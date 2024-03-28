27.03.2024, 15:19 15936
В Минпроме прокомментировали приватизацию завода имени Кирова
В министерстве считают, что завод нужно развивать как производственное предприятие, а не как площадку для застройки
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев прокомментировал приватизацию машиностроительного завода имени С.М. Кирова в Алматы.
Мы начали пересматривать условия приватизации. Завод имени Кирова - оборонное предприятие. У него была минимальная гражданская загрузка. К сожалению, по понятным всем причинам поток заказов, который приходил к нам из соседних стран, прекратился", - сказал глава Минпрома.
По словам Шарлапаева, в настоящее время необходимо создать стабильность на предприятии и далее принимать решение, приватизировать его или нет.
Теперь, находясь в такой ситуации, мы ведем дальнейшие переговоры по приватизации, но на тех условиях, которые защитили бы права людей, их работу и будущее предприятия, его вклад в оборонно-промышленный комплекс Казахстана", - добавил министр.
В министерстве считают, что завод нужно развивать как производственное предприятие, а не как площадку для застройки.
Напомним, в начале марта стало известно, что торги по продаже завода имени Кирова в Алматы отменили. Отмена конкурса была обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода.
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27.03.2024, 18:40 11526
Торговля с Казахстаном во внешнем товарообороте СУАР занимает 40%
Фото: primeminister.kz
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Пекин. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан примет участие в III Форуме межрегионального сотрудничества в СУАР. Об этом договорились 26 марта заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин с главой народного правительства СУАР КНР Эркином Туниязом во время расширенной двусторонней встречи, сообщает пресс-служба правительства.
Считаю, что динамичная тенденция роста еще не раскрывает весь потенциал наших торговых отношений. Мы нацелены на дальнейшую диверсификацию товарооборота и расширение номенклатуры поставляемой продукции. И для этого мы поддерживаем предложение китайской стороны о проведении III Форума межрегионального сотрудничества в Урумчи 26 июня 2024 года. Мы также готовимся к участию в международной выставке ЭКСПО "Китай - Евразия", в рамках которой пройдет форум. Казахстан традиционно принимает в ней участие. В этот раз мы увеличим площадь павильона и пригласим больше бизнесменов, расширим ассортимент представленной продукции", - обратился к китайской стороне вице-премьер Казахстана.
Со своей стороны Эркин Тунияз подчеркнул результаты реализации договоренностей глав двух государств.
Сегодня торговля с Казахстаном во внешнем товарообороте СУАР занимает 40%. По итогам 2023 года наш товарооборот достиг $20 млрд, увеличившись более чем на 70%. За 2 месяца 2024 года - $3,6 млрд, что выше, чем за аналогичный период 2023 года на 89,5%. По итогам прошлого года по росту ВВП СУАР занял 4 место в КНР, по росту внешнего товарооборота - второе. И сейчас мы готовы совместно поработать над ключевыми направлениями нашего сотрудничества", - заявил председатель народного правительства СУАР КНР.
На встрече стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
27.03.2024, 16:22 13921
Страны ЕАЭС будут расширять кооперационные связи между промпредприятиями
Мажилис ратифицировал поправки в соответствующий договор о ЕАЭС
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
Протокол совершен 25 мая 2023 года в Москве.
Целью документа является расширение кооперационных связей между предприятиями государств - членов ЕАЭС, стимулирование роста взаимных инвестиций.
Его ратификация обеспечит всестороннее развитие и укрепление ЕАЭС как полноформатного интеграционного объединения. Кроме того, будут расширены кооперационные связи между предприятиями стран ЕАЭС, увеличен выпуск совместно произведенной продукции, созданы дополнительные рабочие места, а также ожидается рост взаимных инвестиций", - отметили в мажилисе.
27.03.2024, 15:00 16686
Казахстан заработает более $1,7 млрд на транзите российской нефти в КНР
Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан принял закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года", передает корреспондент агентства.
Представляя проект закона, глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что поправками предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно. Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну.
Также изменениями в соглашение предусмотрено включение участка маршрута ТОН-2 (Туймазы - Омск - Новосибирск-2) в соглашение и фиксация тарифа $2,1 за тонну.
Продление соглашения обеспечит загрузку ПНХЗ нефтью, поступающей по нефтепроводу Омск - Павлодар.
За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР по обоим участкам составит 1.710.000.000 долларов США", - сказал Саткалиев.
Вышеуказанное соглашение было подписано 24 декабря 2013 года и в июле 2014 года было ратифицировано. Срок действия данного соглашения был определен до 1 января 2024 года, напомнили в Минэнерго РК.
В 2017 году стороны достигли договоренностей об увеличении транзита с 7 млн тонн в год до 10 млн тонн в год. В связи с чем стороны выразили взаимную заинтересованность в продлении соглашения с 2024 года по 2033 год и приступили к соответствующим переговорам по внесению изменений в подписанное в 2013 году соглашение.
За период с 2014 года по 2023 год общий транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР составил 90.899.271 тонн. Общая выручка составила 1.327.000.000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) долларов США", - проинформировали в ведомстве.
26.03.2024, 18:10 41986
Торговля Казахстана с СУАР составила более $20 млрд
На долю СУАР приходится свыше 64% от общего товарооборота с КНР
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Торговля Республики Казахстан с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики достигла $20,3 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Китай является крупным внешнеторговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил $31,5 млрд. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая граничит с четырьмя казахстанскими областями. На долю СУАР приходится свыше 64%, или $20,3 млрд от общего товарооборота с КНР", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе переговоров премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенов с заместителем секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателем народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом стороны констатировали укрепление инвестиционного сотрудничества. Общий приток инвестиций из КНР с 2005 года достиг почти $25 млрд.
За 9 месяцев прошлого года объем прямых китайских инвестиций вырос на 37%. На сегодня перечень из 45 казахстанско-китайских проектов предусматривает общий объем инвестиций на сумму свыше $14,5 млрд.
Важным направлением нашего взаимодействия является расширение инвестиционного сотрудничества, подкрепляемое новыми совместными промышленными проектами, в том числе в сферах нефтехимии и металлургии", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Также были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств.
Ранее президент Казахстана отметил, что СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с Китаем.
26.03.2024, 15:34 46501
В МСХ рассказали, ожидается ли в Казахстане дефицит сахара
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров ответил, грозит ли казахстанцам дефицит сахара в этом году.
На сегодня 80 тыс. тонн сахара у нас имеется: 60 тыс. тонн - на заводе, 20 тыс. тонн - в стабфондах и в Продкорпорации. Запас сахара есть. Кроме этого, у нас есть лимит в 300 тыс. тонн, мы можем беспошлинно сахар завезти в Казахстан", - ответил глава МСХ.
Как отметил Сапаров, в программу комплексного развития АПК внесли изменения в сторону увеличения господдержки для сахарной отрасли.
Поднять сахарную отрасль с первого года - это очень сложно, надо признать. В этом году мы на 12 тыс. гектаров увеличиваем (посевную площадь сахарной свеклы. - Прим. ред.). Для этого надо почву подготовить, технику приобрести, на заводах модернизацию провести. Эта работа проводится. Пошагово в течение пяти лет мы думаем обеспечить сахаром, до 60% довести", - прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ощутимо снизилось производство сахара.
На фоне заявлений о планах по увеличению посевных площадей сахарной свеклы, производители отмечают, что для своевременной переработки полученного урожая без потерь необходима модернизация отечественных сахарных заводов из-за высокого износа оборудования.
Напомним, в 2022 году на продовольственном рынке страны отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
26.03.2024, 14:24 48571
Саткалиев прокомментировал возможную угрозу транспортировке казахстанской нефти по КТК
Фото: admnvrsk.ru
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал информацию западных СМИ о возможных препятствиях в работе Каспийского трубопроводного консорциума, по которому транспортируется казахстанская нефть, из-за российско-украинского конфликта.
Саткалиев напомнил, что на сегодня мощности расширены для транспортировки более чем 85 млн тонн, и подчеркнул, что по КТК заключены договоры с собственниками нефти, которыми являются крупнейшие международные компании, такие как Eni, Total, Сhevron, ExxonMobil. И они в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода.
Понятно, что международные потребители, в том числе европейские, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе этого трубопровода. Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по обеспечению стабильной работы КТК. Соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной", - сказал глава Минэнерго.
В ходе пресс-конференции министр также ответил на вопрос о поставках электроэнергии из соседних стран в случае ее дефицита. В частности, Казахстан готов рассмотреть импорт электроэнергии из Туркменистана.
Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. То есть мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии - в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей", - сообщил Алмасадам Саткалиев.
Он отметил, что в целом Туркменистан имеет возможность поставки электроэнергии. В настоящее время уже осуществляется экспорт туркменской электроэнергии в Республику Кыргызстан.
По словам министра, официальной оферты еще нет. Есть вероятность, что компаниям "КазМунайГаз" и KEGOC будет поручено проработать реализацию этого предложения.
26.03.2024, 12:07 53451
На какой стадии находится строительство трех новых ТЭЦ в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На какой стадии находится строительство трех новых теплоэлектроцентралей в Казахстане, рассказал в кулуарах правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
По Кокшетау уже вносятся корректировки в ТЭО. Речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью начала строительства уже в текущем году", - сообщил глава Минэнерго.
Он подчеркнул, что по другим проектам завершается разработка технико-экономических обоснований, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказано оборудование на соответствующих заводах и будет утвержден окончательный график их реализации.
В настоящее время идет согласование также и в России - по части предоставления льготных займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов назвал ориентировочную стоимость новых ТЭЦ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях.
26.03.2024, 11:52 48736
Бектенов назвал самые проблемные вопросы в сельском хозяйстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Льготное кредитование для аграриев по программе "Кендала" составит 140 млрд тенге. Еще 100 млрд будет выделено дополнительно из местных бюджетов, сообщил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
По его словам, это позволит выдать льготные кредиты дополнительно на 425 млрд тенге на весенние полевые и уборочные работы.
Он напомнил, что в прошлом году плохие погодные условия сказались на качестве и объемах полученного урожая. При этом многие риски можно было проработать и минимизировать, в частности расширять площади с орошением.
Он назвал несколько проблемных моментов в сельском хозяйстве:
- аграрии не знают планов регионов и задач Минсельхоза, а также умышленно занижают реальные объемы посевов влагоемких культур, что усугубляет ситуацию с дефицитом воды;
- проблемы с запасами качественных посевных семян и с импортозависимостью. Фермеры жалуются, что не могут получить хорошие семена;
- несоблюдение агротехнологий, нехватка нужного количества минеральных удобрений, пестицидов и других средств защиты растений;
- высокий износ сельхозтехники (свыше 75% от общего количества);
- выплата положенных фермерам субсидий с большой задержкой, а также долги по субсидиям (за прошлый год они составили более 160 млрд тенге);
- спекуляции и создание искусственного дефицита дизтоплива.
Премьер поручил акиматам и профильным ведомствам:
- довести процент внесения удобрений до 46%, чтобы снизить потери от деградации почв, засорения полей сорняками;
- облегчить доступ фермеров к новой технике и снизить коррупционные риски;
- установить контроль за распределением льготного дизтоплива;
- обеспечить посев необходимого объема кормовых культур;
- обеспечить южные регионы достаточным количеством поливной воды в период вегетации;
- к 1 мая выделить средства для финансирования льготного лизинга сельхозтехники по ставке для конечного заемщика не более 5%;
- до 1 июня решить вопрос выделения соответствующих субсидий.
Напомним, глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров сегодня рассказал, что в Казахстане сократят посевные площади пшеницы и увеличат посевы масличных, картофеля и свеклы.
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