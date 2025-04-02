В марте годовая инфляция в Казахстане выросла до 10%

Тарифы на холодную воду за год выросли на 88,4%

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в марте 2025 года в годовом исчислении составила 10%, - Инфляция в марте 2025 года в годовом исчислении составила 10%, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.





По данным ведомства, цены на платные услуги повысились на 14,3%, непродовольственные товары - на 9,1%, продовольственные товары - на 7,6%.





Согласно статистике, по сравнению с мартом 2024 года тарифы на холодную воду повысились на 88,4%, водоотведение - на 23,7%, отопление центральное - на 19%, горячую воду - на 14,6%, электроэнергию - на 14,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 13,3%, вывоз мусора - на 11,1%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,6%, сотовой связи - на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 18,8%, отправка посылок - на 17,7%, услуги первичного приема к врачу - на 16,1%.





Также сообщается, что за год картофель подорожал на 66,4%, лук репчатый - на 32,2%, капуста - на 27,3%, свекла - на 21,1%, чеснок - на 17,8%, масло подсолнечное - на 16,8%, помидоры - на 14,9%. Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 17,7%, яйца - на 8,3%, морковь - на 7,4%, перец сладкий - на 6,9%, рис - на 6,3%.





В марте 2025 года месячный индекс потребительских цен составил 1,3% (в феврале 2025 года - 1,5%). Цены на продовольственные товары повысились на 1,6%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%.





В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на холодную воду на 15,2%, водоотведение - на 11,9%, отопление центральное - на 3,1%, горячую воду - на 2,4%. Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 3,2%, стоматологические услуги - на 2,3%. Из продуктов питания цены повысились на бананы на 14,5%, помидоры - на 11,4%, свеклу - на 8,5%, капусту - на 7,4%, говядину - на 3,5%, баранину, картофель - по 3,4%, апельсины, сахар-песок - по 3,2%, виноград - на 3,1%, сыры рассольные - на 3%. Снижение цен отмечено на огурцы на 6,8%, яйца - на 1,8%, лук репчатый - на 1,3%, перец сладкий - на 1,1%", - проинформировали в пресс-службе бюро.





Напомним, Казахстанские операторы связи сообщили о повышении тарифов.



