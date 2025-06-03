В мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3%   

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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозам экспертов, через пять лет в Алматинской агломерации будут проживать уже 4,5 млн человек. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей, сообщает - По прогнозам экспертов, через пять лет в Алматинской агломерации будут проживать уже 4,5 млн человек. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей, сообщает energyprom.kz





Процесс урбанизации в Казахстане идет в нескольких направлениях. Люди из сел едут в населенные пункты покрупнее как внутри своей области, так и в других регионах. Мигранты из областных центров и небольших городов едут в мегаполисы. Точками притяжения для внутренней миграции остаются обе столицы. Так как Астана расстраивается более активно, процесс урбанизации для столицы еще не приносит таких негативных последствий, как для Алматы. В крупнейший мегаполис страны, во-первых, едет больше людей, чем в Астану. Во-вторых, город пока не способен предоставить должный уровень качества жизни, жилья, инфраструктуры для большого количества приезжих", - рассказали эксперты.





Согласно данным аналитиков, за последние 10 лет численность населения Алматы выросла на 42,8%. Если в 2014 году в мегаполисе жили 1,6 млн человек, то на начало 2025 года насчитывалось уже более 2,3 млн алматинцев. С учетом же того, что в южную столицу приезжают на работу жители городов и сел ближайшей Алматинской области, реальная численность населения мегаполиса в будние дни куда больше 3 млн человек. Общая численность населения в Алматинской агломерации уже превышает 3,8 млн человек.





По их словам, прирост численности населения южной столицы происходит в первую очередь именно за счет миграционных процессов. Темп роста численности населения в Алматы значительно отличается от среднереспубликанского уровня. Многолетняя динамика показывает, что если в среднем в РК население ежегодно растет на 1,3-1,5%, то в Алматы - примерно на 3%. При этом после пандемии, по итогам 2022 года, в мегаполисе наблюдался скачок численности населения сразу на 6%.





По прогнозам экспертов, через пять лет в Алматинской агломерации будут проживать уже 4,5 млн человек.





Нельзя сказать, что для Алматы это хорошая новость. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей. Негативные последствия приводят как раз к агрессивной урбанизации, когда городская среда становится менее пригодной для жизни. Еще пять лет назад, когда в Казахстане разрабатывали прогнозную схему территориально-пространственного развития РК до 2030 года, ее авторы обращали внимание на то, что высокий уровень миграции в Алматинской агломерации имеет свои последствия. Среди них износ инженерной и дорожной инфраструктуры, экологический перегруз из-за большого количества автотранспорта", - пояснили специалисты.





Еще одна серьезная проблема для такого интенсивного демографического разрастания города - несоответствие качественного прироста производительности труда. Успешными можно назвать города-производители, в которых с увеличением численности населения растет их эффективность, продуктивность. К таким мегаполисам можно отнести Шэньчжэнь, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Амстердам, Лондон. Противоположный пример - города-потребители, где с ростом населения повышается не производительность, а социальное напряжение.





По информации Бюро национальной статистики, индекс производительности труда в южной столице в 2024 году в сравнении с 2019 годом составил 99,9%, то есть даже не достиг уровня пятилетней давности. Речь идет не о стоимостном объеме работы занятого населения, а об эффективности использования трудовых ресурсов. В целом для Алматы работа занятого населения во всем городе в 2024 году не стала более эффективной, чем в 2019 году. Аналогичной ситуация была и в 2020-2022 годах. Исключение составил разве что 2023 год, когда производительность труда в городе демонстрировала некоторый рост: на 3,7%.





Сервисный характер экономики южной столицы говорит о том, что производительность труда в Алматы должна быть выше в соответствующих видах экономической деятельности. В 2024 году наибольший показатель производительности труда в Алматы был отмечен в категории "Предоставление прочих видов услуг" (то есть самых разных услуг, не вошедших в основные макрокатегории): 43,5 млн тенге. На втором месте оказалась сфера финансов и страхования: 42,3 млн тенге. Высокие показатели также наблюдались в секторе торговли (36,1 млн тенге) и сегменте информации и связи (32 млн тенге).





По мнению специалистов, дальнейший демографический рост Алматинской агломерации может быть оправданным только при условии повышения экономической эффективности.





В этом большому тесному мегаполису способен помочь только еще один мегаполис. Именно для этих целей близ Алматы строится новый "умный" город Алатау, который сможет дать приезжающим не просто новое место жительства, но и комфортную городскую среду, и экономический рост. Ведь далеко не все внутренние мигранты согласны переезжать в села близ Алматы. Людям нужен комфорт - хорошие школы, больницы, проживание недалеко от работы. Обеспечить эти потребности может только переселение в город, подобный южной столице по возможностям. Алатау - не только новая точка роста Алматы, но и его стабилизатор рисков, и драйвер экономики", - добавили эксперты.





В целом за последние 10 лет доля городского населения в стране выросла на 6 процентных пунктов, с 57,1% до 63,1%. На 1 мая 2025 года в Казахстане проживали 12,8 млн горожан и 7,5 млн сельчан. Если темп роста доли городского населения страны в ближайшие годы останется таким же, можно предположить, что уже через пять лет уровень урбанизации в РК приблизится к 66%.





Согласно базовому сценарию АО "Центр развития трудовых ресурсов", к концу 2025 года уровень урбанизации должен был достичь 62,6%. Реальные данные показывают, что процесс идет даже быстрее, чем рассчитывали аналитики. Согласно расчетам, к 2030 году в городах будут жить 64,2% населения Казахстана, а к 2050 году - уже 69,4%.