаилов.
Глава правительства подчеркнул, что по итогам первого полугодия будут приняты соответствующие меры в отношении должностных лиц, курирующих вопросы инвестиций.
Алихан Смаилов также отметил слабую работу в части ИОК со стороны министерств культуры (62%) и цифровизации (61%), обозначив необходимость увеличения числа проектов в IT-сфере, а также усиления работы по привлечению инвестиций в туристскую отрасль.
Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством стоит задача довести уровень ИОК в текущем году до 18,5 трлн тенге. В этой связи регионам и ведомствам необходимо организовать проактивную работу по привлечению инвестиций в основной капитал с учетом отставания.
На заседании также рассмотрены итоги работы по привлечению прямых иностранных инвестиций за прошлый год.
Как доложил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, их приток составил $28 млрд, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Обеспечен ввод в эксплуатацию 199 инвестпроектов в ключевых отраслях экономики на 2,3 трлн тенге. В 2023 году планируется запустить еще 281 проект на сумму 1,9 трлн тенге.
В топ-10 стран-инвесторов по итогам прошлого года вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Германия.
Алихан Смаилов отметил, что главой государства перед правительством поставлена задача по привлечению $150 млрд ПИИ до 2029 года.
В этом году мы должны привлечь не менее $24 млрд иностранного капитала в национальную экономику. Министры и акимы должны принять необходимые меры по реализации новых и качественных инвестпроектов с участием иностранного капитала в приоритетных секторах экономики", - подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, участники заседания рассмотрели проблемные вопросы при реализации крупных проектов с участием иностранных инвесторов. По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил ответственным госорганам и организациям принять исчерпывающие меры по их решению.
27.05.2023, 16:26 31766
Казахстанским фермерам выплатили 7,5 млрд тенге на удобрения
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более двух тысяч казахстанских фермеров получили выплаты на субсидирование удобрений на сумму 7,5 миллиарда тенге, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
На сегодня 13 251 заявка на субсидирование удобрений подана казахстанскими фермерами. В работе управлений сельского хозяйства регионов находятся 9027 заявок, по 2040 получен отказ, а 2184 заявки на сумму 7,5 миллиарда тенге одобрены и уже оплачены", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что ранее на портале gosagro.kz треть заявок была отклонена. Основной причиной отказа в господдержке являлись отсутствие агрохимических картограмм, требование по которым вступило в силу 1 января 2023 года, в соответствии с утвержденными правилами субсидирования, а также сложности с оцифровкой полей. По сравнению с северными регионами в южных преобладают аграрии с небольшими полями.
Для решения этого вопроса МСХ 25 апреля 2023 года утверждены поправки в вышеуказанные правила, которые исключают требование по использованию агрохимических картограмм, а также до 31 декабря 2023 года вводят отсрочку по оцифровке полей через АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".
До установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график уже готовят МСХ совместно с АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Также препятствием для получения субсидий стало отсутствие соответствующих постановлений акиматов областей о перечнях и нормах субсидирования удобрений.
Утверждать нормативы местные исполнительные органы начали только в марте и вплоть до мая. В частности, в Атырауской области постановление не принято по сей день. По информации регионального акимата, документ будет утвержден в ближайшее время.
В министерстве добавили, что автоматизированная подача заявок на субсидирование удобрений посредством портала gosagro.kz, исключающая "ручной" ввод данных, позволяет не допустить человеческий фактор при получении господдержки, а значит, эффективно и рационально использовать бюджетные средства.
27.05.2023, 09:03 37741
Fitch подтвердили кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB" и стабильный прогноз определили в международном рейтинговом агентстве Fitch, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Основными факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам", - говорится на сайте правительства.
В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны.
Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения - до 3,4%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана.
"Fitch Ratings положительно оценивает внедрение нового бюджетного правила, которое ограничивает рост государственных расходов и уровень гарантированных трансфертов из Национального фонда, что, по мнению аналитиков, поспособствует реализации контрциклической фискальной политики", - добавили в Национальном бане Казахстана.
В целом Fitch прогнозирует рост экономики РК до 4,5% в 2023 году и 4,8% в 2024 году.
26.05.2023, 20:49 45426
Казахстанские компании способны нарастить производство в обрабатывающей промышленности еще на 46 млрд долларов
Казахстан обладает потенциалом дополнительно поставлять продукцию на рынок макрорегиона почти на 300 млрд долларов
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов продолжил серию встреч с представителями среднего бизнеса, на которых обсуждаются актуальные проблемные вопросы и меры господдержки, сообщает пресс-служба главы правительства.
Во встрече 26 мая приняли участие предприниматели Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов доложил, что за счет внутренних резервов есть возможность нарастить производство в обрабатывающей промышленности на 46 млрд долларов. При этом Казахстан обладает потенциалом дополнительно поставлять продукцию на рынок макрорегиона почти на 300 млрд долларов.
Среди основных направлений, по которым есть возможность развития отечественного производства: нефтегазовое машиностроение, выпуск строительных материалов, продуктов питания и удобрений, производство стальной продукции, товаров алюминиевой и медной отраслей, переработка железной руды, хлопкового волокна, шерсти, кожи и т.д.
В качестве прямой меры государственного стимулирования в текущем году планируется финансирование проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 500 млрд тенге, в том числе по линии Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс республики имеет положительную динамику развития. При этом государство продолжает работать над расширением доступности финансирования и открытием новых рынков сбыта произведенной продукции.
В части реформирования субсидирования с учетом предложений бизнес-сообщества разработан компромиссный вариант, предусматривающий точечные изменения, направленные на снижение коррупционных рисков, но с сохранением основных контуров действующей системы.
Кроме того, для повышения доступности субсидий сельхозпроизводителям в рамках внедрения единой информсистемы запущены "листы ожидания", которые гарантируют удовлетворение поданных заявок в порядке очереди. В целом на субсидирование сельского хозяйства в текущем году будет направлено не менее 425 млрд тенге.
Посредством АО "Аграрная кредитная корпорация" для проведения весенних полевых и уборочных работ в текущем году выделено 140 млрд тенге, из которых 70 млрд являются среднесрочными и возвращаются в следующем году до апреля месяца.
Что касается кредитования, будет продолжена программа форвардного закупа через АО "НК "Продкорпорация" более чем на 71 млрд тенге и выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала АО "КазАгроФинанс" для приобретения сельскохозяйственной и кормозаготовительной техники. Вместе с тем во всех регионах начнется реализация программы кредитования инвестпроектов АПК по опыту Северо-Казахстанской области. В текущем году по ней будет направлено 100 млрд тенге на строительство 65 молочно-товарных ферм. Кредиты планируется выдавать под 2,5% до 10 лет с максимальной суммой до 5 млрд тенге.
По части расширения рынков сбыта отечественной животноводческой продукции ведется работа по включению казахстанских предприятий в зарубежные реестры экспортеров. На сегодня 3 282 предприятия имеют право поставлять свою продукцию за рубеж.
Что касается растениеводческой продукции, то за последние два года в реестр главного таможенного управления Китая включено 901 казахстанское предприятие.
Участники встречи обсудили вопросы предоставления льготного финансирования, обеспечения стабильности субсидирования, модернизации и автоматизации производства, подключения к инженерной инфраструктуре, доступности земельных ресурсов, развития малых промышленных зон, повышения локализации, поддержки экспорта, борьбы с недобросовестной конкуренцией и ряд других.
Среди выступающих были руководители компаний "Енбек", "Тепличные технологии Казахстана", СНН, Turkey PVL, "Радуга", Asyl Farms, "Адал-Агро", Asyl Farms, TEHNOPARK KZ и др.
Руководители центральных государственных и местных исполнительных органов дали подробные комментарии по поднимаемым темам. В частности, в ходе встречи были определены пути решения нескольких проблемных вопросов, по остальным премьер-министр поручил уполномоченным ведомствам провести соответствующую проработку.
Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство будет активно поддерживать инициативы среднего бизнеса по созданию и расширению новых производств. Среди главных приоритетов здесь локализация, внедрение новых технологий, цифровая трансформация предприятий, создание конкурентоспособной продукции средних и верхних переделов, развитие современной инфраструктуры.
Для этого обеспечивается поддержка на всех этапах жизненного цикла производства - от сырьевой базы до продвижения готовой продукции на внутреннем и внешних рынках", - сказал премьер-министр.
Он добавил, что в текущем году по линии индустриализации планируется реализовать 170 проектов на сумму более 1 трлн тенге, по линии АПК - 300 проектов на 540 млрд тенге. Параллельно расширяется перечень налоговых и таможенных преференций, в том числе для экспортеров готовой продукции. На местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.
Алихан Смаилов указал, что немаловажным направлением является и повышение эффективности мер государственной поддержки.
Бизнес, получивший господдержку, должен расширять свое производство, обеспечивать рост выпуска несырьевой продукции. Приоритет здесь нужно отдавать насыщению внутреннего рынка. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект, что позволит внести вклад в дальнейшую диверсификацию экономики и создание постоянных рабочих мест", - сказал он.
26.05.2023, 12:04 54136
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба главного финрегулятора страны.
Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. Проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает. Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране", - говорится в сообщении Нацбанка.
В Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
На текущий момент совокупный баланс рисков за счет ослабления давления со стороны внешней инфляции незначительно сместился в сторону дезинфляционных факторов. Вкупе с наблюдаемым с сентября 2022 года замедлением показателей устойчивой части инфляции может возникнуть пространство для постепенного и медленного снижения базовой ставки во втором полугодии текущего года", - сообщили в пресс-службе.
Годовая инфляция в апреле 2023 года продолжила замедляться и составила 16,8%. В структуре инфляции более быстрыми темпами замедляется продовольственная компонента. При этом снижение годовой инфляции сдерживалось ростом цен на непродовольственные товары, который незначительно ускорился вследствие роста стоимости ГСМ.
Месячная инфляция сохранилась на уровне 0,9%, продолжая формироваться выше среднеисторических значений. Однако с сентября 2022 года показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции снижаются, что демонстрирует постепенное ослабление устойчивой части инфляции и проинфляционного давления.
Инфляционные ожидания остаются волатильными и чувствительными к кратковременным шокам. В апреле ожидаемая инфляция на год вперед составила 16,7% (в марте - 16,5%). При этом респонденты факторами роста цен отмечают подорожание ЖКУ, повышение цен на ГСМ и лекарства. Планируемое повышение тарифов на ЖКУ и фактическое повышение цен на ГСМ уже частично отразились на ожиданиях населения.
Глобальная инфляция продолжает ожидаемое замедление, но все еще оценивается как устойчиво высокая. На этом фоне регуляторы продолжили ужесточать монетарные условия. Замедление роста мировых цен на продовольствие и инфляции в странах-торговых партнерах создают благоприятные условия для дальнейшего замедления потребительских цен в стране. Рост цен на зерновые замедляется более быстрыми темпами, чем ожидалось. На фоне реализации зерновой сделки и высокого уровня предложения ожидается дальнейшее снижение цен на зерновые, что поспособствует дальнейшему замедлению продовольственной инфляции в мире", - отметили в Нацбанке.
Рынок нефти по ожиданиям будет развиваться умеренно на фоне более медленного восстановления экономики Китая, высокой мировой инфляции и сдерживающей политики центральных банков. С учетом данных факторов в базовом сценарии средняя цена на нефть пересмотрена в сторону понижения в 2023 и 2024 годах до 82 и 80 долларов за баррель, соответственно.
В базовом сценарии в текущем году годовая инфляция прогнозируется в пределах 11-14%, в 2024 году - 9-11%, в 2025 году - 5,5-7,5%.
Этому будут способствовать снижение мировых цен на продовольствие и денежно-кредитные условия, которые по мере снижения годовой инфляции начинают приобретать сдерживающий характер. Также ожидается продолжение замедления внешней инфляции и инфляционных ожиданий, при планируемой консолидации бюджета и возвращении к соблюдению бюджетных правил в 2024-2025 гг.", - пояснили в Нацбанке.
Прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год улучшен. В текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 гг. сохраняются на уровне 3,5-4,5%.
Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса. При этом положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающие денежно-кредитные условия будут стабилизировать рост ВВП. Риски прогноза ВВП связаны с более низким спросом на экспортируемую казахстанскую продукцию на фоне риска мировой рецессии, давлением на рынке нефти и возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам", - говорится в информации.
К рискам прогноза инфляции можно отнести усиление фискального стимулирования, более сильные вторичные эффекты от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, продолжительное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких значениях.
При дальнейшем снижении годовой инфляции в соответствии с прогнозом, Нацбанк будет оценивать целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 5 июля 2023 года в 12.00 по времени Астаны.
Напомним, по итогам апреля Нацбанк тоже сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.
26.05.2023, 09:59 55671
Отменить мобильный роуминг в странах ЕАЭС планируют до конца 2024 года
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Все препятствия для отмены мобильного роуминга в странах ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия планирует устранить до конца 2024 года.
Мы считаем, что приближение тарифов в роуминге к домашним в масштабах всего Евразийского экономического союза приведет к кратному росту в 5-10 раз, росту голосового и интернет-трафика. Поэтому говорить о снижении выручки нереалистично и неправильно. Остаются технические проблемы, для решения которых комиссией утвержден план до 1 января 2025 года", - цитирует Kazinform директора департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексея Сушкевича.
В пример он привел отмену в апреле 2023 года повышенных платежей в роуминге между Россией и Беларусью.
Мы изучили этот двусторонний опыт, и этот опыт можно масштабировать", - пояснил Сушкевич.
По его словам, статистика показывает, что после отмены роуминга стоимость международных тарифов снизилась до уровня домашних, то есть в 5-10 раз. Однако произошла компенсация выручки операторов мобильной связи за счет возросшего количества разговоров и увеличения объемов интернет-трафика.
Основная задача - сделать так, чтобы отсутствующие для экономического взаимодействия границы между государствами не были восстановлены частными усилиями со стороны крупнейших игроков рынка, которые могут быть заинтересованы в сегментации общего рынка и, по сути, его дезинтеграции", - добавил глава департамента ЕЭК.
В свою очередь член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов рассказал, что участники II Евразийского экономического форума уделили большое внимание вопросам антимонопольного регулирования на примере цифровых рынков.
В рамках договора о ЕАЭС ключевым направлением является сохранение условий конкуренции на наших рынках, особенно на трансграничных рынках. Чем больше будет взаимопроникновение наших экономик, тем быстрее должно развиваться наднациональное регулирование и взаимодействие ЕЭК с национальным антимонопольным органом", - отметил Султанов.
II Евразийский экономический форум проходил в Москве 24-25 мая. Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств - членов ЕАЭС.
На повестке дня стояли вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.
На заседании совета выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии должно стать формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны.
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов.
Напомним, ранее казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Свою позицию они объяснили тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов.
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МЦРИАП заявляет, что Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Считаете ли вы, что отмена роуминга в интересах казахстанцев?