В КМГ прокомментировали отсутствие бензина АИ-95 на некоторых АЗС   

Рассказать друзьям

Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан подготовил поправки в постановления "Об утверждении правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и "Об утверждении правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.





Правила проведения валютных операций будут дополнены параграфом "Виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, и порядок их проведения".





В частности, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, будут относиться следующие операции:





1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;





2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;





3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;





4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;





5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;





6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;





7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;





8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.





При этом уточняется, что валютные операции, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в Республике Казахстан.





Согласно документу, к аффилированному лицу резидента относятся:





лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;





лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);





лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.





Настоящий пункт не распространяется на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций", - отмечается в проекте поправок.





Также документом определяется, что к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.





При проведении платежа и (или) перевода денег по вышеуказанным валютным операциям резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".





При проведении платежа и (или) перевода денег по данным валютным операциям уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.





С полным текстом проекта поправок можно ознакомиться здесь



