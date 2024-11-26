25.11.2024, 12:03 55026
В Минэнерго рассказали, ожидается ли дефицит нефтепродуктов в Казахстане
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидается дефицит нефтепродуктов, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в ходе правительственного часа в мажилисе парламента, передает корреспондент агентства.
Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам. Цифры утверждены в так называемом индикативном балансе до момента расширения наших мощностей", - заявил Саткалиев.
По его словам, в этом году производство светлых нефтепродуктов планируется на уровне 10,9 млн тонн (автобензин - 5,1, авиатопливо - 0,6 и дизтопливо - 5,2), производство битума запланировано на уровне 0,8 млн тонн.
Для предупреждения возникновения рисков дефицита горюче-смазочных материалов и битума на внутреннем рынке на ежегодной основе, согласно прогнозным данным, утверждается индикативный баланс между министерствами энергетики Казахстана и России. Согласно балансу, в этом году предусматривается импорт светлых нефтепродуктов в объеме порядка миллиона тонн (автобензин - 0,285, авиатопливо - 0,3, дизтопливо - 0,45) и битума - 0,5 млн тонн", - проинформировал министр.
Как он отметил, в 2032 году производство светлых нефтепродуктов увеличится до 19 млн тонн (автобензин - 8,2, авиатопливо - 1,5 и дизтопливо - 9,3) и выработка битума вырастет до 2,5 млн тонн. В таком случае прекратится импорт и начнется экспорт избытка ГСМ (минимум 10% от производимого объема).
По итогам 10 месяцев этого года объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,5 млн тонн, или 104% по сравнению с 2023 годом (2,4 млн тонн). Планируемый объем производства на 2024 год составляет порядка 2,9 млн тонн.
Министерство ежемесячно распределяет 130-140 тысяч тонн на внутренний рынок при потребности порядка 164 тысяч тонн. Принимается ряд мер по стабилизации рынка СНГ - это введение запрета на вывоз СНГ из Казахстана (с ноября 2023 года), а также ввод новых месторождений. С учетом прогнозируемого роста потребления СНГ принимаются меры по вводу новых мощностей и доведению к 2032 году объема производства сжиженного нефтяного газа до 4,2 млн тонн", - доложил глава Минэнерго.
Ранее сообщалось, что в Казахстане снизился объем добычи нефти.
новости по теме
25.11.2024, 17:53 29826
Тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности увеличили в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили новые предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.
Соответствующий приказ подписал и.о. главы Министерства энергетики РК. Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Согласно документу, предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в 2025 году составит 1170 тысяч тенге за мегаватт в месяц. ранее его планировали поднять до 1215 тенге за мегаватт в месяц. В этом году тариф составлял 1065 тысяч тенге за мегаватт.
Напомним, сегодня в кулуарах мажилиса парламента министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил увеличение объемов закупа электроэнергии из России и рост энергопотребления в Казахстане.
Напомним, казахстанцы стали жаловаться на возросшее энергопотребление после перевода времени и сокращения светового дня. В ответ на недовольства народа в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Ранее, в конце мая вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал, на сколько вырастут тарифы на электроэнергию.
25.11.2024, 17:29 29031
В Казахстане построят четвертый нефтеперерабатывающий завод
Предварительная площадка для строительства определена в Западном Казахстане
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в мажилисе министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о планах строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане, передает корреспондент агентства.
В планах есть строительство четвертого НПЗ после 2030 года. Понятно - на окончательное решение по строительству НПЗ будут влиять предварительные факторы. Темпы электрификации транспорта, темпы потребления, энергоресурсы наших экспортных возможностей, то есть мы подразумеваем часть продукции продавать на экспортные рынки", - заявил министр энергетики.
Он отметил, что будущее предприятие будет не просто НПЗ, а газохимическим комплексом. Предварительная площадка для строительства определена в Западном Казахстане.
Ранее в Минэнерго рассказали, ожидается ли дефицит нефтепродуктов в Казахстане.
25.11.2024, 16:24 38416
Соглашение о переработке и реализации газа Карачаганакского месторождения подписал Казахстан с "Газпромом"
Роман Скляр и Алексей Миллер обсудили ход и перспективы сотрудничества
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили ход и перспективы сотрудничества, сообщили в управлении информации российской компании.
В ходе рабочей встречи стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, в области поставок и транспортировки газа.
На встрече было подписано соглашение об основных условиях переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения на 2025-2026 годы.
В компании напомнили, что в октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Напомним, QazaqGaz и "Газпром" заключили договоры на транзит природного газа через территорию Казахстана.
25.11.2024, 16:02 39901
Казахстан заинтересован в строительстве газопровода из России в Китай
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов предоставить территории для строительства газопровода для поставки российского газа в Китай, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
В первую очередь этот проект относится к компетенции двух государств - России и Китая, которые также определили для себя базовые параметры для начала реализации этого проекта. Казахстан, безусловно, заинтересован в реализации этого проекта. То, есть если будут соответствующие решение принято в России, мы готовы предоставить наши территории для прохождения трассы, обусловив решение необходимостью поставки определенных объемов газа, до 10 млрд кубов по согласованной цене на внутренний рынок", - прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год.
25.11.2024, 14:32 43006
Глава Минэнерго подтвердил рост потребления электроэнергии в Казахстане
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил увеличение объемов закупа электроэнергии из России и рост энергопотребления в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Системный оператор KEGOC исходит из общей потребности в электроэнергии, которая складывается из работы внутренних станций. То есть, в целом мы фиксируем, что максимум генерации, который могут в настоящее время осуществить наши энергоисточники, не покрывает пиковых нагрузок, но тем не менее, обладает определенной возможностью экспорта профицита того же в ночные провалы. Понятно, что у нас потребление идет именно в пиковые часы, то есть в вечерние часы, когда мы потребляем наибольшие объемы электроэнергии, именно в этот период осуществляется закупка электроэнергии извне. Цифры известны и открыты. Связывать с теми или иными факторами (переводом времени. - Прим. ред.) я бы их не хотел, то есть мы исходим из общего энергобаланса", - рассказал министр.
По словам главы Минэнерго, Казахстан стал покупать больше электроэнергии, потому что в этом году была проведена "масштабная ремонтная кампания" энергообъектов страны.
На самом деле впервые за многолетнюю историю Казахстана беспрецедентные меры были приняты по поддержке энергоисточников. То есть, в полном объемы были проведены капитальные ремонты, причем не только на системообразующих ГРЭС и на теплоэнергоцентралях. Были выделены масштабные деньги собственниками, достаточно большие деньги были выделены из средств республиканского и местного бюджета. Были подняты зарплаты персоналу станций, которые на период именно ремонта подразумевалось вывести из эксплуатации. В этот период закупалась электроэнергия из-за рубежа", - объяснил Саткалиев.
Между тем казахстанцы стали жаловаться на возросшее энергопотребление после перевода времени и сокращения светового дня. В ответ на недовольства народа в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Энергетик Асет Наурызбаев и экономист Петр Своик высказались, что перевод стрелок в Казахстане увеличит счета казахстанцев.
Ранее издание КазТАГ со ссылкой на АО "KEGOC" сообщало, что объемы закупа электроэнергии у России резко выросли после перевода времени в Казахстане на единый часовой пояс. Позже стало известно, что импорт электроэнергии из России в Казахстан составил более 1,5 млн кВт.
В Минэнерго в свою очередь сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
25.11.2024, 13:16 51021
Запущен первый контейнерный поезд из Баку в Сиань через Казахстан
Поезд достигнет пункта назначения всего за 12 суток
Фото: КТЖ
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По Транскаспийскому транспортному маршруту в рамках "обратной загрузки" запущен первый контейнерный поезд из Баку в Сиань через Казахстан, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Поезд, состоящий из 62 контейнеров с нефтяным коксом (...) достигнет пункта назначения всего за 12 суток. Сервис организован АО "KTZ Express" в партнерстве с X’ian Free Trade Port, Absheron Logistics и ADY Express", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что данный маршрут открывает новые возможности для эффективной и быстрой транспортировки грузов между Западом и Европой.
На сегодня Транскаспийский маршрут представляет собой надежный и безопасный маршрут, который не только сокращает сроки перевозки, но и обеспечивает надежность и безопасность транспортировки грузов", - добавили в компании.
Напомним, транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз.
25.11.2024, 11:28 58716
В Казахстане снизился объем добычи нефти в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Снижение объемов добычи нефти по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях, сообщил министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.
По итогам 10 месяцев объем добычи нефти составил 73,5 млн тонн. Прогноз добычи нефти на этот год составляет 88,4 млн тонн. Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на Тенгизе (в связи с планируемым запуском проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью 50 дней) и Кашагане (проведен капитальный ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 28 дней)", - рассказал глава Минэнерго.
Кроме того, на снижение объемов добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом. Также оказало влияние "выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+".
Для Казахстана, как и для других стран, установлены определенные обязательства на 2024 год (текущие 1,468 млн баррелей в сутки). Выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти", - объяснил Саткалиев.
При этом, по прогнозам, с 2026 года ежегодные показатели нефтедобычи ожидаются в объеме свыше 100 млн тонн за счет реализации крупных проектов.
Ранее сообщалось, что на Тенгизе планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год.
Ранее сообщалось, что на Тенгизе планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год.
23.11.2024, 16:41 97561
"КазМунайГаз" и "Татнефть" приступили к бурению поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой
Фото: КМГ
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" приступили к бурению первой поисковой скважины глубиной 5500 метров на участке Каратон Подсолевой, сообщает пресс-служба КМГ.
Начало бурения первой поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой - важный шаг для укрепления ресурсной базы Казахстана. Этот проект демонстрирует нашу приверженность стратегическим приоритетам, направленным на прирост запасов и освоение сложных участков недр. Мы уверены, что совместные усилия с "Татнефтью" принесут ощутимый результат и внесут значительный вклад в нефтегазовый потенциал страны", - подчеркнул председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.
В свою очередь генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов отметил, что его компания взаимодействует с казахстанскими коллегами в самых разных направлениях.
Сегодняшнее событие - практическое подтверждение успешного продолжения нашего сотрудничества. У участка Каратон Подсолевой хороший потенциал, который благодаря всесторонней поддержке правительства Казахстана может стать основой для новых успешных совместных проектов", - сказал Наиль Маганов.
Проект "Каратон Подсолевой" реализуется в рамках улучшенного модельного контракта, который значительно повысил инвестиционную привлекательность сложных месторождений Казахстана. Этот механизм предоставляет важные регуляторные и фискальные преференции, создавая условия для разведки и разработки сложных участков недр.
Участок Каратон Подсолевой расположен вблизи крупного месторождения Тенгиз и действующих месторождений АО "Эмбамунайгаз".
Напомним, в настоящее время проводятся процедуры продления действия соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?