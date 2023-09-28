27.09.2023, 19:34 62141
В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна
Принятая мера не противоречит международным обязательствам страны
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства в дополнение к опубликованному ранее приказу о запрете на ввоз пшеницы на территорию Казахстана авто и ж/д транспортами от 25 сентября пояснили, что запрет не коснется пшеницы, импортированной вагонами в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий. Запрет также не затрагивает транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана.
Принятая мера не противоречит международным обязательствам страны, в том числе нормам Евразийского экономического союза. В соответствии со статьей 29 Договора о ЕАЭС государства - члены ЕАЭС во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения в случае, если они необходимы для обеспечения безопасности страны", - уточнили в МСХ.
Вместе с тем ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики. Переходящие запасы пшеницы на 1 сентября составляли 3,7 млн тонн.
Напомним, с 26 сентября 2023 года введен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
новости по теме
28.09.2023, 15:27 21291
Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд
Рост взаимной торговли РК со странами ШОС вырос на 18,7% в 2022 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Бишкек. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год, было озвучено в ходе очередного совещания министров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
ШОС является одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. Организация продолжает расширять свои границы, что свидетельствует о растущем ее международном авторитете в регионе и мире", - заявил в ходе мероприятия вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.
Также первый вице-министр нацэкономики акцентировал внимание на ходе реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
По его словам, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год. В том числе экспорт РК в страны ШОС составил $29,5 млрд, импорт - $31,3 млрд.
Представители экономических ведомств договорились и дальше углублять многостороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере и наращивать совместные усилия в продвижении вопросов в области цифровой экономики.
Кроме того, на полях совещания Жаксылыков провел встречу с министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Между Казахстаном и Кыргызстаном налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества, а также в рамках ЕАЭС, СНГ, ОТГ, СПЕКА и др. Мы стремимся к увеличению объема взаимной торговли до $2 млрд. Уверен, что благодаря совместным действиям мы добьемся этой цели. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли между нашими странами составил $757 млн, что на 13% выше, чем за аналогичный период предыдущего года", - подчеркнул первый вице-министр национальной экономики РК.
По итогам мероприятия был подписан протокол совещания и принято совместное заявление о перспективах и мерах по углублению сотрудничества между государствами - членами ШОС.
Напомним, в Алматы состоялись межведомственные консультации государств - членов ШОС по вопросу создания Центра по информационной безопасности на базе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.
28.09.2023, 08:58 33116
В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City
В Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта G4 City в Алматинской области обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Рассмотрены меры по созданию международного центра развития бизнеса, привлечению инвестиций, строительству инфраструктуры и объектов деловой деятельности, а также ряд организационных вопросов.
С докладами о проводимой работе выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Алматинской области Марат Султангазиев.
По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений.
Напомним, согласно концепции интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туристический кластер.
Весной текущего года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га, срок действия которой продлится до 2048 года. Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.
28.09.2023, 08:10 35141
В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
По инициативе российской стороны действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода. Таким образом, до 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - проинформировали в ЕЭК.
В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере:
- для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм;
- для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.
Напомним, порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие было продлено до 1 октября текущего года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 кг.
Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.
Дополнено 28.09.2023, 15.00
Ряд важных для стран-участниц Евразийского экономического союза решений приняли на двухдневном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в Москве с 26 по 27 сентября 2023 года. На заседании страны-участницы ЕАЭС поддержали и приняли еще два предложения, инициированных казахстанской стороной, сообщает пресс-служба правительства РК.
Первое - о дальнейшем расширении списка товаров и услуг, доступных для участия бизнеса в госзакупках стран-партнеров по ЕАЭС. Казахстан последовательно проводит данную работу. На прошедшем заседании в перечень доступных к участию в закупках введены две новые отрасли -- тяжелое машиностроение и измерительные приборы. Установлены условия, производственные и технологические операции по 7 товарным позициям в сферах специального, тяжелого машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности, измерительных приборов.
Второе предложение касается маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации. Документ, необходимый для формирования единого рынка лекарственных препаратов к 2025 году, обсуждается с 2021 года. Предложения казахстанской стороны касались условий взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов государств-членов ЕАЭС, которые ввели маркировку на своих территориях. Страны, где эти нормы пока не приняты, при экспорте будут маркировать свои препараты в соответствии с законодательством того государства, в которое ввозятся товары.
Советом ЕЭК одобрен проект Соглашения об административном сотрудничестве по сектору услуг по прогнозу погоды и метеорологии. Документ определяет перечень информации, к которой обеспечивается свободный доступ на сайтах стран-участниц и порядок информационного взаимодействия. Соглашение позволит сформировать единый рынок услуг по прогнозу погоды и метеорологии в рамках Евразийского экономического союза.
Внесены изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции. Изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем правильности указания количества пищевых веществ и допустимых отклонений, чтобы не вводит в заблуждение потребителей мясной продукции.
Также рассмотрен и принят ряд вопросов, направленных на развитие экономической интеграции в сферах таможенного, технического регулирования, энергетики и информационного взаимодействия.
27.09.2023, 19:53 60906
Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2023 года объем налоговых поступлений от туристской деятельности в Казахстане составил около 208 млрд тенге. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года (188,5 млрд тенге), сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Налоговые поступления от туристской деятельности значительно превышают допандемийные показатели. В 2019 их году общий объем составил 200,5 млрд тенге. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Растет и объем услуг, оказываемых казахстанскими местами размещения. За первое полугодие 2023 года гостиницы страны обслужили туристов на 98,7 млрд тенге. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.
Напомним, что по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный уровень налоговых поступлений от туристской деятельности, составивший 389 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что за три летних месяца в Казахстане побывали 448 тысяч иностранных туристов. Алматы лидирует среди регионов по количеству иностранных гостей.
27.09.2023, 16:42 68371
"КазМунайГаз" укрепляет сотрудничество с китайской Sinopec
Стороны обсудили текущую деятельность и планы по сокращению выбросов парниковых газов на совместном предприятии ТОО "Казахойл Актобе"
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация АО "НК "КазМунайГаз" во главе с заместителем председателя правления Сериккали Брекешевым посетила месторождение Цзянсу (Китай), разрабатываемое компанией Sinopec на территории водного массива Гаоцзи, сообщает пресс-служба нацкомпании.
Делегация КМГ ознакомилась с используемыми на месторождении технологиями и внедряемыми инновациями, направленными в том числе на поддержание экологического баланса разрабатываемого участка.
Также после посещения производственных объектов состоялась встреча с руководством Sinopec. Стороны обсудили текущую деятельность и планы по сокращению выбросов парниковых газов на совместном предприятии ТОО "Казахойл Актобе".
В ноябре 2021 года КМГ принял программу низкоуглеродного развития компании до 2031 года. Мы стремимся к сокращению прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 15% от уровня выбросов 2019 года. Достичь поставленных целей компания планирует за счет повышения операционной эффективности дочерних и зависимых организаций, включая ТОО "Казахойл Актобе", и увеличения в энергобалансе компании электрической энергии от возобновляемых источников", - отметил заместитель председателя правления КМГ Сериккали Брекешев.
Справочно:
Участники ТОО "Казахойл Актобе" в равных долях (50%) - АО "НК "КазМунайГаз" и Caspian Investments Resources Ltd. (дочерняя организация Sinopec).
Добыча нефти и газа осуществляется на месторождениях Алибекмола и Кожасай в Актюбинской области. Объем добычи нефти за 2022 год - 562 тысячи тонн, газа - 860 млн кубометров.
Напомним, "КазТрансОйл" расширит магистральные нефтепроводы с Кенкияка с участием китайских компаний.
27.09.2023, 15:33 71446
ЕАБР добился разблокирования активов, замороженных на счете НРД в Euroclear
Средства ранее были заблокированы Euroclear в рамках санкционных ограничений Европейского союза в отношении Национального расчетного депозитария
Рассказать друзьям
Москва. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе Евразийский банк развития получил специальное разрешение Министерства финансов Бельгии на разморозку средств со счета НРД в Euroclear.
17 августа 2023 года банк получил специальное разрешение генеральной администрации Казначейства Министерства финансов Бельгии на перевод собственных средств со счета банка в АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV", - приводит информацию ЕАБР ТАСС.
Отмечается, что указанные средства ранее были заблокированы Euroclear в рамках санкционных ограничений Европейского союза в отношении НРД.
В сентябре 2023 года в соответствии с полученным разрешением был осуществлен перевод средств на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV", - следует из материалов ЕАБР.
Напомним, объем инвестиций ЕАБР в Казахстан может превысить $2,2 млрд за два года.
27.09.2023, 14:57 72961
Казахстан и Россия подписали договор о транзите казахстанской нефти через территорию РФ на 2024 год
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл" подписали договор о транзите казахстанской нефти через территорию России на 2024 год, сообщили в пресс-службе российской компании.
Российская делегация во главе с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым посетила с рабочим визитом Казахстан.
В ходе визита глава российской компании встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между двумя странами в сфере транспортировки энергоресурсов и, в частности, состояние и перспективы сотрудничества в рамках деятельности Каспийского трубопроводного консорциума.
Российская делегация также провела переговоры с председателем правления АО НК "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым и генеральным директором, председателем правления АО "КазТрансОйл" Курманбаевым. Обсуждался широкий круг актуальных вопросов взаимодействия с казахстанской стороной, в том числе сотрудничество в рамках Каспийского трубопроводного консорциума и развитие технологической кооперации.
По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл", - сообщили в компании.
27.09.2023, 12:28 60371
Китай готов экспортировать авиатопливо для казахстанских аваперевозчиков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Пекин. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта РК Марат Карабаев и его китайский коллега Ли Сяопэн обсудили актуальные вопросы развития транспортной отрасли, сообщает пресс-служба Минтранспорта РК.
Главы ведомств рассмотрели конкретные вопросы по направлениям транспортно-логистической, автодорожной и авиационной отраслей", - отметили в ведомстве.
На встрече министры отметили, что Транскаспийский международный транспортный маршрут приобрел стратегическое значение и способен существенно повысить уровень взаимодействия между странами. В 2022 году перевезен рекордный объем грузов между странами - 23,2 млн тонн, а в текущем году планируется достигнуть 27 млн тонн.
Марат Карабаев подчеркнул, что введение взаимного безвизового режима до 30 дней поспособствует увеличению объемов грузоперевозок и откроет новые возможности для развития транзитного потенциала.
В ходе переговоров отмечена высокая проработка в подписании Межправительственного соглашения по развитию маршрута ТМТМ. Наряду с этим обсуждена реализация проектов, связанных с развитием инфраструктурного комплекса и увеличением пропускной мощности.
В заключение стороны обсудили вопрос обеспечения авиатопливом казахстанских перевозчиков. Китайская сторона заявила о готовности рассмотреть экспорт специальных жидкостей для нужд гражданской авиации Казахстана", - сообщается в информации.
В ведомстве также напомнили, что в этом месяце при всесторонней поддержке казахстанской стороны был запущен регулярный рейс по маршруту Ханчжоу - Алматы. Таким образом, на сегодняшний день между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой выполняется 22 регулярных рейса в неделю.
В Китае Марат Карабаев также провел ряд встреч с администрациями портовых городов Циндао и Ляньюньгана, руководством транспортно-логистических предприятий и компаний, занимающихся строительством и развитием транспортной инфраструктуры, и договорился с ними о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.
Читаемое
28.09.2023, 08:37В каких соревнованиях примут участие казахстанские спортсмены на Азиаде в четверг 28.09.2023, 10:1743761Мужская команда Казахстана по фехтованию завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх 28.09.2023, 12:1640746Казахстан завоевал вторую золотую медаль на Азиатских играх 28.09.2023, 12:3939241Казахстанские спортсмены завоевали еще одну золотую медаль на Азиаде 28.09.2023, 13:0937991Медальный зачет по Азиаде: Казахстан поднялся на 9 строчку 22.09.2023, 16:48170931В Казахстане с 2024 года запустят единую очередь в детсады 21.09.2023, 18:34168661В алматинском микрорайоне Нур-Алатау в течение всего дня было отключено электричество 22.09.2023, 13:23164996Воспитатель избила мальчика в детсаду Туркестанской области 22.09.2023, 10:10158136На две недели без воды останутся жители Кокшетау 21.09.2023, 18:23152301Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев 31.08.2023, 10:43387786Опубликован список обладателей стипендии "Болашак" 04.09.2023, 09:14322046В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей 07.09.2023, 10:35273531Дефицит учителей математики возник в Казахстане 31.08.2023, 12:26200811Суперлуние - 2023 в Алматы 22.09.2023, 16:48170931В Казахстане с 2024 года запустят единую очередь в детсады
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?