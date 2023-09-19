В Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране

Фото: primeminister.kz

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Темпы привлечения инвестиций в основной капитал за 8 месяцев и ход реализации крупных инвестпроектов рассмотрены на заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Он раскритиковал госорганы и акиматы из-за недоработок в привлечении инвестиций, - Темпы привлечения инвестиций в основной капитал за 8 месяцев и ход реализации крупных инвестпроектов рассмотрены на заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Он раскритиковал госорганы и акиматы из-за недоработок в привлечении инвестиций, сообщила пресс-служба премьер-министра.





Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,6 трлн тенге, что на 12,2% больше, чем за январь-август прошлого года. Большая часть средств привлечена в горнодобывающую промышленность, сектор недвижимости, транспорт и складирование, обрабатывающую промышленность. 13 из 20 регионов перевыполнили целевую задачу, среди них Мангистауская, Акмолинская, Кызылординская, Туркестанская, Карагандинская области, город Шымкент и др.





Премьер-министр подчеркнул, что до конца года необходимо привлечь не менее 18,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал. Однако по итогам 8 месяцев годовой план исполнен всего на 52%. В этой связи для выполнения поставленной задачи некоторым регионам и госорганам потребуется привлечь значительно больше инвестиций, чем за прошедшие месяцы. В качестве примера Алихан Смаилов привел область Улытау, где отмечаются самые низкие показатели по инвестициям в основной капитал - всего 54% за отчетный период.





Нам нужно, чтобы план был выполнен в этом году, а не в следующем. Если инвестиции будут привлечены в этом году, то мы увидим результат уже в следующем. А если вопрос по ним решится в следующем году, то результаты будут только через 2 года. Кто этого будет ждать? Людям сейчас нужны результаты. Рабочие места нужны сейчас", - сказал глава правительства.





Он указал, что из-за медлительности в решении некоторых инфраструктурных вопросов затягивается запуск завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов на 11 млрд тенге. В свою очередь это сдерживает экономическое развитие региона.





Об этой проблеме было известно еще 2-3 года назад. Берик Абдыгалиулы (аким области Улытау. - Прим. ред.), с вашей стороны должна быть соответствующая координационная работа, даже если это относится к компетенции других госорганов. На каждом заседании инвестштаба мы говорим о необходимости усиления работы по привлечению инвестиций. Однако темп работы очень медленный. Реальных результатов по запланированным проектам нет. Нет активной позиции с вашей стороны. Пересмотрите свои подходы к работе, организуйте людей на решение конкретных проблем", - сказал премьер.





По его словам, в Алматы также была приостановлена реализация ряда инвестпроектов. В целом из-за недостижения плана в этом году свыше 200 млрд тенге не вложены в реальную экономику города.





С докладом по данному вопросу выступил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, однако главу правительства озвученная информация не устроила.





Вы можете красиво докладывать и много говорить, но факты, цифры говорят об обратном. Индекс физического объема по инвестициям у вас составил 100,1%, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста. Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего", - указал Алихан Смаилов.









Далее на заседании инвестштаба был рассмотрен ход реализации ряда крупных инвестпроектов, среди которых завод по производству пищевой продукции в Алматинской области, международная школа на 4 тысячи мест в Астане и предприятие по выпуску биотехнологических препаратов.





Премьер-министр подчеркнул, что по каждому из данных значимых проектов затягиваются процедуры согласования и решение других актуальных вопросов. По его словам, такой подход со стороны министерств и акиматов к работе с иностранными инвесторами не приемлем.





Нужно навести порядок в части реализации инвестпроектов. Это ведь касается создания новых рабочих мест и повышения благосостояния наших граждан", - сказал он.





В заключение глава правительства потребовал от МИДа усилить координирующую роль в привлечении крупных инвесторов в Казахстан, активизировать работу нацкомпании Kazakh Invest и республиканских загранучреждений, а также оперативно принимать необходимые решения на уровне министерств и акиматов.



