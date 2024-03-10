09.03.2024, 19:36 11401
В Kazakh Invest сменился руководитель
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров на должность председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" назначен Елекеев Ержан, сообщили в пресс-службе компании.
Ержан Елекеев родился в 1986 году. Окончил Казахстанско-Британский технический университет и университет Глазго со степенью магистра гуманитарных наук в области финансовой экономики.
С ноября 2022 года занимал должность управляющего директора по управлению активами и работе с проектами в АО "НУХ "Байтерек".
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09.03.2024, 17:42 15201
Вопрос увеличения транзита казахстанской нефти обсудили "КазМунайГаз" и азербайджанская SOCAR
Фото: Depositphotos
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Баку. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 9 марта председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках поездки в Баку провел встречу с президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом, сообщает пресс-служба казахстанской нацкомпании.
Стороны обсудили поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Супса.
Для "КазМунайГаза" компания SOCAR является важнейшим стратегическим партнером. Мы уверены, что поэтапный рост объемов транзита казахстанской нефти придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Мирзагалиев.
По данным КМГ, в рамках подписанного соглашения о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана между "КазМунайГазом" и SOCAR с прошлого года стабильно осуществляется транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан.
По итогам 2023 года из порта Актау отгружено 1057 тыс. нефти, за январь-февраль 2024 года - 232 тыс. тонн.
Справочная информация:
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (State Oil Company of Azerbaijan Republic - SOCAR) - глобальная энергетическая компания с центральным офисом в Азербайджане, специализируется в добыче, переработке и распределении энергоресурсов. Являясь крупнейшим интегрированным энергетическим предприятием в Южно-Кавказском регионе, компания имеет обширное присутствие в мире.
Напомним, "КазТрансОйл" увеличит транзит российской нефти в Узбекистан.
08.03.2024, 17:03 39311
Иран присоединится к проекту ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс"
Фото: Bigasia.ru
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Иран достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс", который позволяет организовывать ускоренные международные перевозки сельскохозяйственной продукции.
Совещание с иранской стороной по данному вопросу состоялось на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках подписанного странами ЕАЭС и Ираном полноформатного соглашения о свободной торговле. Детали взаимодействия будут согласованы на уровне управляющей проектом АНО "Евразийская агрологистика" и иранской компании (ее название пока не уточняется)", - сообщает Bigasia.
Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, речь, в частности, идет о перевозках продукции ЕАЭС в Иран и организации масштабных объемов поставок иранских овощей и фруктов в страны Союза. Они присутствуют на рынке уже сегодня, однако эксплуатация "Евразийского агроэкспресса" позволит доставлять сельскохозяйственную продукцию более оперативно и с меньшим количеством посредников.
Мы понимаем, что кроме логистики есть и другие вопросы, которые необходимо решать. Это и взаиморасчеты, ветеринарный и фитосанитарный контроль, вопросы транзита через Иран в сторону стран Персидского залива и Индии", - добавил чиновник.
Как рассказал первый замминистра сельскохозяйственного джихада Ирана Алиреза Пейман-Пак, с иранской стороны взаимодействие будет осуществлять крупный холдинг, который либо напрямую войдет в проект, либо будет участвовать в качестве "единого окна" при организации поставок.
Проект "Евразийский агроэкспресс" реализуется совместно АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" в целях ускорения контейнерных железнодорожных перевозок продуктов питания из России. На сегодняшний день функционируют семь экспортных маршрутов "Агроэкспресса": четыре до Китая из Москвы и регионов, из Москвы во Владивосток (и далее порты Китая, Японии, Южной Кореи), в Азербайджан и в Узбекистан.
Напомним, в декабре прошлого года ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.
07.03.2024, 17:17 69416
Казахстанским аграриям будут субсидировать 80% расходов на бурение скважин
Также с 50% до 80% будет увеличено субсидирование затрат на установку водосберегающих систем
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане субсидируются до 80% расходов аграриев на бурение скважин, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область.
Министерство приняло ряд мер для стимулирования аграриев к экономии воды и ее эффективному использованию. В частности, увеличен объем субсидирования расходов на бурение скважин до 80%. Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства ведется работа по увеличению субсидирования затрат на установку водосберегающих систем с 50% до 80%. Местные исполнительные органы, в свою очередь, должны разъяснять населению меры поддержки, оказываемые государством", - отметил министр.
Он напомнил, что каждому региону даны конкретные конкретные индикаторы по увеличению площадей, на которых установлены водосберегающие системы. В Жамбылской области в этом году планируется довести площадь полей, на которых применяются водосберегающие технологии, до 73 тыс. га.
Во время рабочей поездки в регион Нуржигитов посетит Кордайский, Шуский и Меркенский районы Жамбылской области и лично ознакомится с ходом реализации проектов по развитию водного хозяйства.
Напомним, в прошлом году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
07.03.2024, 15:09 74831
Казахстан и Саудовская Аравия вместе построят ветроэлектростанцию
Соответствующее соглашение подписано на встрече президента Казахстана с министром энергетики Саудовской Аравии
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, сообщает Акорда.
Стороны обсудили перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.
На встрече президент Казахстана отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.
Мы рассматриваем Ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания его королевскому высочеству Мухаммеду бен Салману", - отметил глава государства.
В свою очередь Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.
Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", - сказал министр.
Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики.
По итогам встречи было подписано соглашение между правительствами РК и Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции.
Напомним, ветроэлектростанцию мощностью 1 ГВт построят в области Жетысу. ВЭС планируется возвести в районе Джунгарских ворот на территории Алакольского района. Саудовская Аравия инвестирует в проект 883,5 млрд тенге.
07.03.2024, 13:23 79661
В каких случаях мобильные переводы могут расцениваться как налогооблагаемый оборот
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената разъяснил, в каких случаях у налоговых органов могут возникнуть вопросы по мобильным переводам.
Как пояснил вице-министр финансов, есть ряд критериев, по которым налоговые органы могут рассматривать мобильные переводы как обороты, подлежащие налогообложению:
- 100 и более платежей от различных лиц;
- платежи идут в течение трех месяцев;
- совокупная сумма поступлений превышает 250 тыс. тенге.
Если все три показателя одновременно сработают, в таком случае индивидуальным предпринимателям будут направлены уведомления, чтобы они дали пояснения", - пояснил Биржанов.
Вице-министр заявил, что в стране 67% индивидуальных предпринимателей скрывают доходы.
Из 1,4 млн индивидуальных предпринимателей 944 тыс. предпринимателей по итогам первого полугодия сдали нулевую отчетность (...) Если посмотреть данные Нацбанка за 2023 год по реализации продукции, работ и услуг, через банковские карты прошло 55 трлн тенге. Сумма же переводов физическим лицам либо ИП составила 80 трлн тенге", - привел данные спикер.
Ранее сообщалось, что на фоне введения контроля мобильных переводов казахстанцы стали чаще обналичивать деньги.
Напомним, Минфин намерен пересмотреть критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
07.03.2024, 12:12 80821
В Казахстане закредитованность населения выросла в три раза - до 18 трлн тенге
1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За последние два года объем потребительского кредитования вырос в три раза, сообщила вице-спикер мажилиса Дания Еспаева.
На сегодняшний день объем выданных кредитов достиг 18 трлн тенге, из них 13 трлн приходится на потребительские займы. Число заемщиков в стране составляет 8,5 млн, сообщила Еспаева в интервью Youtube-каналу "Ақ жол Time".
Причинами высокой закредитованности она назвала легкую доступность кредитов, а также снижение доходов населения. Также она отметила, что часто кредиты берутся в погоне за приобретениями последних моделей техники: телефонов, телевизоров и т.п.
Еспаева также рассказала, что 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.
890 тысяч заемщиков находятся у коллекторов, по ним общая задолженность 334 млрд", - добавила эксперт.
Напомним, в Казахстане запретят брать кредиты при наличии просрочки.
07.03.2024, 09:15 87276
Использование майнинг-фермами в Кыргызстане казахстанской электроэнергии прокомментировали в Минэнерго
Фото: pixabay.com
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали использование майнинг-фермами в Кыргызстане казахстанской электроэнергии.
Между ТОО "РФЦ по ВИЭ" и ОАО "Электрические станции" заключен договор на продажу плановых объемов экспортной электрической энергии исключительно в часы профицита электроэнергии в единой электроэнергетической системе Казахстана", - сообщает пресс-служба ведомства.
Подчеркивается, что данные экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС с целью дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период.
При этом необходимо отметить, что дальнейшее распределение электроэнергии в внутри энергосистемы Кыргызской Республики является исключительно внутренней компетенцией энергетиков Кыргызстана", - добавили в министерстве.
Между тем в Казахстане уже этой осенью ожидается дефицит электроэнергии.
При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт дефицит составит порядка 1,025 ГВт. Его планируется покрыть за счет импорта из России либо ограничением потребителей Казахстана.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев уже говорил о том, что в Казахстане дефицит электрических мощностей превышает 6 ГВт. Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, а также ежегодный рост потребления электрической энергии, требуется ввод новых энергомощностей и осуществление модернизации существующих электрических станций.
Напомним, 7 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Глава государства напомнил, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов является одной из базовых функций правительства и акиматов.
06.03.2024, 16:35 107101
Увеличить производство битума и дизтоплива поручил Бектенов руководству ПНХЗ
В настоящее время на заводе завершено строительство печи установки производства битума, что уже позволило увеличить его выпуск на 15%
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-Министр РК Олжас Бектенов ознакомился с мерами по увеличению переработки нефти и планами модернизации Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба кабмина.
Во время посещения ПНХЗ Бектенов ознакомился с его текущей деятельностью и планами по увеличению производства битума и дизтоплива.
Главе кабмина доложили, что среди приоритетных проектов - переход на безостановочный межремонтный период работы технологических установок.
На сегодняшний день ПНХЗ перерабатывает порядка 6 млн тонн нефти в год. Среди выпускаемой продукции: различные марки автомобильного бензина, дизельное топливо, мазут, битум, газы коммунально-бытового назначения и др.", - говорится в информации.
Руководитель предприятия Куаныш Бишимов рассказал, что один из важных проектов ПНХЗ - производство дизельного топлива.
Начаты контрактные работы по заключению договоров на поставку оборудования, которое изготавливается в течение года. Думаем, что в 2025 году мы этот проект успешно реализуем. Принято решение со стратегическим партнером в лице французской компании вести совместный проект по производству новой водородной установки. Она позволит очищать дизтопливо и доводить его до статуса зимнего", - сообщил Бишимов.
Кроме того, на ПНХЗ завершено строительство печи установки производства битума, что уже позволило увеличить его выпуск на 15%.
Также глава правительства ознакомился с деятельностью предприятия "Нефтехим LTD", выпускающего гранулированный полипропилен и другие полимерные изделия.
На предприятии реализован полный цикл производства: от переработки сжиженного нефтяного газа, поставляемого с ПНХЗ, до производства готовой продукции, которая пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.
Бектенов поручил руководству ПНХЗ наращивать взятые темпы и пообещал поддержку со стороны государства. Он подчеркнул, что в Павлодарской области созданы все условия для развития нефтехимического кластера.
Напомним, вчера глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в республике решены проблемы с нехваткой автобензина и дизельного топлива. В то же время большие убытки несет газовая отрасль из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа. В связи с этим цены на голубое топливо весной вырастут на 5-8 тенге.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?