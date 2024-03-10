В Kazakh Invest сменился руководитель

В рамках подписанного соглашения о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана между КМГ и SOCAR с прошлого года стабильно осуществляется транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Баку. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 9 марта председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках поездки в Баку провел встречу с президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом, - 9 марта председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках поездки в Баку провел встречу с президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом, сообщает пресс-служба казахстанской нацкомпании.





Стороны обсудили поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Супса.





Для "КазМунайГаза" компания SOCAR является важнейшим стратегическим партнером. Мы уверены, что поэтапный рост объемов транзита казахстанской нефти придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Мирзагалиев.





По данным КМГ, в рамках подписанного соглашения о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана между "КазМунайГазом" и SOCAR с прошлого года стабильно осуществляется транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан.





По итогам 2023 года из порта Актау отгружено 1057 тыс. нефти, за январь-февраль 2024 года - 232 тыс. тонн.





Справочная информация:





Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (State Oil Company of Azerbaijan Republic - SOCAR) - глобальная энергетическая компания с центральным офисом в Азербайджане, специализируется в добыче, переработке и распределении энергоресурсов. Являясь крупнейшим интегрированным энергетическим предприятием в Южно-Кавказском регионе, компания имеет обширное присутствие в мире.



