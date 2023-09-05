В Минфине рассказали, на что в 2024 году потратят 3,6 трлн тенге из Нацфонда

Расходы бюджета на 2024 год с учетом доходов и дефицита планируются с увеличением на 1,5 трлн тенге по отношению к 2023 году и составят порядка 24 трлн тенге

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн тенге, сообщил на заседании правительства министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.





По словам министра, трансферты из Нацфонда будут направлены на реализацию социально значимых и важных инфраструктурных проектов, таких как модернизация автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".





В целом указанные мероприятия соответствуют инициативам и поручениям главы государства, а также задачам предвыборной программы партии "Аманат", - уточнил Жамаубаев.





Кроме того, спикер рассказал, что, согласно прогнозу, дефицит бюджета в 2024 году сложится на уровне 2,6% к ВВП со снижением к 2026 году до 2,3% к ВВП.





Расходы бюджета на 2024 год с учетом доходов и дефицита планируются с увеличением на 1,5 трлн тенге по отношению к 2023 году и составят порядка 24 трлн тенге.





Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу и составляет 41% от общих расходов бюджета", - уточнил Жамаубаев.





В 2024 году расходы социальной сферы прогнозируются с увеличением на 1,4 трлн тенге по отношению к 2023 году, достигнув 9,9 трлн тенге.





Основными факторами роста расходов являются:





- индексация социальных выплат: пенсии, пособии, стипендии;





- приостановление пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года;





- увеличение периода по уходу за ребенком до 1,5 лет;





- увеличение количества грантов и размера стипендий;





- увеличение оплаты труда гражданских служащих, педагогов дошкольного обучения и воспитания;





- увеличение охвата населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и количества больных.





На поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн тенге.





Приоритетами данного направления являются:





- развитие обрабатывающей промышленности;





- реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах;





- развитие и поддержка предпринимательства;





- микрокредитование населения в рамках тиражирования опыта реализации проекта "Ауыл аманаты" и на реализацию крупных инвестиционных проектов по опыту СКО.





Расходы силовых структур планируются в объеме 2,6 трлн тенге.





Из них наиболее приоритетными являются:





- реализация Стратегии национальной безопасности;





- государственный оборонный заказ;





- повышение оплаты труда сотрудникам органов гражданской защиты, отдельным категориям военнослужащих и преподавателям высших учебных заведений;





- дополнительное материально-техническое оснащение органов внутренних дел в связи с увеличением личного состава.





В целом, мероприятия по обеспечению обороноспособности и безопасности государства, охране правопорядка и поддержания внутренней стабильности будут реализованы в полном объеме. Общегосударственные расходы бюджета в 2024 году составят 7,8 трлн тенге", - заключил Ерулан Жамаубаев.





Ранее в кабмине рассмотрели и приняли проект прогноза социально-экономического развития страны на 2024 - 2028 годы.



