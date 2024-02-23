В правительстве определили инвестора строительства хаба на границе Казахстана и Узбекистана

Идут процедуры по созданию юридического лица с участием инвестора и акимата Туркестанской области для передачи индустриальной зоны в управление

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам конкурса, проведенного акиматом Туркестанской области 7 февраля 2024 года, основным инвестором для строительства МЦПК "Центральная Азия" стало ТОО "TCL Gr.". Об этом было сказано в ходе - По итогам конкурса, проведенного акиматом Туркестанской области 7 февраля 2024 года, основным инвестором для строительства МЦПК "Центральная Азия" стало ТОО "TCL Gr.". Об этом было сказано в ходе заседания оперативной рабочей группы по вопросам развития трансграничных хабов.





По информации правительства, в настоящее время идут процедуры по созданию юридического лица с участием инвестора и акимата Туркестанской области для передачи индустриальной зоны в управление. Отмечается активное продвижение в вопросах реализации проекта по строительству хаба на границе Казахстана и Узбекистана.





15 февраля 2024 года в Сырдарьинской области стороны обсудили детали ускорения создания МЦПК "Центральная Азия", планы развития, инфраструктуру и наполнение хаба. Инвестором совместно с акиматом Туркестанской области была разработана концепция развития центра промкооперации. Строительство объекта планируют начать уже в этом году. МЦПК будет возведен на приграничной территории в районе международных пунктов пропуска "Атамекен" со стороны Казахстана и "Гулистан" со стороны Узбекистана", - проинформировали в пресс-службе кабмина.





Также ТОО "TCL Gr." заключило меморандум о сотрудничестве с узбекской компанией Global Textile. Это первый инвестпроект МЦПК, нацеленный на производство готовой текстильной продукции.





По итогам встречи заместители акимов сопредельных областей Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по ускоренному созданию центра промкооперации.





Кроме того, особое внимание в ходе заседания было уделено ходу строительства Каспийского узла. В частности, возникшим проблемам при проведении дноуглубительных работ в порту Курык, где строится многофункциональный морской терминал "Саржа". Данные мероприятия обусловлены падением уровня Каспийского моря и необходимы для обеспечения безопасности мореплавания во внутренней акватории и строительства новых причалов. Работы напрямую влияют на экономическую эффективность торгового мореплавания, экспортно-импортный и транзитный потенциал Казахстана. Участники совещания договорились ускорить все необходимые процедуры для скорейшего старта дноуглубительных работ.





Также на заседании оперштаба был рассмотрен ход строительства других приграничных хабов - ЦТТ "Евразия", ИТЛК "Алатау", Хоргосского узла и сухого порта Кольжат.