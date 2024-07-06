05.07.2024, 19:35 9086
В "КазМунайГазе" прокомментировали ситуацию на рынке сжиженного газа
Фото: pnhz.kz
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заводы "КазМунайГаза" производят сжиженный газ в полном объеме по плану поставки Минэнерго РК, сообщает пресс-служба компании.
В июне Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) произвел 16,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 1,9 тыс. тонн больше основного плана поставки сжиженного углеродного газа (СУГ) Министерства энергетики), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) - 13,1 тыс. тонн (на 1,2 тыс. тонн больше плана), Шымкентский НПЗ (ПКОП) - 29 тыс. тонн (на 2,7 тыс. тонн больше плана). Отгрузка СУГ в регионы произведена в соответствии с распределением Минэнерго.
По состоянию на 4 июля АНПЗ произвел 1,5 тыс. тонн газа, ПКОП - 3 тыс. тонн (из них в Шымкент отгружено 1,7 тыс. тонн). Производство и отгрузка идут по плану. Всего в июле на Атырауском НПЗ планируется произвести 16 тыс. тонн СУГ, на Шымкентском - 28 тыс. тонн.
В КМГ подчеркнули, что среднемесячное производство СУГ для товарного рынка на трех НПЗ "КазМунаГаза" составляет 67 тыс. тонн (в том числе на АНПЗ: 18 тыс. тонн, на ПНХЗ 22 тыс. тонн, на ПКОП 27 тыс. тонн, без учета ремонтных месяцев). При суммарном среднемесячном производстве в РК порядка 130-140 тыс. тонн, 3 НПЗ производят не более 50%.
Поэтому для покрытия потребности Туркестанской области дополнительно из ресурса АО "СНПС-Актобемунайгаз" выделено - 2052 тонны, с ПКОП - 684 тонны. Также с ПКОП для покрытия потребности Шымкента дополнительно выделено 726 тонн СУГ.
новости по теме
05.07.2024, 18:21 10691
Валютные активы Нацфонда Казахстана стали соразмерны с госдолгом страны
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Валютные активы Национального фонда Казахстана стали соразмерны государственному долгу страны, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.
Пик накоплений НФРК в долларовом эквиваленте был достигнут в конце 2014 года, составив 77,3 млрд долларов, или 35% ВВП указанного года. Максимум накоплений относительно ВВП фонд достиг в 2016-м. Оба показателя и сегодня свидетельствуют о значительном объеме фонда и наличии "подушки безопасности" для государственных финансов как на текущий момент, так и на будущее", - заявили аналитики.
По их данным, в структуре госдолга Казахстана преобладают обязательства в национальной валюте.
По мере повышения всех номинальных макропоказателей в тенге, включая дефицит госбюджета с необходимостью его финансирования, государственный долг также рос, ежегодно увеличиваясь в среднем на 25% с 2008 по 2023 год против 15%-ного роста номинального ВВП в тенге. По итогам большинства лет за этот период темпы роста выходили на двузначные процентные показатели, а максимальный уровень в 60% был зафиксирован в 2015 году", - сообщили аналитики.
Подчеркивается, что активы НФРК в два раза превышали госдолг в 2007-2009 годах и почти вдвое - в 2016 году, на момент пиковой величины активов фонда в процентах от ВВП.
Однако к 2022-2023 годам данное превышение стало незначительным как статистически, так и с точки зрения аналитической сути", - добавили они.
Напомним, госдолг Казахстана составил более 27 трлн тенге.
05.07.2024, 13:14 18306
Китай заинтересован в импорте свинины из Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс компании EMC Agro в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Гостям показали весь цикл переработки - от забоя скота до момента фасовки для дальнейшего вывоза на внутренний рынок. Весь процесс автоматизирован и соответствует международным санитарно-эпидемическим нормам. Контроль качества обеспечивается круглосуточно лабораторией, оборудованной немецкими анализаторами. Готовая продукция хранится в специальном морозильном цехе", - рассказали в Минсельхозе.
Осмотрев работу предприятия, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Китайская мясная ассоциация выразила заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн свинины в год.
В свою очередь промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции.
Китайская сторона также заинтересована в поставках баранины и говядины.
Готовы поделиться своим опытом для помощи казахстанцам в развитии животноводства и экспорте мяса крупного и мелкого скота в Китай", - заявил президент клуба импортеров и экспортеров говядины Китайской мясной ассоциации Ма Гуаншэн.
Руководитель компании ЕМС agro Ержан Елеубаев подчеркнул, что требования у Китая большие.
Объемы поставок должны быть стабильными, сырье безопасным. Наше мясо высокого качества, мы не сомневаемся в своей продукции, готовы к плодотворному сотрудничеству. Соседний рынок сбыта важен для нас", - сказал Елеубаев.
Для справки
Китайская мясная ассоциация - крупнейшая национальная ассоциация по производству и дистрибуции мяса в КНР. Включает порядка 1300 членов.
EMC agro - крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Казахстане. Компания ориентирована на производство и поставку высококачественной, экологически чистой продукции для конечного потребителя и полного охвата спроса на мясном рынке страны. Производственные мощности мясокомбината позволяют вырабатывать 20 000 тонн мяса в год и 30 тонн в сутки готовой продукции.
Напомним, в июне Казахстан после двухлетнего перерыва возобновил экспорт говядины в Китай.
05.07.2024, 11:34 21201
Часть активов КФГД передали в доверительное управление частным компаниям
Программа призвана увеличить доходность активов
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" передадут в доверительное управление частным управляющим компаниям, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Передача средств осуществляется в рамках стратегии НБК по развитию рынка ценных бумаг и постепенному отходу от управления активами дочерних организаций", - сообщили в Нацбанке.
Церемония подписания соответствующего соглашения с представителями нескольких управляющих компаний состоялась сегодня в Алматы.
На пресс-конференции по итогам подписания соглашения председатель КФГД Адиль Утембаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению сохранности передаваемых активов.
Мы оценили риски и разработали инвестиционную политику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги Республики Казахстан, облигации субъектов квазигосударственного сектора и международных финансовых организаций со сроком погашения до трех лет, а также операции обратного РЕПО. Мы ожидаем, что данная программа увеличит доходность активов. Хочу отметить, что главная задача для фонда - сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности", - сообщил глава фонда.
По договору управляющие обязаны превысить показатель доходности установленного эталонного портфеля (бенчмарка).
При возникновении рисков в договоре для КФГД предусмотрена возможность его одностороннего расторжения. При передаче активов частным управляющим риски также будут минимизированы за счет осуществления дополнительного надзора со стороны кастодианов, обеспечивающих учет и хранение активов, а также контроль за соблюдением частными управляющими требований инвестиционной политики", - пояснил Утембаев.
В свою очередь директор департамента монетарных операций НБК Нуржан Турсунханов отметил, что по инициативе НБК на площадке Казахстанской фондовой биржи разработан и запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами КФГД.
Мы провели большую работу совместно с КФГД и Казахстанской фондовой биржей и сегодня, без преувеличения, мы находимся на пороге исторического момента. Впервые в Казахстане к активам крупного институционального инвестора в лице КФГД будет применен широко использующийся в международной практике индексный подход, но на базе именно локального бенчмарка, внедренного на площадке Казахстанской фондовой биржи. Передача активов даст существенный импульс отечественному рынку ценных бумаг, будет способствовать развитию рынка частных управляющих компаний за счет возможности увеличения объема активов под управлением, а также повышению эффективности управления переданными активами за счет усиления конкуренции среди управляющих", - сказал Турсунханов.
По данным Нацбанка, на сегодня размер активов спецрезерва КФГД составляет 1,2 трлн тенге. На первоначальном этапе будет передано 200 млрд тенге. Дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.
Ранее сообщалось, что средства Нацфонда разрешили вкладывать в акции компании "Казатомпром".
05.07.2024, 11:33 20581
В Казахстане сократилось производство бензина
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые за много лет сократилось производство бензина.
Производство бензина, в том числе авиационного, за январь-май текущего года составило 2,11 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ранее объем производства в соответствующем периоде показывал рост восемь лет подряд", - сообщает energyprom.kz.
В частности, по итогам первых пяти месяцев прошлого года производство моторного топливо увеличивалось на 6,8%.
Также, по данным аналитиков, объем реализации моторного топлива на внутреннем рынке уменьшился и составил за январь-апрель 2024 года 1,66 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за январь-апрель 2023 года.
По итогам мая текущего года бензин в стране подорожал лишь на 2,2% за год", - заявили они.
При этом, отметили аналитики, рост цен на бензин в зависимости от марки значительно различается.
Если бензин марки АИ-92 показал рост лишь на 0,2%, то АИ-95/96 подорожал сразу на 14,7%, а АИ-98 вырос в цене и вовсе сразу на 19,8%. Средняя розничная стоимость бензина марки АИ-92 в городах РК на конец мая 2024 года составила 202 тенге за литр, АИ-95/96 - 252 тенге за литр, АИ-98 - 292 тенге за литр", - добавил они.
Ранее сообщалось, что в Казахстане бензин подорожал на 14% за год, дизтопливо - на 15%.
04.07.2024, 16:16 39496
Токаев: Внешняя торговля стран ШОС превышает $8 трлн
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешняя торговля стран Шанхайской организации сотрудничества превышает 8 трлн долларов, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече "ШОС плюс".
По словам Токаева страны - участницы ШОС демонстрируют высокие темпы роста - от 4 до 9 процентов. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%.
Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 триллионов долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли", - отметил президент РК.
В этой связи, подчеркнул Токаев, новый по историческому значению экономический подъем Азии, происходящий во многом за счет государств ШОС, является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики.
Казахстан приветствует намерение Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами организации до трех триллионов долларов.
В своем выступлении глава Казахстана также отметил важность выстраивания более гибкой стратегии торгово-экономического взаимодействия на фоне санационных конфликтов.
Санационные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала", - добавил Токаев.
Ранее президент РК обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки".
04.07.2024, 09:39 45621
Товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 10%
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана с Китаем по итогам января-апреля текущего года вырос на 10,3%, до $9 млрд. Об этом сообщает finprom.kz.
Большую часть товарооборота составил экспорт: $4,6 млрд, плюс 26,3% за год. В то же время импорт составил $4,4 млрд, минус 2,5%.
Доля Поднебесной в общей структуре товарооборота РК составила 20,8%, в импорте - 25%, в экспорте - 18%.
Ключевая статья экспорта Казахстана в Китай - сырая нефть и нефтепродукты: $1 млрд, на 9,6% больше, чем годом ранее. Также среди основных экспортных категорий - медь и медные сплавы, ферросплавы, продукты неорганической химии, железные руды и концентраты.
Самый популярный импортный продукт - телефоны: $343,2, в 4,6% больше, чем годом ранее. Также в перечень товаров, которые Казахстан преимущественно закупал из КНР, входила трикотажная одежда, легковые автомобили, вычислительные машины, а кроме того - бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и прочая подобная техника.
Что касается китайского предпринимательства в РК, на 1 июня текущего года в нашей республике работало 2,7 тыс. компании с китайским участием, что на 35,1% больше, чем годом ранее.
Чаще всего китайские компании работали в сферах торговли и авторемонта, строительства, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также транспорта и складирования.
А меньше всего таких предприятий числилось в водоснабжении, сфере искусства и досуга, а также образовании.
По итогам 2023 года обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая составляли $14,3 млрд, плюс 8,5% за год.
Годом ранее обязательства перед китайскими инвесторами составляли $13,2 млрд, плюс 4% за год.
Основная сфера вложения средств для китайских инвесторов в РК - финансовая и страховая деятельность: $1,8 млрд. Среди популярных отраслей также были горнодобывающая промышленность ($1,3 млрд), торговля и авторемонт ($1,1 млрд), профессиональная, научная и техническая деятельность ($450,8 млн) и государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение ($167,1 млн).
По итогам первого квартала текущего года в РК прибыло 750 человек из Китая против всего 98 человек годом ранее. Годовой рост численности мигрантов составил заметные 7,7 раза.
Самые популярные регионы прибытия - Алматы (216 человек), Алматинская (160 человек) и Акмолинская (157 человек) области. Далее идут Астана (104 человека) и Жетысуская область (66 человек). На эту пятерку регионов пришлось 93,7% всех прибывших мигрантов из Китая.
Что касается выбытия, за январь-март 2024 года в Китай переехали всего три человека против двух годом ранее. 1 человек выбыл из Алматинской области и 2 человека - из Алматы.
04.07.2024, 08:42 46471
Крупные гидротехнические сооружения планируют построить в Казахстане иранские компании
Фото: Минводных ресурсов РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом. Стороны обсудили строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов РК.
Али Акбар Мехрабиан сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии, и в частности в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС "Бахтиари" - одной из крупнейших в мире плотин. Также министр заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды, позволяющие значительно сократить потери от ее испарения.
Нуржан Нуржигитов в свою очередь отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана - Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Также министр водных ресурсов и ирригации пригласил иранские компании в Казахстан на переговоры.
Паводки показали, что страна нуждается в новых водохранилищах, чтобы эффективно пропускать паводковую воду и накапливать ее для дальнейшего использования. Иранские компании реализуют очень успешные проекты на родине. Видя эффективность проводимой работы, мы заинтересованы в тесном и долгосрочном сотрудничестве с нашими иранскими коллегами", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
03.07.2024, 10:19 68216
Современные системы полива и капельного орошения предоставит Казахстану Иран
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром. Стороны обсудили обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В частности, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива, использующие подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений. Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив при этом урожайность.
На сегодня мы начали масштабную работу по строительству и реконструкции водохранилищ и других водохозяйственных сооружений. Иранские компании обладают богатым опытом в этом направлении, разрабатывают эффективные технологии. Кто-то уже работает в Казахстане. Например, в Жамбылской и Туркестанской областях идет реконструкция ирригационных сетей. Поэтому хочу пригласить бизнесменов из Ирана в нашу страну для участия в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Читаемое
05.07.2024, 09:35Пресечен канал поставки наркотиков в Казахстан 05.07.2024, 08:0937631В Казахстане принят комплексный план развития сейсмологической отрасли 05.07.2024, 08:3836591В нескольких городах Казахстана отменили "желтый" уровень террористической опасности 05.07.2024, 11:1335841Полиция задержала Кайрата Нуртаса 05.07.2024, 11:20Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан34866Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан 29.06.2024, 18:26220391Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области 29.06.2024, 19:42197896Разрушительный сель в Кыргызстане: погибли двое несовершеннолетних казахстанцев 30.06.2024, 15:10190181Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре 29.06.2024, 12:15188546В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки 30.06.2024, 14:48167961Разрушительный сель в Кыргызстане: найдены тела еще двух несовершеннолетних казахстанцев 27.06.2024, 13:00275361В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 27.06.2024, 11:23274041В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 10.06.2024, 09:13268416Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 22.06.2024, 18:44261086По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 27.06.2024, 10:29260876Парень погиб при перестрелке в Конаеве
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?