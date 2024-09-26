В Минэнерго назвали объем транзита российского газа через территорию Казахстана

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из приоритетов для Казахстана в краткосрочном и долгосрочном масштабе является глубокая переработка углеводородов, а именно - развитие нефтехимии, заявил на выставке KIOGE-2024 министр энергетики Алмасадам Саткалиев.





Он напомнил, что в стране уже запущены два завода по производств полипропилена и полиэтилена.





В целом государственная поддержка потенциальных проектов в этой сфере предусматривает всю необходимую инфраструктуру и налоговые преференции, включая 0% по налогу на землю, имущество, добавленную стоимость и таможенные пошлины", - рассказал Саткалиев.





Еще одним приоритетом для Казахстана является локализация продукции.





Мы видим большой потенциал в развитии производства с высокой добавленной стоимостью в нашей стране. Для достижения этой цели мы сформировали Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Производство в Казахстане также запустили такие компании, как Honeywell (США), PetrolValves (Италия), Sigma Solutions, Emerson (США), Wika (Германия). В результате мы подписали около 23 контрактов на сумму более 240 миллионов долларов", - уточнил министр.





Он также напомнил об установлении долгосрочного стратегического партнерства с Катаром.





В частности, мы реализуем 3 проекта по строительству газоперерабатывающих заводов, что позволит увеличить объемы производства товарного газа в стране на 18%, построить новую инфраструктуру, газопроводы, а также реализовать масштабные энергетические и гидроэнергетические проекты", - напомнил Саткалиев.





Заводы будут производить 6,9 млрд м3 товарного газа в год, 410 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 60 тыс. тонн газового конденсата и 777 тыс. тонн серы.





Он также рассказал об энергетическом переходе и развитии традиционной и альтернативной, возобновляемой энергетики.





Правительство Казахстана поставило амбициозную цель по достижению чистого нуля к 2060 году. Достижение поставленной цели возможно только путем разработки передовых технологий с низким уровнем выбросов, включая наилучшие доступные технологии (НДТ) и мобилизацию "зеленого" финансирования", - рассказал министр.





По его словам, к 2030 году Казахстан планирует выйти на 15% (7000 МВт) ВИЭ в энергобалансе страны, а к 2050 году этот показатель должен достичь 50% (текущий показатель составляет 6%).





В настоящее время Казахстан ведет переговоры о реализации крупных проектов с международными инвесторами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Франции и Китая.





Также важно отметить развитие технологий и финансирование инновационных проектов в области глубокой переработки угля (углехимии), энергосбережения и энергоэффективности", - заявил Саткалиев.





Он подчеркнул, что Казахстан уделяет первостепенное внимание налаживанию конструктивного диалога со всеми партнерами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних рамок и международных организаций.





На фоне устойчивого развития нефтегазовой отрасли нашей страны, ее глобальной отраслевой значимости и роли в Мировом нефтяном совете, Казахстан выиграл право на проведение 26-го Всемирного нефтяного конгресса в 2028 году. Проведение конгресса в нашей стране открывает широкие возможности, что также будет способствовать улучшению делового климата, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий в нефтегазовый сектор", - сообщил Саткалиев.





Он напомнил, что в этом году нефтегазовая отрасль Казахстана отмечает свое 125-летие. За этот период Казахстан значительно развил отрасль, став одним из ключевых игроков на мировом нефтегазовом рынке.





В 2023 году добыча нефти в Казахстане составила 90 миллионов тонн, к 2030 году ее планируется увеличить до 100 миллионов тонн в год.





Добыча природного газа в прошлом году составила 59,1 миллиарда м3, к 2030 году планируется достичь 90,7 миллиарда м3 в год