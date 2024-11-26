В Минэнерго рассказали, ожидается ли дефицит нефтепродуктов в Казахстане

Для предупреждения возникновения рисков дефицита ГСМ и битума на внутреннем рынке утверждается индикативный баланс между министерствами энергетики Казахстана и России

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидается дефицит нефтепродуктов, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в ходе правительственного часа в мажилисе парламента, передает корреспондент агентства.





Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам. Цифры утверждены в так называемом индикативном балансе до момента расширения наших мощностей", - заявил Саткалиев.





По его словам, в этом году производство светлых нефтепродуктов планируется на уровне 10,9 млн тонн (автобензин - 5,1, авиатопливо - 0,6 и дизтопливо - 5,2), производство битума запланировано на уровне 0,8 млн тонн.





Для предупреждения возникновения рисков дефицита горюче-смазочных материалов и битума на внутреннем рынке на ежегодной основе, согласно прогнозным данным, утверждается индикативный баланс между министерствами энергетики Казахстана и России. Согласно балансу, в этом году предусматривается импорт светлых нефтепродуктов в объеме порядка миллиона тонн (автобензин - 0,285, авиатопливо - 0,3, дизтопливо - 0,45) и битума - 0,5 млн тонн", - проинформировал министр.





Как он отметил, в 2032 году производство светлых нефтепродуктов увеличится до 19 млн тонн (автобензин - 8,2, авиатопливо - 1,5 и дизтопливо - 9,3) и выработка битума вырастет до 2,5 млн тонн. В таком случае прекратится импорт и начнется экспорт избытка ГСМ (минимум 10% от производимого объема).





По итогам 10 месяцев этого года объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,5 млн тонн, или 104% по сравнению с 2023 годом (2,4 млн тонн). Планируемый объем производства на 2024 год составляет порядка 2,9 млн тонн.





Министерство ежемесячно распределяет 130-140 тысяч тонн на внутренний рынок при потребности порядка 164 тысяч тонн. Принимается ряд мер по стабилизации рынка СНГ - это введение запрета на вывоз СНГ из Казахстана (с ноября 2023 года), а также ввод новых месторождений. С учетом прогнозируемого роста потребления СНГ принимаются меры по вводу новых мощностей и доведению к 2032 году объема производства сжиженного нефтяного газа до 4,2 млн тонн", - доложил глава Минэнерго.



