25.09.2024, 14:01 28391
В Минэнерго назвали объем транзита российского газа через территорию Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году транзит российского газа через Казахстан составил 1,28 млрд кубометров, за январь-август текущего года - 3,47 млрд кубометров, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Как рассказал глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев, значительная часть экспортных объемов казахстанской нефти транспортируется транзитом через Россию (КТК, трубопроводы Атырау - Самара и Махачкала - Новороссийск). Эти маршруты транспортировки обеспечивают высокие показатели доходности для казахстанских нефтедобывающих компаний.
При этом он отметил, что со стороны европейских потребителей есть запрос на увеличение поставок нефти из Казахстана.
Тут потребуется как согласие российской стороны по транзиту, так и согласие наших нефтедобывающий компаний осуществлять поставку в данном направлении", - подчеркнул Саткалиев.
Кроме того, с 2023 года Казахстан осуществляет поставку нефти по дополнительным маршрутам, это Азербайджан и Германия. В рамках развития данных маршрутов в соответствии с подписанным соглашением между КМГ и СОКАР по транзиту нефти через Азербайджан была обеспечена договоренность по транспортировке казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн тонн в год, по итогам которой объем прокачки составил порядка 1 млн тонн нефти.
По итогам переговоров азербайджанская сторона выразила готовность об увеличении объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год. По фактическим данным, за 8 месяцев 2024 года по данному маршруту транспортировано 0,9 млн тонн", - рассказал министр.
Также были проведены переговоры с Германской стороной по поставке нефти на завод Шведт в объеме 1,2 млн тонн в год. Фактический объем поставок за 8 месяцев этого года составил 1028 тонн.
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25.09.2024, 15:00 26691
Казахстан и КНР планируют увеличить грузопоток в Европу по ТМТМ до двух тысяч контейнерных поездов в год
Стороны увеличат объем перевозки по ТМТМ в 2025 -2026 годах до 600 контейнерных поездов каждый год, в 2027 году - до 1000 и в 2029 году - до 2000
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Казахстана прошло первое заседание рабочей группы по перевозкам грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
В ходе заседания стороны обсудили и согласовали прогнозируемые объемы грузопотока из Китая по ТМТМ сообщением Китай - Европа и в обратном направлении до конца 2029 года. Таким образом, совместными усилиями стороны увеличат объем перевозки по ТМТМ в 2025-2026 годах до 600 контейнерных поездов каждый год, в 2027 году - до 1000 и в 2029 году - до 2000.
Кроме того, казахстанской стороной будут приняты меры по обеспечению соответствующей инфраструктуры в отечественных портах для своевременной перевозки контейнеров и недопущения задержек в соответствии с ростом количества транзитных контейнерных поездов. Прогнозируется, что в 2025 году будет осуществляться перевалка не менее 50 тыс. стандартных контейнеров в год, 2026-2029 годах перевалка не менее 85 тыс. контейнеров в год.
Сегодня нами активно проводится работа для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. За 2023 год объем перевозок составил 2,76 млн тонн грузов, что на 65% выше 2022 года (1,7 млн тонн). На казахстанском участке маршрута ведется работа по реализации ряда проектов, как строительство вторых путей ж/д участка Достык - Мойынты, обводной ж/д линии "Алматы", новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал между Казахстаном и Узбекистаном. Также принимаются меры по наращиванию потенциала морских портов Актау и Курык. В порту Актау будет построен "Контейнерный хаб", что позволит увеличить объем перевозок до 300 тысяч ДФЭ в год дополнительно. В порту Курык в текущем году будет запущен зерновой терминал. Ведется строительство многофункционального терминала "Саржа". Для обеспечения достаточной глубины для захода судов в 6 метров в 2024 году проводится дноуглубление порта Курык. Аналогичные работы проведем и в порту Актау. Эти меры позволят увеличить пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн в год (+10 млн тонн)", - отметила казахстанская сторона.
Обеими сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в сфере транспорта и развития транспортной инфраструктуры.
25.09.2024, 13:47 30401
Комплекс подготовки нефти и газа на Кашагане остановят на 38 дней
Фото: kvb.kz
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Актау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган запланирована остановка комплекса подготовка нефти и газа с 3 октября на 38 календарных дней, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Сроки капитального ремонта учтены в балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - добавили в пресс-службе.
Что касается экспорта газа, в Минэнерго сообщили, что АО "НК "QazaqGaz" уже выполнены обязательства по поставке газа в КНР в годовом объеме.
Ранее сообщалось, что Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт.
25.09.2024, 12:47 31821
Приоритеты Казахстана в развитии энергетики и газохимии перечислил глава Минэнерго
Энергетический сектор является основой социально-экономической стабильности на местном, региональном и глобальном уровнях
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из приоритетов для Казахстана в краткосрочном и долгосрочном масштабе является глубокая переработка углеводородов, а именно - развитие нефтехимии, заявил на выставке KIOGE-2024 министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Он напомнил, что в стране уже запущены два завода по производств полипропилена и полиэтилена.
В целом государственная поддержка потенциальных проектов в этой сфере предусматривает всю необходимую инфраструктуру и налоговые преференции, включая 0% по налогу на землю, имущество, добавленную стоимость и таможенные пошлины", - рассказал Саткалиев.
Еще одним приоритетом для Казахстана является локализация продукции.
Мы видим большой потенциал в развитии производства с высокой добавленной стоимостью в нашей стране. Для достижения этой цели мы сформировали Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Производство в Казахстане также запустили такие компании, как Honeywell (США), PetrolValves (Италия), Sigma Solutions, Emerson (США), Wika (Германия). В результате мы подписали около 23 контрактов на сумму более 240 миллионов долларов", - уточнил министр.
Он также напомнил об установлении долгосрочного стратегического партнерства с Катаром.
В частности, мы реализуем 3 проекта по строительству газоперерабатывающих заводов, что позволит увеличить объемы производства товарного газа в стране на 18%, построить новую инфраструктуру, газопроводы, а также реализовать масштабные энергетические и гидроэнергетические проекты", - напомнил Саткалиев.
Заводы будут производить 6,9 млрд м3 товарного газа в год, 410 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 60 тыс. тонн газового конденсата и 777 тыс. тонн серы.
Он также рассказал об энергетическом переходе и развитии традиционной и альтернативной, возобновляемой энергетики.
Правительство Казахстана поставило амбициозную цель по достижению чистого нуля к 2060 году. Достижение поставленной цели возможно только путем разработки передовых технологий с низким уровнем выбросов, включая наилучшие доступные технологии (НДТ) и мобилизацию "зеленого" финансирования", - рассказал министр.
По его словам, к 2030 году Казахстан планирует выйти на 15% (7000 МВт) ВИЭ в энергобалансе страны, а к 2050 году этот показатель должен достичь 50% (текущий показатель составляет 6%).
В настоящее время Казахстан ведет переговоры о реализации крупных проектов с международными инвесторами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Франции и Китая.
Также важно отметить развитие технологий и финансирование инновационных проектов в области глубокой переработки угля (углехимии), энергосбережения и энергоэффективности", - заявил Саткалиев.
Он подчеркнул, что Казахстан уделяет первостепенное внимание налаживанию конструктивного диалога со всеми партнерами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних рамок и международных организаций.
На фоне устойчивого развития нефтегазовой отрасли нашей страны, ее глобальной отраслевой значимости и роли в Мировом нефтяном совете, Казахстан выиграл право на проведение 26-го Всемирного нефтяного конгресса в 2028 году. Проведение конгресса в нашей стране открывает широкие возможности, что также будет способствовать улучшению делового климата, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий в нефтегазовый сектор", - сообщил Саткалиев.
Он напомнил, что в этом году нефтегазовая отрасль Казахстана отмечает свое 125-летие. За этот период Казахстан значительно развил отрасль, став одним из ключевых игроков на мировом нефтегазовом рынке.
В 2023 году добыча нефти в Казахстане составила 90 миллионов тонн, к 2030 году ее планируется увеличить до 100 миллионов тонн в год.
Добыча природного газа в прошлом году составила 59,1 миллиарда м3, к 2030 году планируется достичь 90,7 миллиарда м3 в год
25.09.2024, 10:47 36081
Китайская компания построит в Алматинской области завод по переработке зерна
Проект будет реализован на территории индустриальной зоны "Казбек бек"
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы провел встречу с представителями делегации КНР и обсудил вопросы реализации проекта по строительству производственной линии по глубокой переработке пшеницы с годовой мощностью 300 тыс. тонн. В состав китайской делегации вошли консультант по инвестициям в сельскохозяйственную отрасль CITIC Construction Янь Цзинши, а также представители Shanghai Sidacheng Biotechnology Co., Ltd, Shandong Jincheng Pharmaceutical, Fengshang Huinong.
Инвестором проекта является китайская компания CITIC Construction. Общий объем инвестиций составит около $1,07 млрд, а общая стоимость продукции - $1,87 млрд. Будет создано более 2000 рабочих мест", - сообщили в Минсельхозе РК.
Проект будет реализован на территории индустриальной зоны "Казбек бек" в Алматинской области. На предприятии будет налажен выпуск таких продуктов, как мальтозный сироп, фруктозный сироп, кристаллическая фруктоза, аллюлоза, кристаллическая декстроза, глюконат натрия, побочные продукты клейковины и корма.
В настоящее время решается вопрос по своевременному подведению необходимой инфраструктуры к объекту.
24.09.2024, 14:08 75761
Более 17 млн тонн зерна намолотили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день по основным зерновым культурам убрано более 11,7 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 14,7 ц/га намолочено свыше 17,2 млн тонн зерна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
По информации МСХ, в стране урожай пшеницы убран на площади 9,1 млн га, при урожайности 14,2 ц/га намолочено 12,8 млн тонн, ячменя - 1,9 млн га, при урожайности 16,5 ц/га намолочено 3,1 млн тонн, овса - 153,9 тыс. га, при урожайности 15,6 ц/га намолочено 240,6 тыс. тонн. Масличные культуры в текущем году убраны с площади 263,7 тыс. га, при средней урожайности 11,6 ц/га намолочено 304,6 тыс. тонн.
Также с площади 76,5 тыс. га при урожайности 233,3 ц/га собрано более 1,7 млн тонн картофеля, овощные культуры убраны с 91,3 тыс. га, при урожайности 243,9 ц/га собрано более 2,2 млн тонн.
Бахчевые культуры собраны с площади 94,3 тыс. га, при урожайности 258,4 ц/га, валовой сбор превысил 2,4 млн тонн.
В уборочной кампании задействовано 149,9 тыс. тракторов, 37,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 14,9 тыс. жаток и 195 тыс. ед. прочей техники", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В МСХ напомнили, что объем льготного финансирования весенних полевых и уборочных работ составил 580 млрд тенге, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущие годы.
23.09.2024, 15:46 110336
Казахстан добился возврата 5,9 млрд тенге аванса на ремонт дороги от турецкого подрядчика
Получив аванс на реконструкцию дороги Курты - Бурылбайтал, подрядчик не приступил к работам
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан добилось возврата 5,9 млрд тенге аванса от турецкой компании для защиты государственных интересов, сообщили в Минюсте РК.
По данным ведомства, 25 октября 2021 года Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта заключил контракт с подрядчиком F&A Road Construction на реконструкцию автодороги Курты - Бурылбайтал. КАД перечислил аванс в размере 5,9 миллиарда тенге для мобилизации техники и подготовки материалов. Однако турецкий подрядчик не приступил к работам, и в мае 2022 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Попытки КАД вернуть аванс мирным путем не принесли результатов.
Министерство юстиции инициировало арбитраж против подрядчика. В апреле 2024 года совместно с юридической фирмой было подано заявление в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Приоритетом в работе стал возврат государственных средств.
В результате в июне 2024 года подрядчик предложил заключить мировое соглашение, и 28 августа 2024 года КАД подписал соглашение об урегулировании. Согласно этому соглашению, подрядчик обязался вернуть авансовый платеж в размере 5,9 миллиарда тенге до 26 сентября 2024 года, а также компенсировать юридические расходы Министерства юстиции: 280 000 USD за услуги и 85 000 USD арбитражного взноса.
23.09.2024, 12:50 116181
Михаил Ломтадзе вновь стал лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 сентября на ежегодном Kazakhstan Growth Forum объявили имена лучших руководителей года.
Лучшим CEO года" в шестой раз назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Мы благодарим жюри за высокую оценку. Это результат самоотверженной работы всей нашей команды. Мы стремимся улучшить жизнь людей с помощью современных сервисов и очень гордимся, что живем и работаем в Казахстане. Будем стараться и дальше удивлять и радовать казахстанцев новыми суперсовременными цифровыми услугами. Благодарим наших любимых клиентов и партнеров за доверие и поддержку, а государственные органы - за создание благоприятной среды для цифрового развития страны".
Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В состав совета входят:
Ельдар Абдразаков, (Kazakhstan Growth Forum), Маржан Меланич (Kazakhstan Growth Forum), Сакен Жумашев (KPMG), Елена Бахмутова (Совет Ассоциации финансистов Казахстана), Ерлан Досымбеков (EY), Екатерина Бенджамин (IFC), Дана Инкарбекова (PwC), Дина Урастаева (Qazaq Independent Directors), Дулатбек Икбаев (McKinsey&Company), Ораз Жандосов (РАКУРС), Ержан Досымбеков (Grant Thornton), Алина Алдамберген (KASE), Андрей Беклемишев (IDC).
Победителей ежегодно выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики.
23.09.2024, 12:47 94096
Казахстан как рынок сбыта не представляет никакого интереса для стран G20 - Finprom
Главные партнеры РК по экспорту - Италия, Китай и Россия
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан как рынок сбыта не представляет значительного интереса для стран G20 - их доли экспорта в нашу страну варьируются от 0,08% (Великобритания) до 0,64% (Турция), сообщает Finprom.
Основными экспортными партнерами Казахстана в 2022 году были Китай, Италия и Россия, на которые пришлось более трети странового экспорта. При этом доля РК в экспорте из этих стран была значительной лишь у России (3,4%), в то время как Китай и Италия экспортировали в Казахстан всего 0,43% и 0,14% от общих объемов своего экспорта", - пишут авторы исследования.
В топ-10 основных экспортных направлений РК в 2022 году вошли Великобритания (8,11%), Нидерланды (5,55%), Турция (5,08%), Южная Корея (4,72%), Швейцария (3,79%), Узбекистан (3,73%) и Франция (3,23%).
Среди этих стран наибольшая доля экспорта в Казахстан приходилась на Узбекистан: 7,43%. Больше Узбекистан экспортировал лишь в Швейцарию (25,4%), Россию (15,4%), Китай (11,7%) и Турцию (9,39%). Для остальных стран РК не представляет значительного интереса - их доли экспорта в нашу страну варьируются от 0,08% (Великобритания) до 0,64% (Турция). Так, к примеру, крупнейший технологический гигант Apple открыл центральный офис в соседнем Узбекистане, а не в Казахстане, а южнокорейская Sony даже не реагирует на запросы нашего правительства по поводу добавления РК в список регионов для оформления подписки на сервисы, связанные с их игровыми консолями", - пишет сайт.
Единственной страной, для которой Казахстан был ключевым экспортным партнером, по итогам 2022 года стал Таджикистан, на долю которого пришлось 20,2% экспорта РК - больше, чем у Швейцарии (18,7%) и Китая (16,8%). Для Узбекистана Казахстан был пятым по значимости торговым партнером, для России - седьмым, а для Кыргызстана - вторым (17,8%). Туркменистан экспортирует в Казахстан лишь 0,61% от общего объема своего экспорта.
Почти половина экспорта Казахстана - 21,6 млрд долл. США (или 46,8%) - за январь-июль 2024 года пришлась на страны ЕС, среди которых выделяется Италия, ставшая ключевым экспортным партнёром РК с долей в 23,5% (или 10,8 млрд долларов США), обогнав Китай. Другие важные партнеры Казахстана в ЕС - Нидерланды (6%), Франция (5,2%), Греция (3,4%) и Румыния (2,8%)", - сообщается в информации.
В целом, по данным The Observatory of Economic Complexity (OEC), в 2022 году основными партнерами по экспорту для 19 стран, входящих в группу G20, преимущественно оставались Китай и Соединенные Штаты. Стоит отметить, что КНР и США были ключевыми направлениями экспорта для равного числа стран G20 - по 7 для каждого. Однако доля и стоимостный объем экспорта варьировались в зависимости от страны.
Большинство азиатских стран из группы G20 направляли большую часть своего экспорта в Китай, тогда как государства Северной Америки и некоторые страны Европы экспортировали товары преимущественно в США.
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