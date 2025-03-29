Казахстанские операторы связи сообщили о повышении тарифов

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КазМунайГаз" - В АО "НК "КазМунайГаз" прокомментировали , что приватизация долей участия в Павлодарском и Атырауском НПЗ - это предложение Агентства по защите и развитию конкуренции.





Как пояснили в пресс-службе нацкомпании, предложение о приватизации долей в НПЗ нацелено на развитие конкуренции в области нефтепереработки и на рынке нефтепродуктов за счет снижения доли квазигоссектора.





В КМГ отметили, что подготовка к таким решениям требует значительного времени - как на уровне корпоративных решений, так и с точки зрения технических и экономических аспектов. На практике такие процессы занимают несколько лет.





КМГ активно развивает нефтегазохимическую отрасль в стране и открыт к сотрудничеству с партнерами для совместного выстраивания всей производственной цепочки. В этой связи рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО "Татнефть". В рамках сложившихся партнерских отношений между АО "НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" ведется постоянный обмен опытом, в том числе по отдельным установкам и технологиям, а также по вопросам организации производств высоких переделов на базе нефтехимического сырья ТОО "АНПЗ", - говорится в сообщении.





Сообщается, что ПАО "Татнефть" выразило заинтересованность инвестировать в новые нефтехимические проекты, непосредственно связанные с производственной деятельностью ТОО "АНПЗ", в частности в производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (ТФК и ПЭТФ).







